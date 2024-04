Ayuso ante Aragonés: "¿De qué represión nos habla, la que aplican a los que luchan por educar a sus hijos en español?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid despejó este lunes su agenda. Tenía previsto asistir a primera hora al desayuno informativo protagonizado por su portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Martín, pero en el último minuto decidió dirigirse al Senado para asistir de forma íntegra a la Comisión General de las comunidades autónomas.

Isabel Díaz Ayuso tomó la palabra cerca de las 12.00 horas. Lo hizo después de la intervención del presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, que se quedó después a escuchar a la presidenta madrileña. Aragonés decidió durante su intervención mofarse del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e incidir en la intención declarada de los independentistas de convocar un referéndum. "Gritaban, no habrá amnistía ni habrá referéndum", dijo sobre los socialistas, pero "de la noche a la mañana, dejó de ser inconstitucional e imposible". "Lo mismo sucederá con el referéndum", vaticinó.

"Es tan humillante para los españoles lo que han dicho esta mañana aquí los independentistas que parece mentira que el PSOE lo apoye y que sigan con el referéndum", dijo después Ayuso, que preguntó al Gobierno "qué hay de concordia en las palabras de esta mañana por parte de los independentistas, qué concordia".

Al presidente catalán interpeló de forma directa la jefa del Ejecutivo madrileño en varias ocasiones durante su alocución. "Ningún rincón de España es disponible, señor Aragonés. Cataluña no es una nación soberana. La soberanía nacional reside en el pueblo español, es única e indivisible y no es disponible". Así, "lo que sea de Cataluña es cosa de todos y preguntar a una parte lo que en realidad no puedes hacer con ella es tan ilegal como insultante y tiene un fin muy claro: seguir dividiendo a los catalanes, seguir mintiendo a todos los españoles mientras le meten la mano en sus carteras, pervierten la Historia y debilitan a la nación entera".

Después le preguntó a Aragonés: "¿De qué represión nos habla señor Aragonés? ¿La que aplican ustedes con los catalanes que luchan por el derecho constitucional de sus hijos a ser educados en español? ¿Me habla de represión, de la quema de las calles de Barcelona, de la expulsión de empresas, el bloqueo de las infraestructuras para la movilidad de los catalanes?".

La "hipoteca" de una Cataluña independiente: "342.000 millones"

La presidenta madrileña también quiso ofrecer a su homólogo catalán algunos datos, advirtiéndole de que una Cataluña independiente nacería con una "hipoteca" que superaría el 120% de su PIB y los catalanes no podrían cobrar sus pensiones. Y es que "es la región donde más diferencia hay entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social de toda España. El agujero es de más de 4.300 millones de euros. Casi 240.000 pensionistas catalanes dejarían de cobrar esta prestación en caso de que España deje de aportar a la Seguridad Social catalana", señaló.

Asimismo, Ayuso recordó las intenciones de Aragonés de "quedarse" con los 52.000 millones de euros que pasan por la Agencia Tributaria catalana. "Lo que no dice es que el gasto público en Cataluña asciende a casi 46.000 millones de euros al año, que en los últimos 5 crece a un ritmo promedio de 2.600 millones de euros al año, y que a este ritmo en 2026 ya superará los 52.000 millones de euros con los que pretende quedarse".

"Como tampoco dice que, de buscar un trato justo, debería asumir, además de los 74.000 millones de euros de deuda que tiene con España a través del Fondo de Liquidez Autonómica, el porcentaje de deuda pública del Gobierno Central que le corresponde". En resumen: una Cataluña independiente "nacería con una hipoteca que superaría los 342.000 millones de euros".

"Frentismo, mentira y traición"

Pero buena parte del discurso de la presidenta madrileña estuvo centrado en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Padecemos la normalidad de un Gobierno que ha decidido imponer su poder bajo la política de tierra quemada, a golpes". Un Gobierno que "ha hecho bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas, las instituciones y la propia Constitución, la mejor de nuestra historia", afirmó.

Según advirtió Ayuso, "estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de derecho, programado y por etapas y que será imparable si no reaccionamos a tiempo". Y se preguntó: "¿cuándo el PSOE se olvidó de la igualdad y solidaridad entre españoles?, ¿o es que fue mentira siempre? La amnistía nos rompe a todos y a ustedes también, señores del PSOE".

Para Ayuso, estos son tiempos en que el presidente del Gobierno "blanquea el plan criminal soñado por ETA y pone a redactar las leyes a los mismos condenados por el Tribunal Supremo por delitos de malversación y sedición de los que depende su proyecto". Tiempos también "de reescribir la ley a favor de los delincuentes condenados, de mejorar solo la vida de los violadores y de que un prófugo de la Justicia dicte al Gobierno, desde Suiza o Bélgica, con mediador salvadoreño, cuál debe ser el rumbo de la nación española".

"No es normal ni en España ni en ningún país democrático que el Gobierno dependa de quienes tienen como objetivo declarado liquidar la nación. Nación, por cierto, la más antigua de Europa y una de las que más ha contribuido a que el mundo sea como hoy lo conocemos. No es normal que se amnistíe a delincuentes para mantenerse en el poder a cualquier precio y menos aún que sean los delincuentes los que redacten los términos de esa norma de amnistía y lo hagan abierta e indisimuladamente, con sucesivas humillaciones públicas para que quede claro quién manda".

Ahora aquí "tenemos a esos mismos amnistiados prometiendo que lo volverán a hacer, que siguen tramando y preparando el nuevo golpe con medios públicos mientras son los representantes ordinarios del Estado en su comunidad autónoma", algo que ya advirtió la oposición, reivindicó Ayuso, y que los independentistas "no" negaron: "van de frente". Y es que "aquí sólo lo oculta el mismo de siempre, Pedro Sánchez". En este punto, Ayuso volvió a avisar de que "cada ilegalidad que imponen al Estado va seguida de otra más dañina, es una carrera sin final".