La "gran torpeza" del PSOE al personarse en la causa del novio de Ayuso: "Allá ellos con esas actitudes chavistas"

Lo anunciaron el Viernes de Dolores desde la Asamblea: el PSOE de Madrid se personará en la causa que ya investiga el Juzgado de Instrucción n.º 19 de la capital sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.

"Hemos estado hablando con los abogados del partido y creemos que es oportuna esta personación y lo vamos a hacer", adelantó la secretaria de Organización de los socialistas madrileños, Marta Bernardo. "El PP critica que nos personemos, claro, es que el PP lo critica todo", dijo ya este lunes de Pascua su secretario general y portavoz en la Cámara autonómica. Juan Lobato defendió esta personación explicando que lo hacen para tener información de un procedimiento penal del que pueden derivar "cuestiones fundamentales" para fiscalizar la acción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

También "le parece mal" al PP que pidan información en la Asamblea sobre temas relacionados con esa fiscalización o que se puedan fiscalizar en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones los contratos de emergencia con Quirón o el Hospital Enfermera Isabel Zendal. "Es que todo le parece mal", lamentó Lobato. "Eso es lo que hace el PP de Ayuso: le parece mal todo lo que sea controlar un euro de lo que gasta su Gobierno" por lo que le pidió que entienda "mejor lo que es la democracia".

Ayuso: el PSOE ha cometido "una gran torpeza"

Pero Díaz Ayuso cree que, con este movimiento, el PSOE ha cometido "una gran torpeza" porque son "incapaces de disimular la estrategia política" que hay detrás y que no es otra que "intentar, a través de lo personal, hacer daño a un adversario político". Para la presidenta esta "persecución" hace un "flaco favor a la verdad". "Allá ellos – dijo- con esas actividades y con esas actitudes chavistas, no sé hasta dónde creen que les va a llevar" pero recordó sus resultados electorales: "No me extraña que se estén quedando los últimos en política en la Comunidad porque no están para hacer nada en positivo".

Así fue analizado en el Comité de Dirección del PP de Madrid, presidido por la propia Ayuso y así fue trasladado después también por el secretario general, Alfonso Serrano, y por el portavoz parlamentario de los populares madrileños, Carlos Díaz-Pache. "Que Lobato se persone en el caso de un particular ajeno a la política es una torpeza. Quieren hacer una causa general de un tema que afecta a un particular", dijo el primero. Díaz Pache incidió después: "Es una torpeza la personación en esta causa donde no hay involucrado absolutamente nada de dinero público. Y es una torpeza porque lo que revela es que se está haciendo una utilización política de un caso particular para intentar embarrar el terreno de juego".

Según el portavoz parlamentario, los socialistas también tienen que dar "muchas explicaciones" sobre "qué se ha conseguido en los 39 viajes que ha hecho el Falcon a la República Dominicana" o los resultados de las negociaciones entre la mujer del presidente Begoña Gómez con los empresarios que después fueron rescatados con "millones de dinero público".

Díaz-Pache incidió también en que la Asamblea no puede fiscalizar a empresas privadas, como Quirón, tal y como pretende la izquierda. No lo contempla el reglamento. Únicamente se puede llamar a efectos de "asesoramiento" a ese personal externo. "Lo que intenta hacer la oposición es registrar cualquier cosa, en cualquier momento sobre cualquier tema y utilizando la fórmula que se les ocurre en ese momento". Pero eso no vale, expuso el portavoz popular, "tienen que utilizar la fórmula correcta y ellos saben cuál es". "Intentan engañar" haciendo ver que se les tumban sus iniciativas por una mera cuestión política, cosa que no es cierta, subrayó.

Más Madrid, por su parte, sigue estudiando su personación en el caso, tal y como confirmó este lunes su portavoz Manuela Bergerot, que deslizó que si los populares siguen bloqueando la iniciativa parlamentaria recurrirán a la vía judicial.