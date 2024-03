Ayuso respalda a su jefe de gabinete: "Se está intimidando a vecinos, incluso a menores"

Bronca sesión la que se vivió este jueves en la Asamblea de Madrid a pesar de arrancar en calma y sintonía. Y es que el Pleno comenzó con la lectura de una declaración institucional a favor de la libertad de prensa y de condena por los ataques a periodistas y medios de comunicación. La iniciativa partió de Más Madrid y fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, incluido el PP. Fue promovida por esta formación a raíz de lo sucedido los últimos días con el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.

Pero el ambiente se fue enrareciendo según pasaban los minutos y tras un encontronazo con el socialista Juan Lobato a cuenta de su pareja, Isabel Díaz Ayuso mantuvo un bronco debate con la jefa de la oposición, Manuela Bergerot, en donde respaldó la información facilitada por su jefe de gabinete, también avalada por su número dos en el partido, Alfonso Serrano.

"No se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo. No se puede intimidar a una portera de la finca ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días", afirmó, zanjando así el asunto: "Así que si ustedes siguen por ese camino, me da absolutamente igual porque todo se va demostrar".

No fue la única. Su portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, a preguntas del PSOE, también lo hizo. Miguel Ángel García volvió a incidir, como ya hiciera este miércoles tras el Consejo de Gobierno, en que "hay determinadas líneas que no pueden ser traspasadas" para después afirmar que "no se puede atosigar a preguntas mañana, tarde y noche a todo un vecindario, no se puede atosigar a comerciantes, incluso a menores de edad que están ajenos a la política y a la vida pública".

El portavoz gubernamental y consejero recordó también los ataques a la prensa por parte del PSOE, a través de su director de comunicación, y del Gobierno, con el ministro Óscar Puente como principal exponente de los mismos.

Antes Bergerot había proclamado que "amenazar a un periodista es amenazar a la democracia" y apuntó directamente a la presidenta: "Si no cesa ya a Miguel Ángel Rodríguez es usted quien maneja la trituradora". La portavoz de Más Madrid lanzó también graves acusaciones contra ella en relación a su familia.

"Una inspección fiscal es todo lo que tienen ustedes en su mano, una inspección que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid", le contestó después la jefa del Ejecutivo madrileño para quien la oposición está "intentando hacer del caso de un particular un caso político". Ayuso aseguró que "no hay un solo caso de corrupción en la Comunidad de Madrid" mientras la izquierda "se sienta sobre la corrupción de la amnistía y de todos los casos que les están explotando".

Para Bergerot también tuvo palabras el portavoz parlamentario de los populares. "Gobiernan con delincuentes y terroristas mientras intentan tapar su propia corrupción". Carlos Díaz Pache recordó también la concentración contra Ayuso, que tuvo lugar este miércoles por la tarde frente a la sede del PP en la calle Génova, donde participaron cargos de Más Madrid y Podemos y donde se llamó "asesina" a la presidenta madrileña. "Recuerdo que usted condenó las concentraciones en Ferraz. Sin embargo, ayer eran ustedes y los suyos los que estaban allí con su discurso de odio".

"Ese odio no es más que la rabia por la derrota electoral y la realidad que ni ustedes ni Pedro Sánchez pueden soportar: que Madrid está con Isabel Díaz Ayuso y que ni jugando tan sucio como están jugando van a conseguir acabar con ella. Señora Bergerot, ya abrimos un tiempo nuevo. ¿No se acuerda? Fue el 28 de mayo y el tiempo nuevo se llama mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso", zanjó.