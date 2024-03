Ayuso defiende a su novio y apunta a La Moncloa: "Me consta que llama a las televisiones pidiendo más madera"

La presidenta madrileña ha salido al paso de la información adelantada este martes por el diario.es sobre la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid contra su pareja, Alberto González Amador, y otras cuatro personas por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. Y lo ha hecho apuntado directamente a La Moncloa.

"Aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde La Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid", ha señalado Isabel Díaz Ayuso desde Castelldefels (Barcelona), adonde había acudido para mantener un encuentro con empresarios.

"Ahora toca el novio", ha lamentado la presidenta para quien esto es parte de lo que lleva "sufriendo" desde hace cinco años. "Primero fue mi difunto padre que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que, además, quebró por otras cuestiones y él sin deber nada a nadie. Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos… Después fue mi pueblo, no dejaron de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio: si era de mejor o de peor calidad, a los profesores que había tenido. Después, a mi expediente académico, que si pasé por mi colegio sin pena ni gloria. Después, fue mi etapa universitaria, mi trabajo, mi vida laboral… Siempre ha sido buscar algo en el entorno, es hacerme trajes constantemente".

Entrando ya sobre este último asunto, las explicaciones que ha dado sobre lo ocurrido son las que siguen: "Lo que él está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no saben de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo y, en todo caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid".

Según Ayuso, ella tiene que responder "por la Comunidad de Madrid, por la gestión que realiza mi gobierno, trabajando, intentando siempre dar lo mejor de nosotros mismos, a pesar de las dificultades y de soportar siempre estas cosas".

Desde el entorno de la presidenta dejan caer no sólo una filtración interesada sobre este asunto sino una intencionalidad por parte de la Fiscalía. Acerca de esto último se manifestó la propia presidenta en redes sociales. "La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue Directora General en el Ministerio de Justicia con Zapatero", escribió en Twitter.

La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue Directora General en el Ministerio de Justicia con Zapatero. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 12, 2024

La oposición exige explicaciones sobre su piso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado a la presidenta en una entrevista concedida a Onda Cero apuntando que quien tiene que dar explicaciones será en todo caso su pareja, que tendrá que "responder ante Hacienda como hace cualquier ciudadano cuando se abre una investigación" por entender que no se ha cumplido de forma "correcta".

También el alcalde de Madrid y compañero de partido de la presidenta se ha pronunciado este martes en declaraciones a los medios de comunicación. "Me parece sorprendente de los que decían que no había que meter familiares, ahora se lancen en manada contra una persona que no tiene ninguna relación con la Comunidad. Que Begoña Gómez dé explicaciones de su relación con Globalia y su filial en plena negociación del rescate que Sánchez concedió", ha instado José Luis Martínez Almeida.

No lo ve así la oposición. El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha señalado que "antes de pedir responsabilidades a Ayuso, lo que voy a exigir es que hoy mismo dé todas las explicaciones necesarias". "Que nos diga si sabía o no algo de esto y de cómo ha podido beneficiarle" y que aclare "si la compra de ese piso de un millón de euros ha podido realizarse, en parte, con dinero defraudado a todos los españoles". "Es que no vale la doble moral en política. Con las barbaridades que hemos escuchado estos días y hoy vemos esto", ha proseguido el portavoz en alusión a los tensos debates políticos tras destaparse el caso Koldo.

En una línea parecida se ha expresado la portavoz de Más Madrid quien ha exigido a la jefa del Ejecutivo regional que aclare si vive en un piso que "pagó con dinero procedente del fraude fiscal". "Mientras la gente se moría, su pareja hacía fraude fiscal para agrandar sus beneficios en 350.000 euros y su hermano se embolsaba 234.000 euros por contratar con la Comunidad", ha lanzado Manuela Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

También la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha pronunciado respecto a las informaciones que apuntan a la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal. "Se iban a forrar igual", ha escrito la titular de Sanidad a través de su cuenta de Twitter.