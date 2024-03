Almeida avisa al PSOE: "Iré a la comisión de investigación a decir que Pedro Sánchez es el señor X de la corrupción"

El PSOE contempla llamar a comparecer al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la comisión de investigación que impulsa en el Congreso de los Diputado para tratar de desviar sus responsabilidades del caso Koldo. Quiere que dé explicaciones sobre los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, caso que comparan con el que salpica de lleno al Gobierno.

"Creemos que la experiencia del señor Almeida puede arrojar luz sobre el modus operandi de muchos comisionistas que actuaron durante la pandemia aprovechándose del sufrimiento de todo el país, y como cualquier administración puede ser víctima sin necesidad de incurrir en connivencia ni delito alguno", indicaron fuentes socialistas para justificar su posible asistencia.

"Si me citan, iré", contestó este jueves el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. "Pero espero que cuando vaya no esté una protagonista de la trama de corrupción como presidenta del Congreso", dijo en referencia a Francina Armengol. Almeida puso precisamente el acento en este punto. "Parece mentira que la presidenta del Congreso que dirige los trabajos de la comisión de investigación como presidenta sea una de las principales investigadas y no haya dimitido". Así las cosas, cuestionó: "¿De verdad me va a preguntar un partido corrupto como es el PSOE?, ¿de verdad Francina Armengol va a tener el cuajo de ser presidenta del Congreso y dirigir una comisión de investigación cuando es obvio que es protagonista principal de esta trama de corrupción?".

El alcalde reiteró que si tiene que ir irá (al ser una comisión de investigación en el Congreso, tiene obligación de comparecer si es requerido), pero si le llaman tendrán que escuchar su "opinión", advirtió. "Y mi opinión es que durante la pandemia hubo una organización corrupta llamada PSOE, con su secretario de Organización al frente, José Luis Ábalos, que se lucró mediante la corrupción. Iré para decir que esa trama de corrupción no sólo es el PSOE sino (también) el Gobierno de España. Y no sólo el Gobierno de España sino los gobiernos autonómicos del PSOE. Iré para decir que hay una persona que culmina esa organización corrupta que se llama Pedro Sánchez, que es el señor X de la corrupción en España", dijo en un paralelismo con Felipe González y los GAL. "Y digo que es el señor X de la corrupción en España porque es el secretario general del Partido Socialista corrupto y es el presidente del Gobierno corrupto que corrompe gobiernos autonómicos".

"No tendré ningún problema en decirlo y no tendré ningún problema en responder a las preguntas del representante del PSOE" pero éste "tendrá que escuchar que forma parte de un partido que tenía un partido y una organización de una trama corrupta dentro, que extendió sus ramificaciones al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos", añadió Almeida que dijo que responderá también a las que preguntas que le puedan hacer los independentistas. Lo hará "para mostrarles" su "asombro" de que "golpistas, corruptos y presuntos terroristas se atrevan a plantearme a mí cualquier tipo de pregunta".

Sánchez es 'el señor X' de la corrupción en España.@AlmeidaPP_ pic.twitter.com/JTzxtdNooN — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 7, 2024

"Allí iré pero me van a tener que escuchar"

El alcalde sostuvo que no tiene "nada que ocultar, absolutamente nada" y denunció que "han intentado manchar" su nombre otra vez en los últimos días. "Es ridículo comparar una trama corrupta de un Partido Socialista, de un Gobierno de la nación y autonómicos con una estafa que se produjo en el Ayuntamiento de Madrid". Y agregó que a él no le contactó "ningún ministro, ningún secretario de Organización" del PP.

"No oculté en ningún momento unas mascarillas falsas porque entre otra cosas las mascarillas del Ayuntamiento eran perfectamente válidas y se utilizaron durante toda la pandemia. Y, por supuesto, no traté de pagar con fondos europeos mascarillas que sabía que eran defectuosas". Y eso también lo dirá en el Congreso si le llaman. "Allí iré pero me van a tener que escuchar", avisó. "Me van a tener que escuchar los miembros de un partido corrupto, los miembros de un Gobierno corrupto y los representantes de gobiernos autonómicos corruptos y, sobre todo, una presidenta del Congreso de los Diputados que tiene el cuajo de ser responsable máximo de una comisión de investigación en la que ella es la investigada".

El precedente de Carmena que tumbó la Justicia

Hace una semana el alcalde advirtió al PSOE sobre el precedente de la comisión de investigación que impulsó el Gobierno de Manuela Carmena y que la Justicia tumbó. La comisión – uno de los proyectos estrellas del entonces concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato- fue constituida a instancias de una propuesta del Gobierno de Manuela Carmena y del PSOE y contó con el apoyo de Ciudadanos. Pretendía ‘juzgar’ la gestión municipal entre 2003 y 2015, es decir, durante los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

El PP, comandado por Esperanza Aguirre, recurrió a los tribunales alegando que se trataba de una "causa general" contra su partido. Y ganó: el juez anuló la comisión, destacando la vaguedad y falta de rigor de la misma ya que "ningún supuesto específico de investigación se señala, sino que se acuerda investigar todo durante tres legislaturas a ver si hay algo que se descubra". Incidía en que, "del contenido del acuerdo de creación de la Comisión, se desprende que no tiene objeto concreto".

Hay una también diferencia sustancial entre una comisión de investigación en el Congreso, como la que pretende hacer ahora el PSOE, y una de un ayuntamiento: en la primera, las personas que son llamadas a comparecer tienen la obligación de asistir, mientras que en la segunda no. De hecho, por este motivo, a la comisión impulsada por el Gobierno de Manuela Carmena – que llevaba ya constituida meses antes de la sentencia - no acudieron ni Gallardón ni Botella.

El alcalde subrayó entonces que "lo que hace el PSOE" con su comisión de investigación "es intentar la mancha del calamar a ver si de alguna manera puede desviar la atención del hecho clave: que había una persona que era José Luis Ábalos, que fue en el Peugot con Pedro Sánchez y con Koldo y que era el centro neurálgico de una trama de corrupción que abarca al PSOE y a los gobiernos del PSOE".