Ayuso se ofrece al resto de comunidades autónomas para acoger el Premio de Tauromaquia tras el veto del Gobierno

Nuevo conflicto político sobre la mesa. El Ministerio de Cultura, capitaneado por Ernest Urtasun, dio un paso más este viernes en su cruzada contra el mundo del toro y anunció que eliminará el Premio Nacional de Tauromaquia, creado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

Pero en esta ocasión el PP hizo valer su poder territorial y Madrid, Andalucía, Valencia, Aragón y Extremadura salieron a hacer frente a esta nueva medida. En esta ocasión contaron con el apoyo de una autonomía socialista. De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, fue el primero en reaccionar y, minutos después de que saltara la noticia, anunció la creación de unos Premios de Tauromaquia en la región que nacerán con la "ambición" de poder ser coordinados o compartidos con otras comunidades.

Una propuesta similar a la que lanzó poco después el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Vamos a ofrecer la Comunidad de Madrid para que se pueda acoger a nivel nacional y que el resto de comunidades autónomas se sumen a esta iniciativa que nos presentaba hoy mismo la Fundación Toro de Lidia", explicó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. El objetivo es que "no se pierda" hasta que un nuevo Gobierno de España "lo pueda recuperar". Algo que garantizó el portavoz popular, Borja Sémper: cuando vuelva a gobernar el PP, quedará restaurado.

Novillo explicó que con esta iniciativa se pretende que esta primera edición se pueda realizar en Madrid "con ese mismo jurado y ese mismo espíritu" y así poder rellenar ese vacío que deja el Ejecutivo central. "Nunca nos hubiera gustado" hacerlo "porque esto le compete" a él pero si sigue haciendo dejación de funciones, subrayó, las comunidades autónomas seguirán "defendiendo esta tradición y este sector tan importante para la economía, para la cultura y para el medio ambiente en nuestro país". De hecho, ayer mismo se celebró en Las Ventas la tradicional corrida goyesca con un éxito arrollador de público, "superándose los18.000" aficionados.

También el consejero madrileño de Cultura, Mariano de Paco, salió a criticar a Urtasun. "El ministro no trabaja mucho pero cuando trabaja lo que hace es entorpecer el buen desarrollo de la Cultura". De Paco recordó que la Tauromaquia es "patrimonio cultural". "Primero descolonizamos los museos, luego eliminamos los premios que tienen que ver con nuestro patrimonio cultural", recordó. "Ese no es el camino que tiene que tener el Ministerio de Cultura", recriminó el consejero madrileño que apuntó a los deberes pendientes de Urtasun: la ley del cine, del mezenazgo, etc. Y le recomendó que se centre en trabajar para los ciudadanos y solucionar los problemas existentes.

La Fundación Toro de Lidia, que preside el ganadero de bravo Victorino Martín, emitió un comunicado al conocer la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura en el que denuncia "el nuevo ejercicio de censura" del ministro y anunció que va a "otorgar el Premio Nacional de Tauromaquia en 2024" aunque permanezca "la situación de excepcionalidad censora provocada" por Urtasun.

La ‘rebelión autonómica’ contra la decisión de Urtasun

Mientras, la rebelión autonómica contra la decisión del ministro Urtasun ha tenido diferentes protagonistas. El caso más llamativo es el del socialista García-Page, que en su cuenta de la red social X expresó: "Quiero anunciar que vamos a contactar con el sector taurino para crear desde CLM unos Premios de Tauromaquia. Estos premios tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretendemos que tengan alcance nacional e internacional".

Desde Andalucía, donde el Gobierno de Juanma Moreno instauró hace unos meses sus propios Premios de Tauromaquia, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, dijo que "el Gobierno de Sánchez vuelve a dar la espalda a un pilar histórico de nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero también a un sector económico muy importante que da empleo y del que viven muchísimas familias. Los toros son cultura, son turismo, economía y empleo, a parte de tradición e historia. Por tanto, es un gran error, un monumental error, un paso atrás, sobre todo es el interés por enfrentar que tiene permanente y por dividir a los españoles, ahora entre taurinos y no taurinos. Es un Gobierno que tiene obsesión por dividir y por enfrentar a la población".

El presidente aragonés, Jorge Azcón, también reaccionó en redes sociales, donde anunció que va a proponer la creación del "Premio Nicanor Villalta, en honor al histórico torero aragonés, a la mejor faena de la temporada taurina en Zaragoza, Huesca y Teruel". Azcón recordó que "la Diputación Socialista de Zaragoza ya suprimió el año pasado el premio taurino de la Feria del Pilar" y que "como alcalde" tuvo que "recuperar el Premio de Zaragoza". "Es una decisión acordada con la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, que será parte del jurado", añadió.

Extremadura se ha posicionado igual que la Comunidad de Madrid en una nota de prensa en la que la región gobernada por la popular María Guardiola manifiesta "su voluntad de asumir la convocatoria y concesión del Premio Nacional de Tauromaquia eliminado por el Gobierno de la Nación". El matador de toros y vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, compartió esta decisión de la Junta de Extremadura en su cuenta de X diciendo que "respaldamos la propuesta de Extremadura, en asumir el Premio Nacional de Tauromaquia eliminado por el Ministro Urtasun. Es un nuevo acto de censura y de ataque a la libertad de expresión desde el gobierno socialcomunista".