El Gobierno de Pedro Sánchez podría cometer una inconstitucionalidad al renunciar a presentar los Presupuestos Generales del Estado e ir de forma directa a una prórroga. La Constitución en su artículo 134.3 afirma que el Ejecutivo "deberá presentar ante el Congreso de los Diputados" las cuentas públicas y le pone como plazo hasta "al menos tres meses antes de la expiración del año anterior". Es decir, establece la obligación de presentar los PGE.

La decisión de no hacerlo es un hecho inusual y no hay precedentes. Varios juristas consultados por Libertad Digital consideraron que es una "obligación presentarlos" y que la "única excepción" fue la de 2020, en plena pandemia, y que se justificó "porque la Cámara estaba disuelta". Algo que esta vez el Ejecutivo no puede alegar.

"En todos los casos se han presentado, sea dentro de plazo o fuera de plazo, es decir, con Presupuestos prorrogados", sentenciaron dichas fuentes jurídicas expertas en derecho constitucional y añadieron que "la omisión de presentación es más grave que saltarse el plazo".

Sobre esta noticia publicada por Libertad Digital se pronunció este martes el alcalde de Madrid, quien incidió en esta cuestión: "Incumplen la Constitución porque están obligados a presentar los Presupuestos aunque los pierdan, están obligados a elaborar los Presupuestos".

Para José Luis Martínez Almeida, "decir que no van a hacer Presupuestos porque ya se van a centrar en los del 2025, por un lado, supone una burla a los ciudadanos de la obligación que tenemos de hacer un proyecto de Presupuestos", pero es que, por otro, "incumple el ordenamiento jurídico de manera palmaria". "En tercer lugar, nos sume a las administraciones públicas en un estado de incertidumbre importante porque, obviamente, gran parte de los ingresos de comunidades autónomas y de los ayuntamientos es la participación en los ingresos tributarios del Estado, con lo cual, sin PGE no tenemos la certeza de saber si esa previsión se va a corresponder o no con la realidad".

Almeida añadió que "aquí solo hay una certeza, que pase lo que pase van a beneficiar a Cataluña", haya PGE o no. Este mismo martes, el Gobierno de Pere Aragonés ha presentado su propuesta de cupo vasco para sacar a Cataluña del régimen común de financiación autonómica. Lo ha hecho en mitad de la precampaña y sin margen para negociar nada con el Gobierno de Pedro Sánchez, a causa del adelanto electoral de los comicios catalanes para el 12 de mayo. En este modelo, Cataluña recaudaría todos los impuestos que paga y luego aportaría una cantidad al Gobierno central. Pero no hay cifras ni de la cantidad ni de cómo se calcularía el cupo. La consejera de Economía, Natalia Mas, ha presentado la nueva propuesta de financiación como "un cambio de paradigma para acabar con una situación injusta".

"El trato que le van a dar a Cataluña va a ser muy distinto al trato que le van a dar a Madrid", vaticinó el alcalde, que recordó que desde el Ayuntamiento cumplieron con su "obligación" de presentar unos Presupuestos que aprobaron. Pero "ahora mismo tenemos una incertidumbre más que notable como consecuencia de que el Gobierno se niega a cumplir con una obligación legal, que es la de la elaboración del los PGE que, aunque los vaya a perder, tú tienes que presentarlos al Congreso de los Diputados".