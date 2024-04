Ayuso viaja a Bilbao y lanza al PP vasco a por el voto del PNV: "Se ha travestido de la izquierda más absoluta"

La presidenta madrileña está este martes en Bilbao, ciudad a la que también acudió para apoyar a sus compañeros de partido en las pasadas elecciones municipales de 2023 y donde en mayo fue recibida entre aplausos y fotos. El compromiso de Isabel Díaz Ayuso con el PP vasco es total, hasta el punto de que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, cerró en esos comicios las listas en Durango. Y es que siempre recuerda que decidió dar el paso a la política a raíz de la campaña de María San Gil.

Durante su discurso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido dejar claro que "en estas elecciones, tal y como se han puesto las cosas, el PP es la única opción constitucionalista y que, además, defiende unos valores determinados, que tienen que ver con la libertad de empresa, con la propiedad, con las familias, con la libertad personal de cada uno para emprender en sus negocios, tener sus tradiciones, para vivir a su manera y sin ser nadie más que nadie".

Y es que "en esta España de Sánchez todo vale", hasta "el PNV se ha travestido de la izquierda más absoluta"; eso sí, "hasta que han llegado las encuestas y se ha empezado a poner más nervioso: ahora de repente es el mayor enemigo de Bildu pero gobernaría con él sin ninguna duda", señaló ante unos sondeos que colocan al PNV en una posición muy complicada, igualadísima con EH-Bildu y en donde los de Arnaldo Otegi podrían incluso ser la fuerza más votada.

"Entre ellos se defienden: Bildu defiende al PNV; el PNV a Bildu; Bildu defiende al PSOE. Se blanquean, se votan, se apoyan, luego llegan las elecciones, hacen el saraó (y) te venden lo que quieran". Pero la verdad es que "después pactarán lo que les venga en gana, sin principios, sin programa, sin ideas, aquí lo único que importa es la poltrona", apuntó.

Ayuso siguió insistiendo en que "todas las barbaridades que están pasando en España, el PNV las ha votado con los ojos cerrados, todas las barbaridades de izquierda". Pero "ahora al PNV, como ve que ha bajado en las encuestas, que ha abandonado a una parte de los vascos que lo único que querían era tener su propiedad, sus empresas, trabajar libremente y estar en su casa, le han entrado los nervios".

Así las cosas, la presidenta de la Comunidad de Madrid subrayó que las elecciones del próximo domingo "son fundamentales para el PP porque tiene un papel clave que es ser el contrapeso a todo". Porque los demás "han decidido que forman parte del mismo negociado, todos se han estado protegiendo, apoyando a lo largo de estos años". Y, por tanto, "todos esos valores" que tradicionalmente defendía el PNV, "hoy solo los representa en el País Vasco el PP".

Su "hoja de ruta ha tenido sus frutos"

Otro de los puntos sobre los que pivotó el discurso de Ayuso fue la necesidad de la "pluralidad" política en una región que "200.000" personas han tenido que abandonar. "No podemos consentir que la política, ni tampoco las administraciones al servicio de los partidos, nos digan cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sentir, que haya una hegemonía cultural de manera que solo unos pueden pronunciarse y hacer lo que consideren mientras otros tienen que callarse, mirar para otro lado o incluso largarse", afirmó. "Porque el éxodo de jóvenes que ha experimentado el País Vasco en los últimos años – uno de cada cinco- puede que nos beneficie a otras comunidades autónomas, a mí como española me duele, no me satisface en absoluto. Me da mucha pena porque una región tan próspera y con tantas oportunidades, como ha sido el País Vasco, tendría que ser todo lo contrario: una región de apertura que recibe constantemente jóvenes de otras zonas de España y del mundo a ser un vasco más desde el primer día, en igualdad de oportunidades y no un poder político que en vez de mejorar lo público vive de lo público para crear un negociado y expulsar lo privado".

"Para que además – añadió- no quede espacio para la disidencia, para una forma de pensar distinta. Y si lo haces, te callas, no molestes. En el momento en que un Nicolás Redondo Terreros sobra en política y es expulsado de su propio partido, algo ya te indica cómo se están poniendo las cosas. En el momento en que más de 200.000 vascos se han tenido que ir de su tierra y no están participando en estas elecciones como uno más … Esto es lo que recrimino: que esa hoja que durante años era expulsar al que pensaba distinto y al que era molesto de múltiples maneras ha tenido sus frutos. Y eso no podemos permitirlo. Porque si no siempre el mal, el totalitario, el que abusa va a ganar y hay que ponerle freno".

"Este es el país de la impunidad"

Ayuso advirtió también de la colonización de las instituciones, tanto por parte del gobierno central como del vasco, algo a lo que "nos vamos acostumbrando", lamentó. Fue en este punto cuando la presidenta madrileña quiso hablar del caso que le ocupa y que tiene como protagonista a su pareja. Lo hizo después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiera este lunes de manera pública su responsabilidad en la difusión de la nota de la Fiscalía de Madrid en la que se detallaba el intercambio de comunicaciones entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso. Asunción de responsabilidades que no acarrearon su dimisión tal y como denunció el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado.

"Tenemos hoy un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente, como hizo ayer, que es el responsable de filtrar los datos de los datos personales de un particular y no pasa nada. Este es el país de la impunidad. Se está gobernando en contra del adversario político, como en los peores países donde hace ya muchos años se abandonó la libertad para que no haya alternancia", afirmó.

La presidenta alertó también de que "lo ocupan todo, todos los medios públicos que son de todos los españoles y, si un ciudadano tiene un problema se quedará solo. Es más, se está empezando a ver que todas las instituciones del Estado irán contra ese ciudadano si es una diana por ser alguien relacionado con un adversario político. Pero nos vamos acostumbrando porque a la vez son siete y ocho los escándalos diarios que tiene el Gobierno y que, por tanto, hacen que los ciudadanos no lleguen ni siquiera a cuantificarlos. Se acostumbran a la impunidad".