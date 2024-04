Joaquín Leguina, nuevo presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid gracias a Ayuso y entre críticas del PSOE

Joaquín Leguina es ya el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, el órgano fiscalizador de las cuentas autonómicas. El primer y único presidente que ha tenido el PSOE en la Comunidad de Madrid en toda su historia ha sido elegido este martes tras la reunión del Consejo que han tenido lugar esta misma tarde en la Asamblea de Madrid.

Una reunión celebrada tras la toma de posesión del cargo de los consejeros Joaquín Leguina, Francisco Cabrillo, Carlos Salgado, Graciela María Soledad García, Ana Cossío, María Otilia Armiñana y Verónica López, quienes fueron designados en el último Pleno, celebrado el pasado 11 de abril. En la misma reunión de esta tarde, también se elegido a Carlos Salgado vicepresidente de la Cámara de Cuentas.

En dicho Pleno, gracias a la mayoría absoluta del PP, se aprobó mediante la votación con urna el nombramiento de los siete miembros del órgano fiscalizador entre los que se encontraba precisamente el ex dirigente del PSOE-M, expulsado por sus críticas a Pedro Sánchez y su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Fue el PP de Ayuso el que propuso su nombramiento para este nuevo puesto.

Los socialistas logaron evitar posicionarse en la votación al realizarse ésta mediante urna, pero minutos antes su portavoz Juan Lobato marcó todas las distancias posibles en declaraciones a los medios. "Nosotros no vamos a no votar a Leguina, porque no es nuestra propuesta, vamos a votar a nuestra candidata", dijo, y añadió: "La Cámara de Cuentas tiene que tener gente que se encargue de fiscalizar al Gobierno, esa es su función. El PP pone al señor Leguina, que no sé muy bien si tiene ganas, ánimo, conocimiento y experiencia como para encargarse de fiscalizar las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid. No creo que sea la personas más adecuada para fiscalizar al Gobierno de Ayuso, pero el PP sabrá lo que hace".

Tras ser elegido presidente, Leguina ha expresado su satisfacción y ha defendido que tiene experiencia. "Lo que espero es cumplir mi obligación y llevarme bien con todos y con todas, que es mi vocación". Algo de eso (contabilidad) sé", ha señalado. No obstante, ha resaltado el papel de Carlos Salgado como vicepresidente, algo que permite dar el "salto sin problema" y garantizar que el trabajo salga adelante porque lleva "mucho tiempo" en este órgano, además de ser "uno de los funcionarios del Tribunal de Cuentas de España y de tener una gran experiencia".

El nuevo presidente de la Cámara de Cuentas ha añadido que confía en que la "ideología" no se "meta" en el funcionamiento de este órgano y se ha defendido de las críticas de su antiguo partido asegurando que tiene un currículum "bastante nutrido". Sobre los ataques del PSOE, Leguina ha contestado sin llegar a concluir su frase: "Me la su...". Si Lobato se hubiera expresado de la forma en que lo hizo durante el Pleno "habría tenido contestación". "Tengo un currículum muy nutrido, que si quiere se lo paso, pero va a tardar en leérselo". "Sí tengo ganas, y tengo ganas de no perder contacto con esta Comunidad Autónoma de la cual me considero fundador o cofundador", ha zanjado.