La conversación mantenida por WhatsApp entre el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, y la adjunta al director del diario.es, Esther Palomera, fue publicada por el periódico de Ignacio Escolar el pasado fin de semana. Conversación que ya este lunes ha sido ampliada por el citado diario, que desvela más detalles de la misma.

Tras conocerse su contenido, toda la oposición en bloque cargó duramente contra MAR, del que opina que debe dimitir por "amenazas" a un medio de comunicación. El PSOE y Más Madrid han llegado incluso a registrar peticiones de comparecencia en la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid.

La portavoz de Más Madrid, Begoña Bergerot, anunció, además, que su grupo ha registrado una proposición no de ley (PNL) para debatir lo sucedido en el Pleno de la Asamblea. "Quien ampara a quienes amenazan es cómplice de quienes amenazan", lanzó. Mientras que Rocío Monasterio (Vox) aseguró que si ella estuviera en la situación de Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete "dimitiría". "Creo que es una responsabilidad de Ayuso tiene que controlar la imagen que quiere dar y qué valores quiere transmitir. Si cree de verdad en la libertad de prensa". La portavoz de Vox no es "partidaria de este tipo de política", que "no se merece ni el peor de los adversarios ni los periodistas".

De lleno entró también el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, Francisco Martín, que le pidió que cese a Rodríguez por "denunciar abiertamente a los periodistas". También por el hecho de que Ayuso haya "avalado y asumido" estas "amenazas" de su jefe de gabinete. Los motivos para que Díaz Ayuso presente la dimisión no se ciñen a estos hechos únicamente. Martín, igual que el PSOE de Juan Lobato, cree que Ayuso debe irse por "mentir" cuando dijo que su novio no había defraudado a Hacienda.

Pero nada de esto parece que vaya a cumplir. El portavoz parlamentario de los populares madrileños, Carlos Díaz Pache, cree que se trató de una conversación privada dentro de una relación de confianza. Y la presidenta, que no piensa ceder a las presiones, enmarcó también lo sucedido en "una relación de confianza que dos personas mantienen desde hace 30 años". "Tampoco entiendo que hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Ahora todo se filtra. Se filtra eso sí lo que interesa", añadió.