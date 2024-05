Ayuso responde al incendiario tuit de las Juventudes de Más Madrid: "Hay muchos más pijos entre sus dirigentes"

Isabel Díaz Ayuso continúa su gira por todas las provincias catalanas, volcada como está en la campaña por las elecciones del próximo domingo. Tras acudir a Barcelona, donde participó en un mitin con el candidato Alejandro Fernández y donde mantuvo un encuentro con representantes del gremio de la restauración, este jueves acudió a Gerona.

En uno de los feudos por excelencia del independentismo, la presidenta madrileña, acompañada por el cabeza de lista del PP en esta provincia, Jaume Veray, se reunió con afiliados y simpatizantes del partido a los que insufló ánimos en la recta final antes del 12-M.

Ayuso llama a apostar por un "voto distinto y fuerte"

Ayuso hizo un llamamiento a apostar por un "voto distinto y fuerte" ante la "decadencia". "No podemos abandonarnos, no podemos hacer dejación de funciones, no podemos desaparecer los representantes ni el Estado de ningún rincón del país. Simplemente tenemos que convivir, escucharnos y defenderlo libremente".

La presidenta incidió en el discurso que ya mantuvo el lunes desde la Ciudad Condal, basado en la necesidad e importancia de no dividir el voto. "Hay que defender el voto de todos aquellos que vienen al Partido Popular de Ciudadanos, de Vox o descontentos del PSOE que lo que quieren es que las cosas cambien y necesitan un voto fuerte, un contrapeso para que sea escuchado aquí", indicó.

"Este es el voto que voy a pedir para Cataluña y también para Girona, esto es lo que vamos a defender en toda España y lo que quiero, sobre todo, es que este domingo, ante esa decadencia, lo que pido, sobre todo, es libertad y que lo hagamos por todos los que estamos aquí: por las nuevas generaciones y por todas esas generaciones de catalanes y de españoles que han peleado aquí en Cataluña tanto por levantar esta tierra que era tan próspera, abierta y que ahora mismo siempre está sumida en la división y en esa decadencia que nos negamos a que siga creciendo", afirmó la dirigente madrileña.

Para Ayuso, Cataluña "no puede crecer, desde luego, mirando nosotros para otro lado". Así las cosas, hizo hincapié en que quiere que los catalanes cuenten "con el compromiso de los que vivimos en Madrid, que ante todo nos sentimos españoles y, por tanto, todo lo que pase aquí también nos afecta y nos ocupa. Y lo hacemos en positivo, y por amor a Cataluña y a España", subrayó.

El incendiario tuit de Más Madrid: "Putos pijos"

Ya en las preguntas que le formuló la prensa se coló una cuestión doméstica, circunscrita a la Comunidad de Madrid. El comentario incendiario que en redes sociales escribieron este jueves las Juventudes de Más Madrid. "Pese a quien le pese...", indican en X, antes Twitter, con una imagen adjunta donde puede leerse "voy a educar a mis hijos para que se coman a los tuyos vivos, puto pijo". Lo hacían como respuesta a un vídeo difundido por la Plaza de Las Ventas, donde varios jóvenes, encabezados por Gloria Camila, defienden su libertad para ir a los toros. La frase de la imagen responde a la letra de una canción del rapero Jarfaiter.

"Es la gasolina que necesitan para sobrevivir", contestó Ayuso al ser preguntada por ello. "Esta es la confrontación de la que hablábamos" y añadió: "Creo que entre las filas de muchos dirigentes de Más Madrid hay muchos más pijos que en las filas de otros partidos, como PSOE y no digamos Partido Popular". Pero para la presidenta, "lo que pretenden es promover esa división de clases innecesaria y un enfrentamiento que no nos representa". La presidenta considera que es parte de su "estilo", de la "forma que entienden de hacer política en la que yo no entraría".

Pero éste fue uno de los asuntos más comentados en la Asamblea, donde este jueves se celebró un nuevo Pleno, y donde los populares también resaltaron la contradicción que supone que desde Más Madrid tachen de pijos a otros. "Que esta versión Mr. Wonderful de Podemos, es decir la versión pija de Podemos (con líderes de Retiro y Pozuelo) hablen de ‘putos pijos’ es gracioso. Que siendo jóvenes muestren odio a quienes pueden ser compañeros de clase, trabajo o familia les califica sólo a ellos no a Madrid", escribió el diputado y secretario general del PP regional, Alfonso Serrano.

Que esta versión Mr. wonderful de PODEMOS, es decir la versión pija de PODEMOS (con líderes de Retiro y Pozuelo) hablen de "putos pijos" es gracioso. Que siendo jóvenes muestren odio a quienes pueden ser compañeros de clase, trabajo o familia les califica sólo a ellos no a Madrid https://t.co/YzQuti66EI — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) May 9, 2024

También el portavoz de los populares en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, se pronunció al respecto. "Más Madrid es una máquina de odio más repugnante de lo que era Podemos", escribió en esta misma red social.

Estos comentarios incendiarios sobre los pijos y los toros en Madrid se producen tras una semana de polémica después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, decidiese de manera unilateral eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia.

Tras este anuncio de los de Sumar en el gobierno, algunos gobiernos autonómicos –como el de Emiliano García Page, Jorge Azón o Carlos Mazón – no dudaron en posicionarse y crear un nuevo premio regional. Por su parte, desde la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid se pusieron a trabajar para tratar de revertir la decisión del Ejecutivo central. Isabel Díaz Ayuso ofreció la Casa Real de Correos, sede del Gobierno regional, para acoger el Premio Nacional que la Asociación Toro de Lidia se había comprometido a asumir tras la medida de Urtasun.