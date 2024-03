Vox pisa el freno en su estrategia contra Ayuso en pleno escándalo por el caso Koldo

Desde hace meses Vox venía intensificando sus ataques en la Asamblea contra la presidenta de la Comunidad de Madrid: con los Presupuestos – a los que tachó de "socialistas"-, con la inmigración -aprovechando la polémica en torno a Alcalá de Henares-, con la publicidad institucional del Gobierno madrileño – acusando a la presidenta de ser peor que Sánchez en este sentido- y así con la inmensa mayoría de los asuntos.

Tal era la dinámica seguida por los de Rocío Monasterio que decidieron subirse al carro de dos iniciativas con las que la izquierda más trata de erosionar a Isabel Díaz Ayuso. La primera tiene que ver con las residencias de mayores y los fallecidos en pandemia. La pasada semana Más Madrid – antes de presentar su denuncia ante la Fiscalía- pidió la celebración de un pleno monográfico sobre esta cuestión en una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces. Sólo el PP votó en contra: Vox unió sus votos a la izquierda, pero los populares hicieron prevalecer su mayoría absoluta.

Nadie de Vox salió a dar explicaciones a la prensa, como sí hicieron los portavoces del resto de grupos parlamentarios, pero fuentes del partido explicaron a Libertad Digital que habían votado "a favor porque es un tema que a los madrileños les importa". Al PP no le sorprendió esta postura pues es la línea seguida por Vox en los últimos meses. "El 90% de sus intervenciones son para atacar al PP", señaló en declaraciones a este periódico el portavoz parlamentario de los populares madrileños, Carlos Díaz-Pache, quien añadió: "Vox se está confundiendo de adversario, no es consciente de la gravedad de lo que está ocurriendo en España".

Justo una semana después de aquello Vox informa, a través de una nota de prensa, de que no apoyará la comisión de estudio sobre las residencias que ha pedido el PSOE de Juan Lobato. "Nuevamente el Partido Socialista quiere hacer un juicio mediático sobre un tema que tiene abiertas decenas de causas judiciales en este momento", señalan los de Monasterio, que llegan a recordar la comisión de estudio que ellos mismos propusieron hace un año, calcada a la que ahora presenta Lobato, pero que finalmente retiraron. Añade Vox que el "objetivo" de los socialista "es el revanchismo, no la mejora de servicios", toda vez que – recuerdan- las muertes de ancianos en estas instituciones ya se investigaron en 2020 y 2021. "En un momento en el que el Partido Socialista se ve salpicado una vez más por la corrupción, no vamos a ser cómplices de crear cortinas de humo", concluyen.

La segunda cuestión en la que se pronunciaron en sintonía con la izquierda – en concreto, con Más Madrid- tiene que ver con el hermano de la presidenta, asunto que en la región la formación de ultraizquierda sigue equiparando con el escándalo del caso Koldo. "Nosotros decimos lo mismo en todos los casos. Una cosa son las responsabilidades legales que pueda haber en un momento determinado y, posiblemente, estas prácticas realizadas por muchas personas -dijo en relación a Isabel Díaz Ayuso- no fueran ilícitas pero éticamente son reprobables", afirmó este mismo lunes el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna.

Cuatro días después, Vox se ha negado a apoyar la comisión de investigación registrada por Más Madrid sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia. Desde la formación, recuerdan que en noviembre de 2021 ya se celebró en la Cámara regional un Pleno monográfico para debatir sobre estas contrataciones de emergencia: "No colaboraremos en el circo de Más Madrid sobre algo que ya se debatió en 2021".

Eso sí, añade que "si la izquierda tiene alguna prueba de irregularidades en la contratación de la Comunidad de Madrid debe acudir a la Fiscalía, no organizar cortinas de humo para tapar su corrupción". Desde Vox defienden que no actuarán mientras "no salgan indicios de contratación irregular covid en la Comunidad de Madrid".