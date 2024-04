Ayuso se revuelve ante las preguntas sobre la casa de su novio: "¿Quieren políticos normales? Aquí tienen a una"

La presidenta madrileña celebró este miércoles su Consejo de Gobierno de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Alcobendas. Como es habitual cuando saca a sus consejeros de la Puerta del Sol, al término del mismo, Isabel Díaz Ayuso compareció en rueda de prensa.

Arrancó su intervención realizando un alegato en contra del Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de las nuevas informaciones que apuntan en la dirección que la presidenta no se cansa de denunciar: la "colonización" de las instituciones, como la Fiscalía General del Estado o RTVE.

Pero después vinieron las preguntas: "¿Usted sabía que las obras que estaban haciendo en su piso eran ilegales? Siendo así, ¿se ha planteado pedir disculpas a la ciudadanía? Y principalmente, ¿podría aclarar si el piso donde vive, propiedad de su pareja, lo tiene unido con el ático de lujo que tienen alquilado?". Esta última pregunta plantada por El Plural provocó la risa de la presidenta, que fue implacable en su respuesta. "Ático de lujo, hay que morirse de la risa".

Díaz Ayuso afirmó tajante que todo es "absolutamente falso" y deslizó la posibilidad de que esta falsedad quede demostrada. "Ya lo verán". En cualquier caso, incidió en que se trata de la vivienda de un particular y que ella no tiene vivienda alguna. "Ustedes quieren políticos normales, ¿no?", lanzó molesta. "Pues aquí tiene a una política normal, que no le cuesta un euro al ciudadano. Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública, pagada por todos ustedes, ni mi pareja tampoco", sentenció. Para Ayuso, algunos medios están utilizando de "manera torticera" la información que, insistió, además es "falsa" por lo que añadió: "Son ustedes los que, por tanto, probablemente van a tener que disculparse".

La presidenta quiso dejar claro que ella se paga sus "aviones", sus "vacaciones", sus "comidas particulares"; en definitiva, que asume sus gastos personalmente mientras tiene su "sueldo congelado". "No he enchufado a un familiar, no he puesto a nadie en la Administración" y tampoco ninguno de ellos se ha beneficiado de su posición al frente de la Comunidad de Madrid, sostuvo.

En cambio, Pedro Sánchez "tiene varios Falcon: el de repuesto por si cuando va de vacaciones las cosas le salen mal", una vivienda pagada por todos los españoles, también "palacios de vacaciones", la "limpieza, las obras de mejora en todas sus instalaciones, la comida, los gastos" así como las viviendas, y las reformas de las mismas, de los ministros. "¿Le ha preguntado a los ministros cómo pagan eso?, ¿se han presentado en la puerta de su casa a ver cómo viven?, ¿han preguntado a los vecinos?", cuestionó.

"¿Han abierto inspecciones fiscales a las parejas de los 22 ministros que estamos todos pagando?", preguntó también. "¿Qué han hecho en el pasado?, ¿cómo se conocieron?, ¿dónde se dieron la mano por primera vez?, ¿cómo eran las obras del bar de abajo de la esquina? ¿Han preguntado a todos los políticos de este país que sufragamos con dinero público cómo viven ellos, sus hermanos, sus parientes, sus primos?", continuó inquiriendo. Y es que para la presidenta, "hasta que no hagan lo mismo, lo que suceda a un particular, al que los españoles no le pagan un euro, es cuestión de un particular y si no respetan a un particular, simplemente por hacerme daño político a mí, comprenderán que no les voy a poder ayudar en ese ejercicio", zanjó.

El Plural se convirtió en uno de los protagonistas del pasado Pleno en la Asamblea, a raíz de una información que publicó y que hacía referencia a una placa franquista que está situada en el edificio donde vive la presidenta con su novio, Alberto González Amador. "La comunidad del piso de Ayuso y su novio incumple la Ley de Memoria Democrática", titulaba.

La jefa del Ejecutivo regional sacó este asunto a relucir tras la intervención de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le había reprochado las goteras que al parecer ocasionaron las obras en su vivienda y que provocaron, según algunas publicaciones, que un restaurante situado debajo del inmueble tuviera que cerrar sus puertas. "¿Por qué cerró el bar de la casa que reformaba mi pareja antes de que fuera a vivir, cuya placa arriba era de la vivienda oficial de la época de Franco que tacha con una placa decenas de miles de inmuebles de todo Madrid?", se preguntó el pasado jueves Ayuso.