Ayuso advierte de la estrategia del "conmigo o contra mí" de Sánchez: "Empezamos una etapa mucho más dura"

La presidenta lo tiene claro desde el pasado miércoles, cuando el presidente del Gobierno amagó con dimitir en su insólita carta publicada en las redes sociales. Isabel Díaz Ayuso siempre ha sostenido que Pedro Sánchez no se iba, que era una estrategia más del socialista encaminada a culminar su ataque contra los jueces, la oposición y la prensa libre.

Y no se equivocaba. "Para mí no ha sido ninguna sorpresa. Así lo señalé, que el presidente estaba aprovechando cinco días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente". Y es que para Ayuso, Sánchez "funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí", afirmó durante su visita a las obras de un nuevo colector de agua en Pozuelo de Alarcón, en donde, al término de la misma y a diferencia del jefe del Ejecutivo, aceptó preguntas.

"Tengo claro que alguien que vive con cuatro palacios, tres de vacaciones, que tiene dos Falcon, un Puma, mil asesores gastos pagados, total impunidad… ¿Dónde iba a ir?", se preguntó. La presidenta de la Comunidad de Madrid no se quiso extender mucho en su valoración pues el líder de su partido tenía programada una rueda de prensa poco después desde la sede del PP. A Alberto Núñez Feijóo cedió de esta forma todo el protagonismo. Pero sí se opuso, a preguntas de la prensa, que Sánchez quiera regenerar la vida política. "Es curioso" que diga eso "una persona que está utilizando todos los medios que tiene a su alcance, todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno… Es como el mundo al revés". Sus declaraciones son "casi una broma", apuntó pues lo "único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos y no para gobernar España sino para gestionar poder".

¿Se da por aludida?, le preguntaron. "No, no sé por qué tengo que hacerlo. Habla él del descrédito cuando no ha hecho otra cosa estos cinco años que perseguir al adversario político y utilizar las instituciones contra familiares, contra los entornos, creando burdas tramas, utilizando todo el poder mediático para arremeter contra los demás, contra los jueces, familiares de los jueces, señalar a periodistas, irrumpiendo en todas las empresas públicas y privadas", recordó.

Para Ayuso, es la "desvergüenza absoluta" tener que escuchar esas declaraciones y concluyó incidiendo en una idea: "Esto es el conmigo o contra mí y ahora empezamos una etapa mucho más dura si cabe para todo aquello que sea un contrapeso a este Gobierno que no conoce los límites".