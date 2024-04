Ayuso clama contra la "utilización populista de la calle": "Estamos ante la batalla por la libertad más importante"

La presidenta madrileña acudió este sábado a la clausura I Intermunicipal del PP de Madrid, celebrada en el municipio de Las Rozas. El acto se celebró de forma paralela al insólito Comité Federal del PSOE, que en esta ocasión fue en abierto para que los miles de socialistas que acudieron a implorar a Pedro Sánchez que se quede – el presidente ha entrado de lleno en su tercer día de reflexión- pudieran seguirlo.

Isabel Díaz Ayuso alertó sobre la falsa disyuntiva que plantea la izquierda – Sánchez o fascismo- y el carácter tremendamente "populista" de su gesto y de las consecuencias que ha traído. "Lo venden como defensa de la democracia… Menos manifestaciones, Sánchez, y más explicaciones", instó. "También he leído que la manifestación era antifascista", dijo sorprendida. Se han lanzado "algunos reclamos" con los que "no daba crédito". Así, se preguntó: "Qué fascismo hay en esta Comunidad, la región que tiene los mejores datos de empleo, de inversión extranjera, los mejores servicios públicos, capital del Orgullo, de los grandes eventos, de la libertad".

"Señor Sánchez, ¿a quién quiere engañar, a cuántos quieren engañar con ese levantamiento del muro de protección antifascista?", desde Berlín nos llevan contando la misma milonga, la misma gran mentira", dijo mientras ponía sobre la mesa la contradicción palmaria entre este discurso y el del propio presidente del Gobierno durante el debate de su investidura, cuando habló de la necesidad de levantar un muro entre españoles.

Ayuso alertó de la "utilización populista de la calle" mientras en "Moncloa están reunidos de urgencia" para "ver cómo mover papeles, cómo amenazar contrapesos, cómo poner en la diana a gente incómoda para no dar una explicación y salir del atolladero en el que ellos mismos se han metido". "Lo que se está urdiendo ahora en Moncloa en ese comité de crisis entre tanta gente, que seguramente ha entrado en maleteros", es ver "cómo salvar al soldado Sánchez". El presidente "está buscando su salida o la salida de un proyecto", opinó la jefa del Ejecutivo regional.

¿Por qué lo llaman democracia cuando quieren decir poder ilimitado? pic.twitter.com/AWy2gw4yam — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 27, 2024

Para ello, están "utilizando el sentimentalismo, la cursilería y el populismo más ramplón, cualquier excusa y cualquier pretexto para echar más madera, para controlar y señalar aún más a los jueces, a los medios y a los adversarios. Y eso es lo que va a pasar a partir del lunes", vaticinó.

"Hoy millones de españoles se debaten entre la mofa, la preocupación y el cansancio con un Gobierno que estos años está siendo una gran amenaza para España". Y es que es el propio Sánchez "el peor peligro para nuestra convivencia, con un proyecto que lo que propone es imponer un mundo paralegal, al margen de las instituciones que no respeta, contra la separación de poderes, el pluralismo político y la libertad de expresión".

Así las cosas, Ayuso alertó: "Estamos ante la batalla por la libertad más importante que España ha librado en décadas". Respaldó su advertencia recordando la "colonización" de las instituciones por parte del PSOE, colocando para ello a "activistas" en puestos relevantes. "Su primera obsesión es el control de la Justicia, empezando por negar la propia existencia del Poder Judicial, que esa es la mayor perversión de la democracia, que es lo mismo que decir que este Gobierno no tiene reglas, que no hay seguridad jurídica y que los españoles no van a tener quién les defienda; que cada veredicto judicial que no les convenga provendrá de un juez fascista al que aplicar el lawfare y que va a ser perseguido y calumniado y de ahí el manoseo de la figura del fiscal general, que se congratula de operar al margen de la legalidad al servicio del Gobierno contra el adversario político".

En este punto, denunció que el PSOE filtró ayer el teléfono de la hija del juez que ha admitido a trámite la denuncia de Manos Limpias y que es concejal del PP en Pozuelo de Alarcón. "¿Eso es democrático?", preguntó. También hizo referencia al manifiesto que algunos periodistas firmaron este viernes en defensa de Sánchez y su mujer. "No al golpismo judicial y mediático", afirma ese documento. "Se llama prensa del régimen y está sucediendo en España y lo quiero denunciar", manifestó también Ayuso.

La dirigente madrileña no cree a Sánchez. "Del ‘no pactaré con Bildu’, ‘jamás amnistiaré a los corruptos independentistas’, llega ‘esto lo hago por amor’, así que ya sabemos que esto… por amor, amor no es", aunque "a lo mejor se refiere a amor propio, que de eso va sobrado". Y terminó con un mensaje optimista a los suyos: "La historia de Sánchez acabó hace mucho aunque no lo ha asumido, pero está acabado, solo queda que elija por qué puerta largarse para pasar a la historia por haber sido el peor presidente de nuestra democracia".