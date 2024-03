4 / 21

El alcalde ha asegurado que “no existen excepciones de ningún tipo” en el terrorismo y ha valorado que la “deuda” que Madrid ha contraído con las víctimas es “impagable”, mientras que ha insistido en que, aunque el terrorismo causó “un inmenso dolor y una inmensa tristeza, no consiguió poner de rodillas a la ciudad de Madrid”. “Es de las víctimas de quienes obtenemos una enseñanza indeleble e inolvidable, que no nos definen los golpes que recibimos, sino cómo nos levantamos”, ha dicho. Y ha subrayado "el deber de gratitud hacia los servidores públicos, que con riesgo de su propia vida e integridad física, no dudaron en acudir en auxilio para dar atención a las personas que se encontraban en aquellos malditos trenes", al tiempo que ha relatado el “compromiso” de mantener “vivo” su recuerdo. A renglón seguido, el regidor ha alabado el “ejemplo de solidaridad” del pueblo de Madrid que hoy en día “se mantiene vivo en nuestros recuerdos y pensamientos”, y ha insistido en que la memoria “es un deber que debemos mantener todos, principalmente desde las administraciones”.