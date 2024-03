El PSOE en Madrid se personará en el caso del novio de Ayuso y exige a Feijóo que pida su dimisión

"Nosotros, ya lo anuncio aquí también, vamos a personarnos como Partido Socialista en este caso. Hemos estado hablando con los abogados del partido y creemos que es oportuna esta personación y lo vamos a hacer". De esta forma adelantaba en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Marta Bernardo, la personación de su partido en el caso contra el novio de la presidenta madrileña que ya instruye el Juzgado de Instrucción n.º 19 de Madrid.

Desde Más Madrid también dejaron abierta esta posibilidad. Su portavoz, Manuela Bergerot, señaló que estudian "todas las vías legales para acabar con toda esta vergüenza". "Lo estamos estudiando con todo el equipo de abogados del partido, no sólo con los que tenemos en la Asamblea, para ver todas las vías judiciales para acabar con esta barrabasada y que la Sanidad sea pública cien por cien".

La portavoz socialista exigió también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tome cartas en el asunto. "Ha llegado un punto que tiene que hacer una llamadita, si no la ha hecho ya, y decirla a la señora Ayuso que cese de inmediato". Para los socialistas madrileños, si esto no se produce, "está claro que Feijóo está describiendo su autoridad en el Partido Popular, que es cero".

Esto causó estupefacción en el PP. "Hay que reconocer a la izquierda el desparpajo y el cuajo con el que fingen una indignación tremenda cuando tenemos al Gobierno de Sánchez hasta el cuello de corrupción", manifestó su portavoz parlamentario. "Corrupción en varios ministerios, corrupción en el PSOE en varias comunidades autónomas, la mujer del presidente cuestionada por sus tratos con empresas que después fueron rescatadas públicamente por su marido, conflicto de intereses, millones de euros de dinero público presuntamente malversados", enumeró Carlos Díaz-Pache.

Pero "la oposición finge una tremenda indignación porque un ciudadano particular se le ha hecho una inspección de Hacienda y un juzgado va a dirimir si hay algo irregular o no hay nada irregular. Un ciudadano particular -incidió Pache- que no tiene ninguna relación con la Comunidad de Madrid, no hay dinero público". El popular cree que esto es debido a su preocupación porque "saben que su Gobierno, en el que participan PSOE y Más Madrid, está hasta arriba de corrupción".

Para los populares es "escandaloso" el nivel de esta oposición. "Hemos visto a la señora Bernardo recomendar lo que debería hacer el PP". Por este motivo, dijo, "yo también tengo recomendaciones para el Partido Socialista y creo que, en la situación en la que estamos, después de las mentiras y la corrupción, lo que sería razonable es que el PSOE instase al presidente a que dimitiese y a que convocase elecciones generales".

El PP bloquea las peticiones de comparecencia

En otro orden de cosas, la oposición en bloque cargó contra la Mesa de la Asamblea, en donde los populares hacen prevalecer su mayoría absoluta, por bloquear todas las iniciativas que sobre este asunto han presentado, como las solicitudes de comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para que dé cuentas de los contratos de la Comunidad de Madrid con el grupo Quirón, o la del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Según expuso Bernardo, los populares les han echado para atrás la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez "porque nos dicen que no es un alto cargo". No están de acuerdo en el PSOE. "Nosotros nos hemos ido a la página web de la Asamblea de Madrid donde habla de alto cargo", también han acudido al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, donde se señala que el jefe de gabinete de la presidencia es un "alto cargo". "En el BOE también aparece como alto cargo el director de gabinete del presidente". Con todo esto, los socialistas consideran que Rodríguez "es un alto cargo" y que, por tanto, debería comparecer en la Asamblea. Así las cosas, acusan al presidente de la Cámara madrileña, Enrique Ossorio, de "coartarles", impidiendo llevar "asuntos prioritarios" como es el caso de estas dos peticiones de comparecencia.

No lo ve así el PP. Su portavoz parlamentario aseguró que el jefe de gabinete de la presidenta no es un alto cargo de la Comunidad de Madrid. "Yo creo que la oposición debería trabajar más y mejor: la oposición sabe perfectamente que el puesto de director de gabinete no es un puesto ejecutivo, no tiene funciones de gestión; el puesto de jefe de gabinete es un puesto de asesoramiento" por lo que, según los populares, "no está sometido al control del Gobierno" y en la Asamblea lo que se "controla" es al Gobierno, expuso. Cuando alguna vez se ha llevado a altos cargos a comparecer se ha hecho con "consejeros, viceconsejeros, directores generales" que "dan cuenta de su gestión". Así, "como está asesorando y no gestionando, no hay gestión que controlar en la Asamblea".

Y en el caso de Fátima Matute, los populares en la Mesa alegaron "inconcreción" en la petición registrada. Preguntado por ello, Díaz-Pache alegó que él "no está en la Mesa" por lo que "no" conoce "el detalle de cada una de las iniciativas". Pero "lo que sí sé, y me han trasladado (es que) varias de esas iniciativa no tienen razón de ser", añadió. "Esa en particular, que la desconozco, si es concreta, si está ajustada al reglamento o si el reglamento especifica el nivel de concreción que tiene que tener". Y es que "cuando se trae a una consejera a comparecer se la trae con un mandato específico y concreto".