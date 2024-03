El PP de Ayuso: "Antes cierra Sumar que un restaurante en Madrid antes de las 12 de la noche"

"No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada", afirmó este lunes Yolanda Díaz en el Congreso durante una reunión con su grupo parlamentario. "Es una locura pretender seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora", añadió la vicepresidenta segunda y ministra Trabajo. En este sentido, Díaz avanzó que su departamento está trabajando en una racionalización del tiempo de trabajo

Sus palabras han causado revuelo y han puesto en pie de guerra no solo a la patronal de la hostelería sino también al PP de Madrid. La respuesta la ofrecía en X, antes Twitter, su presidenta que en esos momentos se encontraba presidiendo la reunión de la Ejecutiva de su partido. "Es que somos diferentes", contestaba Isabel Díaz Ayuso. "España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo". Para la presidenta madrileña, desde la izquierda "nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa".

Poco después compareció en Génova 13 el secretario general de los populares madrileños que incidió en esta cuestión. "Supongo que la señora Yolanda Díaz quiere que cierren los restaurantes para que nos vayamos todos a casa a leer El manifiesto comunista con una lamparita y una tacita de té", dijo con sorna Alfonso Serrano.

Para el número dos de Ayuso es "absurdo que una vez más lo que la izquierda pretenda es limitar la manera en la que viven los madrileños o viven los españoles", haciendo además daño a un sector – el de la gastronomía y el ocio en la Comunidad Madrid- cuyo "éxito" pasa precisamente "por eso".

Serrano subrayó que "la libertad de horarios en Madrid ha sido un éxito", tanto que de él disfrutan los partidos que arremeten contra ella. "Yo no veo a la gente de Podemos o a la gente del PSOE o de Más Madrid renunciar a elegir médico u hospital, la educación que quieren para sus hijos. No les veo diciendo ‘no, no, vamos a cenar a las seis de la tarde’. Seguro que esa gente cena como cualquier madrileño a las nueve, a las diez de la noche. Es un poco absurdo e insultante el tratar de condicionar la vida de la gente".

No obstante, el dirigente popular augura poco éxito a esta iniciativa de Yolanda Díaz. "Antes se cierra Sumar que un restaurante o un local de ocio en Madrid antes de las 12 de la noche".