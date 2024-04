Ayuso, a Bergerot sobre la casa de su novio: "¿Dice que Franco hacía viviendas de lujo? Ojo con la Memoria Histórica"

Todos los partidos sin excepción, desde Vox hasta Más Madrid, formularon este jueves a la presidenta madrileña preguntas sobre la vivienda en la sesión de control en la Asamblea. Una sesión que estuvo precedida por la toma de posesión de Joaquín Leguina como presidente de la Cámara de Cuentas. La intención de la izquierda al abordar este asunto era doble. Por un lado, afear a Isabel Díaz Ayuso sus políticas en esta materia; por otro, utilizar una percha que les permitiera volver a colocar en la palestra, una vez más, el asunto de su novio, Alberto González Amador.

"Su piso ya no tiene 60 metros cuadrados, ahora tiene cientos de metros y un Maserati en el garaje. Esto es lo que ha cambiado en cinco años", le espetó el portavoz socialista. No fue ésta la única vez que se refirió a este asunto. Juan Lobato insistió en la idea que lleva lanzando desde hace días: Ayuso "no gobierna porque está en sus cosas", en sus asuntos personales, denuncia mientras vuelve a traer este tema a colación como principal ariete contra la jefa del Ejecutivo regional. "Ha decidido que el fraude fiscal, que el presunto delito fiscal de su pareja sea un problema de la presidencia de la Comunidad de Madrid", afirmó toda vez que desde el Gobierno autonómico se informó este miércoles de los últimos movimientos de Hacienda con respecto a González Amador.

"No mienta más", le pidió también Lobato. "No manipule, no quiera liar a la gente con que Hacienda claro que tiene que devolver lo que se paga de más aunque se pague de más para tratar de tapar otras cosas que no se pueden tapar. Que los delitos son como los pecados: no basta con confesarse tarde y mal", añadió. "¿Quiere ser transparente?", le preguntó Lobato. Entonces lo que tiene que hacer, le instó, es hacer "públicos los informes de Hacienda, vamos a ver de dónde viene el dinero". Pero "como no lo va a hacer, por lo menos deje de mentir y manipular".

¿Cómo ha cambiado en 5 años la vivienda en el Madrid de Ayuso? Y cómo ha cambiado la propia Ayuso👇🏼 pic.twitter.com/QycvIQVGVf — Juan Lobato (@juanlobato_es) April 18, 2024

El ataque de Bergerot a Lobato

La portavoz de Más Madrid, para sorpresa de nadie, también volvió a cargar contra la presidenta por este motivo – en menor medida que el portavoz del PSOE- pero descolocó cuando atacó también al socialista. "Si hasta Lobato que hace un año no quería regular los alquileres y ahora sí que quiere", espetó despertando las quejas de la bancada socialista. Este comentario no lo dejó pasar por alto el portavoz popular, Carlos Díaz Pache, que entre risas le dijo cuando después tomó la palabra: "Madre mía, señor Lobato, le critican ahora hasta desde Más Madrid, y en las reuniones del PSOE le critican más a usted que a Díaz Ayuso, está usted...".

Manuela Bergerot concluyó: "Dijo que iba a ser la legislatura de la vivienda y lo está siendo para usted y los grandes propietarios que se llevan sus beneficios a las islas Caimán. (…) Su política de vivienda sólo favorece a especuladores y comisionistas, que es lo mismo que decir que le favorece a usted, porque para los madrileños de a pie su política de vivienda es una estafa".

"Le espero aquí para que me pida disculpas por mentir"

De manera inusual Ayuso se despistó y dio por hecho que se encontraba en su primer turno de réplica a la jefa de la oposición por lo que su respuesta fue muy breve. "La mejor política de vivienda es el empleo para poder sufragarla y su ministra Yolanda Díaz no publica una sola estadística en un solo organismo público porque, claro, fijo discontinuo es un concepto un tanto ambiguo. Pero son ustedes los que con todas las políticas liberticidas, intervencionistas, están provocando el empobrecimiento masivo de los españoles aunque en Madrid somos un muro de contención a esas políticas", se limitó a decir.

Consciente del error, del que también advirtió el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, quiso enmendarlo en su respuesta al último portavoz parlamentario en tomar la palabra, el popular Díaz Pache. Así, en ese momento advirtió a Bergerot. "Yo no tengo ninguna vivienda, dice usted que tengo una vivienda de lujo, debe ser que ha venido a tomarse un café a la vivienda de este ciudadano, pero ojo con lo que está diciendo porque si usted dice que es una vivienda de lujo y resulta que pertenece al parque de vivienda protegida de Franco, al Instituto Nacional de la Vivienda, ¿dice usted que Franco hacía viviendas de lujo? Tengan cuidado, que la Ley de Memoria Histórica les va a perseguir. Tenga cuidado con sus palabras, no hable de lo que no sepa y cuando sepa la verdad le espero aquí para que me pida disculpas por mentir y tanto".

