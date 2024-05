La Junta Electoral de Zona obliga a Más Madrid a retirar las lonas contra Ayuso sobre los fallecidos en las residencias

Más Madrid puso en marcha la semana pasada una agresiva campaña contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si Podemos optó antes de las elecciones municipales del 28 de mayo por desplegar una lona gigante con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso, la formación escindida de los de Pablo Iglesias ha colocado dos carteles gigantes con la cifra de fallecidos en las residencias de ancianos, muertes que achaca a la jefa del Ejecutivo regional. Las colocó en la Avenida de la Albufera, en puente de Vallecas, y en la incorporación de la M-30 desde la prolongación de O'Donnell, en el Parque de la Elipa, en Moratalaz.

El PP decidió entonces presentar ante la Junta Electoral de Zona de Madrid un escrito solicitando su retirada porque se podría estar vulnerando la prohibición de publicidad o propaganda electoral desde la convocatoria de las elecciones europeas hasta el inicio oficial de la campaña, de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La Junta ha resuelto favorablemente a la reclamación del PP, según han confirmado fuentes populares a Europa Press. Así, en su escrito, fechado el pasado 3 de mayo y consultado por la citada agencia, requiere a "Más Madrid, como partido perteneciente a la coalición Sumar, que de forma inmediata proceda a la retirada de las lonas instaladas en varios edificios del municipio de Madrid", además de "retirar cualquier tuit o referencia a la imagen de dichas lonas, ya sea en formato papel, en publicaciones o folletos que se encuentre alojada en cualquier red social controlada por ese partido político".

Más Madrid ya ha presentado un recurso contra esta decisión señalando que las lonas "no contienen ningún mensaje referido o que incite al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, ni están firmadas por Más Madrid, ni aluden a ningún partido ni candidato que vaya a concurrir a dicha contienda electoral", por lo que "en coherencia con la interpretación del Tribunal Constitucional de las restricciones aplicables en función de la ley electoral, no se está vulnerando nada".

Este partido que no existe "ninguna alusión a los comicios europeos o candidatos del PP a los mismos, por lo que no puede entenderse como propaganda electoral, de acuerdo con la definición dada por el Tribunal Supremo (...) Los hechos reclamados no suponen propaganda electoral porque los mismos sí se incardinan en la actividad ordinaria del partido político Más Madrid en el ejercicio de sus funciones reconocidas constitucionalmente", señala la formación en su escrito.

"Las lonas del fango"

"Quiero denunciar que el PP está intentando retirar lasa lonas sobre los 7.291 fallecidos", proclamó este lunes su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot. "Es un intento burdo de censura política", dijo. Según Bergot el recurso de los populares es un "desprecio" más de Isabel Díaz Ayuso hacia las familias de los fallecidos para a continuación vaticinar que esta cifra "va a perseguir a Ayuso durante toda su carrera política".

Para el portavoz de los populares en la Asamblea, estas lonas son una muestra más de que este partido "no pierde ocasión para seguir utilizando el dolor de la pandemia, un dolor que es de todos, especialmente de los familiares" de esos fallecidos "para hacer la más baja política, la más horrible de las políticas". Carlos Díaz Pache esperó que Más Madrid "retire de inmediato" las "lonas del fango" tal y como pide la Junta Electoral de Zona para que "a la indignidad de utilizar el dolor de los demás no añadan también la ilegalidad".