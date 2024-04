Choque entre Ayuso y Bergerot: Broncano, las abuelas suizas y monjas finlandesas

La portavoz de Más Madrid quiso dedicar su pregunta a Isabel Díaz Ayuso en la sesión de control de este jueves a hablar sobre los centros de salud. "¿Considera que están funcionando con normalidad?", preguntó. La presidenta respondió de forma escueta: "Los que ustedes no boicotean, sí".

A partir de ese punto, Manuela Bergerot ensalzó a la ministra de Sanidad, Mónica García, y su plan de prevención del tabaquismo. "Bienvenida al consenso" en esta materia, le dijo a la presidenta madrileña a quien animó a que se sume a otros consensos en materia sanitaria. "Tener un médico de familia que te acompañe a lo largo de los años salva vidas y reduce un 25% la mortalidad; el cambio climático es un riesgo para la salud y hay que actuar ya, lo dice la ciencia, lo dicen las abuelas suizas y lo dice hasta el Tribunal de Estrasburgo".

"La Atención Primaria es la base de cualquier sistema público que ponga la salud de la comunidad por encima de los intereses económicos", pasó después a señalar la líder de la oposición. "Ya sé que por contratar a médicas y enfermeras en condiciones dignas nadie se lleva una comisión", añadió trayendo de este modo a colación a su pareja. "Cuanto más deterioran la sanidad pública, más empujan a la gente a tener que contratara un seguro privado en contra de su voluntad porque cada centro de salud sin médico es un nicho de mercado para las aseguradoras y los grandes grupos de salud, sobre todo para su favorito", espetó sobre Quirón.

"Ya sabemos que no tiene nada que ver Quirón Salud con Quirón Prevención, igual que no tiene nada que ver el piso de abajo con el ático de arriba aunque se parezcan y estén muy cerca. Y no es lo mismo ser la abogada de un defraudador que hacer de presidenta que es lo que necesita Madrid", concluyó.

Broncano y el contrato a "tocateja"

Comenzó su turno de réplica Ayuso pidiendo que le expliquen si el aire limpio es "fomentar la marihuana y las drogas" y continuó haciendo referencia a la vivienda de su pareja. "Me multiplican las propiedades por semana, me recuerda a los gemelos esos de la televisión que van reformando pisos y que se interesan tanto por las obras", lanzó negando de esta manera, igual que hiciera este miércoles, las informaciones publicadas a este respecto.

"Siga por ahí y no la va a contratar ni Broncano y no será porque no tenga dinero para hacerlo", añadió. "Creo que este insulto a la televisión pública y a lo que hacen ustedes se demuestra con algunas cifras: solamente con lo que ha costado este contrato se podría pagar el sueldo a 400 médicos durante un año, tres centros de salud o bien cubrir todas las necesidades de 600 pacientes de ELA de la Comunidad de Madrid. ¿(Si) tanto les interesa la sanidad pública y lo público, cómo puede ser que contraten a las productoras privadas a tocateja con el dinero de todos?", preguntó.

En este punto, la presidenta recordó que médicos extracomunitarios le han pedido a Mónica García que les "deje trabajar en Madrid". De hecho, este mismo miércoles la consejera de de Sanidad, Fátima Matute, volvió a pedir al Ministerio celeridad a la hora de homologar títulos para que los facultativos extracomunitarios puedan ejercer cuanto antes y se consiga paliar el déficit de profesionales que afecta a todo el sistema. "Y ustedes se niegan a hacerlo", lamentó Ayuso. "Seis años gobernando y cero médicos han puesto".

"Céntrense en lo importante y cuando quieran difamar a un grupo como Quirón entérense de que también contrata con ministerios, como el Transportes, Interior" o con comunidades como "País Vasco, Cataluña; ¿y saben también con quién? Oh, con el máster de Begoña", añadió sobre la mujer de Pedro Sánchez. Pero la "próxima vez que me busque una pareja – dijo irónica- les pediré consulta, no sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa a ver si así no me buscan una trama; voy a intentar que así no me la enfrasquen en una trama, les pediré permiso a las feministas de la izquierda".

La presidenta concluyó su intervención sacando pecho de su gestión. En lo que va de año, "2.512.000 euros" fueron destinados a Atención Primaria, "hemos creado 1.222 nuevas plazas, hemos puesto un nuevo plan de incentivos, que es lo que peor llevan, 500 euros mensuales para los profesionales, nueva oferta formativa...". En definitiva, dijo, "estamos haciendo un nuevo plan como nunca para Atención Primaria a pesar de que nos faltan médicos por su culpa y les digo, por mal que lo lleven: Madrid tiene la mejor sanidad pública de toda Europa, la más generosa y universal, la mejor gestionada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Ayuso y Aragonés, "la misma cosa es"

Minutos antes, Díaz Ayuso tuvo otro choque con el portavoz del PSOE, que le reprochó los datos económicos de la región. "Deberíamos ser la locomotora de España y según ustedes estamos en el vagón de cola", aseguró Juan Lobato leyendo un informe de la Comunidad de Madrid. Y es que, según el socialista, esto pasa porque la presidenta se encuentra "siempre en el andén equivocado".

Un andén que está lleno de "colaborados que difaman, que insultan, que amenazan a los medios de comunicación" y de "polémicas" sobre "dúplex de lujo, Maseratis, fraudes fiscales". Así, sentenció: "Señora Ayuso, ya no gobierna Madrid, sólo trata de ocultar sus problemas".

"Le veo muy contento e ilusionado pensando que a Madrid le va mal pero qué va, somos el motor de España, lo lamento por usted", comenzó replicando la presidenta. "No le interesa nada la economía y las cosas que afectan a la gente", respondió después Lobato para quien esto se reflejó el pasado lunes durante su intervención en el Senado. "Usted y Aragonés dicen lo mismo, uno en catalán otro en castellano. Usted y Aragonés, la misma cosa es", concluyó el socialista.

Sánchez "busca la paz en Gaza y la guerra en España"

Para la presidenta, la Comunidad de Madrid está liderando todos los indicadores económicos, algo que consigue "salvar la cara a este Gobierno, que en lo único que se puede apoyar es en la gestión de las comunidades del PP". Y sobre lo del Senado le recriminó su "papelón": "El único senador socialista de Madrid y cómo con su pinganillo tenía que mirar hacia otro lado mientras venían aquí los independentistas catalanes a decirnos que nos iban a robar el dinero a los madrileños; en vez de defender los intereses de España a través de Madrid, aplaudiendo a un señor que nos dice que van a romper España y que van a amnistiar a delincuentes".

Y para cosas "obscenas" la gira Pedro Sánchez por Oriente Medio o su escenificación en Cuelgamuros, dijo después Ayuso. "Se planta en Gaza intentando liderar la paz, donde nadie se lo ha pedido, en Oriente Próximo y busca la guerra en España. Mucha paz en Gaza, donde nadie le ha pedido que hable, mucha guerra aquí para hacerse una foto vestido de Balay entre huesos y darse cuenta de que ni siquiera eran los suyos", dijo en referencia a lo desvelado por Libertad Digital, donde el presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, reveló que los restos con los que posó el presidente del Gobierno eran del bando nacional.

"Están creando dos bandos para enfrentar a los españoles", le afeó Ayuso al socialista. "Eso es en lo que está su partido mientras se multiplican como los Gremlins en las instituciones. Están utilizando todos los poderes del Estado a la venezolana contra el adversario político dividiendo, atacando al discrepante".