Ayuso, al choque total con Sánchez por sus "mentiras": "Me da lecciones sobre cómo celebrar que soy mujer"

Puerta del Sol, 11.30 horas. La presidenta de la Comunidad de Madrid preside en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, el acto institucional de entrega de los Reconocimientos 8 de marzo con motivo de Día Internacional de la Mujer.

De todo su discurso varios medios escogen unas palabras de Isabel Díaz Ayuso. No están completas: "Ayuso se pregunta ‘cuándo se celebra el día del hombre’ en pleno acto del Día de la Mujer", titulan. La presidenta había destacado algunas estadísticas donde los varones salen perjudicados, como en las de suicidios o accidentes de tráfico. En este punto, afirmó: "Yo no sé cuándo es el día del hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos mujeres y menos hombres que sean víctimas".

El presidente del Gobierno decidió cargar después desde Santiago de Chile contra ella. "Lo estamos viendo hoy día 8 de marzo con el feminismo o con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, donde hasta incluso políticas, líderes mujeres políticas en el caso de España, banalizan la cuestión del feminismo y lo que hacen con ello es minusvalorar el esfuerzo y la causa feminista de muchísimas mujeres que gracias a su trabajo previo durante años, décadas y siglos han logrado que hoy haya mujeres que ostenten responsabilidades políticas", expuso Pedro Sánchez.

Es el segundo viaje internacional en el que jefe del Ejecutivo carga contra la presidenta madrileña. Hace poco más de 15 días, desde Rabat y cuando el escándalo del caso Koldo acababa de explotar, Sánchez calumnió al hermano de Ayuso, un ciudadano particular sin cuentas pendientes con la Justicia. "El señor Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del PP sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte del actual dirección del Partido Popular", espetó entonces.

Como en aquella ocasión, la presidenta no lo ha pasado por alto y a través de la red social X, antes Twitter, le ha contestado. "A mí me ha llamado la atención que quien acaba de romper como nunca la igualdad ante la ley de los españoles (hombres y mujeres) con una amnistía a golpistas y corruptos, se dedique a mentir sobre mis palabras y darme lecciones sobre cómo celebrar que soy mujer".

A mí me ha llamado la atención que quien acaba de romper como nunca la igualdad ante la ley de los españoles (hombres y mujeres) con una amnistía a golpistas y corruptos, se dedique a mentir sobre mis palabras y darme lecciones sobre cómo celebrar que soy mujer. Luego recuerdo… pic.twitter.com/cpZ3HptVJ4 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 8, 2024

"Luego recuerdo que es el mismo que suelta a los violadores y agresores sexuales, y lo entiendo todo", ha añadido en referencia a la Ley del sólo sí es sí, aprobada por el Gobierno de Sánchez y que ha supuesto la rebaja de penas y la excarcelación de cientos de agresores sexuales.