El PSOE ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que destituya a su director general de Economía, José Manuel Zafra, por un comentario en la red social X, antes Twitter, donde califica de "cabrones" a varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez después de que Óscar Puente comparara el trágico suceso ocurrido este lunes en el Metro, cuando un hombre murió arrollado tras bajar a las vías a orinar, con el nuevo incidente en Cercanías que dejó a cientos de pasajeros atrapados.

"Ayer se produjo una incidencia importante en el Metro y no he escuchado a nadie preguntar por qué estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo campaña en Cataluña", lanzó el ministro, que acusó de mentir a los pasajeros que se echaron a las vías para llegar a Atocha, asegurando que no estuvieron encerrados una hora en el vagón, y señalando a Metro: las incidencias en el suburbano madrileño "multiplican por diez" las de Cercanías, afirmó, algo que después desmentirían desde la consejería de Transportes.

"Juan Manuel López Zafra es director general de Economía de la Comunidad de Madrid, nombrado por Isabel Díaz Ayuso. Es evidente que debería dejar de serlo", apuntan fuentes socialistas. El aludido explicó este miércoles su primer comentario: "Un ministro echando la culpa a los usuarios de Cercanías. Cualquiera que escuche las declaraciones que cito entiende mi tuit. Bueno, cualquiera no".

Un ministro echando la culpa a los usuarios de Cercanías. Cualquiera que escuche las declaraciones que cito entiende mi tuit.

Bueno, cualquiera no. https://t.co/FBEEB57gtp — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) May 8, 2024

Por esto fue preguntado el portavoz del Ejecutivo madrileño, que arremetió contra Puente. "No se puede utilizar la rueda de prensa después de un Consejo de Ministros para faltar a la verdad y para arrojar datos que para nada se corresponden con la realidad", señaló. Para Miguel Ángel García, "lo primero que tiene que hacer" el responsable de la cartera de Transporte es dedicar menos tiempo a Twitter e "informarse" mejor. "Nada tienen que ver las incidencias que puede tener Metro y ninguna otra forma de transporte en Madrid con lo que ocurre en Cercanías porque vemos cómo un día sí y otro también se producen esas incidencias – por falta de inversión y de gestión- tan importantes y los ciudadanos cuando salen de su casa no saben a qué hora van a llegar al puesto de trabajo".

Así, lo "primero" que tiene que hacer Puente es "informarse" y después dimitir. "Los madrileños y los españoles el único tuit que estamos esperando del ministro es el de la dimisión". Ya sobre Zafra, el consejero madrileño restó importancia pues es "una cuenta personal". El Gobierno madrileño "siempre" que se dirige en una rueda de prensa hacia otro responsable político "lo hacemos con el máximo respeto; lo podremos hacer con dureza o con contundencia pero sin ningún tipo de descalificación y tratando siempre de mantener esa institucionalidad y tratando de mantener las formas", cosa que Puente no hace para "referirse al adversario político o a otra institución pública", zanjó.