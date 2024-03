Ayuso, en el 8-M: "Hacer que vivimos en un infierno de opresión es injusto con mujeres que de verdad lo sufren"

2 / 10

Ayuso ha recordado todos los países en los que hombres, y especialmente mujeres y niños, no disfrutan de igualdad ante la Ley y las oportunidades o están oprimidos. La presidenta también ha destacado algunas estadísticas donde los varones salen perjudicados, como en las de suicidios o accidentes de tráfico. “Yo no sé cuándo es el Día del hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos mujeres y menos hombres que sean víctimas".