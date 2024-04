Bolaños no se autoinvitará este año al Dos de Mayo de Ayuso: "Tengo un congreso para perseguir la delincuencia"

La Comunidad de Madrid ya ha cursado las invitaciones para la recepción oficial del Dos de Mayo. Como es habitual, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha invitado al ministro de Política Territorial, por su relación con las comunidades autónomas, al delegado del Gobierno y a la ministra de Defensa, que en esta ocasión no acudirá por problemas de agenda.

Así, este año se ha vuelto a dejar fuera a Félix Bolaños. Aunque eso no fue un impedimento para que el año pasado el ministro se presentara en la Puerta del Sol, generando con ello una de las polémicas más sonadas entre ambas administraciones.

El despropósito por su autoinvitación alcanzó su clímax cuando Bolaños trató de acceder a la tribuna de autoridades durante la parada militar que tradicionalmente se lleva a cabo ese día en la Puerta del Sol. Pero los servicios de Protocolo de la Comunidad de Madrid, que habían dispuesto para él una silla en primera fila, se lo impidieron. "Ha venido a reventar" el acto, señalaron después muy molestas fuentes de la dirección nacional del PP.

Con este antecedente sobre la mesa, el ministro fue preguntado este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si tenía pensado acudir este año a los actos del Dos de Mayo. Su respuesta fue escueta pero cargada de intencionalidad: "Ese día tengo en Sevilla un congreso para perseguir la delincuencia", dijo con sorna, esbozando una sonrisa y, tras unos segundos en silencio, agregó: "No tengo mucho más que añadir".

El secretario general del PP de Madrid tiró de humor en sus redes sociales para hacer hincapié en el hecho de que Bolaños no había sido invitado tampoco este año. "Quiero anunciar formalmente que no podré asistir a la Final de la Champions League este año. Ese día me toca plancha. (No. No me habían invitado. Pero a Bolaños tampoco al 2 de mayo y se ha autodescartado)", escribió Alfonso Serrano en X, antes Twitter.

Quiero anunciar formalmente que no podré asistir a la Final de la Champions League este año. Ese día me toca plancha. (No. No me habían invitado. Pero a Bolaños tampoco al 2 de mayo y se ha autodescartado. 😉#HacerseUnBolaños https://t.co/EPgGW5Gv9D — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) April 23, 2024

Fuentes del Ejecutivo confirmaron después que estará el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y deslizaron que, tras el incidente del año pasado, el ministro Bolaños "no es bienvenido" en Sol. También arremetieron contra el público allí congregado por los abucheos y ven la mano del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodriguez, detrás de esta hostilidad.