El asunto de Franco ya salió hace dos semanas a raíz de una noticia publicada por El Plural cuyo titular era el siguiente: "La comunidad del piso de Ayuso y su novio incumple la Ley de Memoria Democrática". En aquel momento, la izquierda planteó el debate en la Asamblea de las obras presuntamente ilegales que habría acometido González Amador en su vivienda. "¿Por qué cerró el bar de la casa que reformaba mi pareja antes de que fuera a vivir, cuya placa arriba era de la vivienda oficial de la época de Franco que tacha con una placa decenas de miles de inmuebles de todo Madrid? La trama de corrupción del novio de Ayuso, ojo, eh", replicó ella.

Antes de su encontronazo con Bergerot, la presidenta se revolvió contra el socialista. "Ustedes y sus socios, en lugar de ayudar a los españoles a los que se les ocupa una vivienda, han vuelto a retrasar en el Congreso de los Diputados una ley nacional que era fundamental. Pero cómo no van a aprobar con Bildu, esos grandes gestores de soluciones habitacionales como los zulos, los problemas de la vivienda de todos los españoles… ¿Ahora no conocen a Bildu, ahora no conocen a ETA, ahora ya nos vamos quitando la caspa a tres días de las urnas?", preguntó. "Miren, es increíble cómo con Bildu todo son buenas palabras, y con Joaquín Leguina, han comenzado una bochornosa campaña de desprestigio porque son unos sectarios".

A tres días de las urnas el PSOE pretende quitarse la caspa de ETA y Bildu y que olvidemos la desastrosa ley de vivienda que ha pactado con ellos. Una ley que está destrozando el mercado de la vivienda de todos los españoles. pic.twitter.com/okbP8aZNWC — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 18, 2024

Casi 2.000 nuevas viviendas del Plan Vive

Ayuso aprovechó las preguntas de la oposición para anunciar la adjudicación de 1.912 nuevas viviendas del Plan Vive de alquiler a precio asequible. De ellas, 944 se repartirán entre los municipios de Aranjuez, Navalcarnero y Villalbilla, tal y como recoge hoy el Portal de Contratación regional, y las 968 restantes ya fueron asignadas a principios de año en otras ocho localidades.

De las tres primeras, 400 corresponden a la población ribereña, 318 a Navalcarnero y 226 a Villalbilla. A estas se unen las de Arganda del Rey (223), Humanes de Madrid (50), Torrejón de la Calzada (64), Moralzarzal (82), Daganzo de Arriba (176), Velilla de San Antonio (153), Colmenar Viejo (110) y Navalcarnero (110).

El Plan Vive de colaboración público-privada tiene como objetivo incrementar el número de hogares en régimen de arrendamiento hasta un precio 40% inferior al de mercado. La edificación se realiza mediante la técnica de construcción industrializada, lo que repercute en un menor impacto medioambiental, mayor calidad en la ejecución y plazos de entrega más reducidos. La inversión es cercana a 70 millones de euros procedentes de Fondos Next Generation UE. Hasta el momento los inmuebles ofertados a través del Plan Vive han recibido más de 12.000 solicitudes en Alcorcón, 3.500 en Tres Cantos, más de 5.000 en Alcalá de Henares y 6.200 en Getafe.

Transformación de oficinas en viviendas asequibles

Además, la presidenta anunció una nueva ley para que los edificios de oficinas puedan transformarse en vivienda asequible y la eliminación de planes especiales de infraestructuras para agilizar nuevos proyectos de vivienda pública.

"Hoy anuncio dos nuevas medidas: una de choque para que los edificios de oficinas y parcelas destinadas a tal fin puedan transformarse rápidamente en viviendas asequibles, una ley que traeremos aquí a la Asamblea de Madrid. Y también reducir las cargas y los tiempos en los desarrollos de nuevos proyectos de vivienda pública eliminando los planes especiales de infraestructuras, lo que supone un adelanto de ocho meses. Por tanto, hacemos toda la oferta posible y liberamos el suelo posible dentro de las limitaciones que tenemos", afirmó.

Ayuso recordó que "lo que más nos está afectando ahora mismo es la normativa estatal, una elevada inflación, los tipos de interés más elevados, la creciente inseguridad jurídica que no promueve la Comunidad de Madrid ni de lejos". Asimismo, "hemos modificado nosotros la ley del suelo en una región donde el 50% es protegido y hemos impulsado una importante liberalización del mismo: desgravaciones fiscales por la compra o por alquiler de viviendas, bonificación y transmisiones y actos públicos documentados para menores de 35 años en los municipios más pequeños, hemos actualizado el precio de los módulos de la vivienda de protección pública con nuevos planes de alquiler", enumeró.