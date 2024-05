Estas son las 21 ocasiones que la Justicia ha dado la razón a Ayuso con la gestión de las residencias en pandemia

Con el nuevo auto conocido este jueves de la Audiencia Provincial de Madrid y el oficio del Juzgado de Instrucción nº 51 de la capital "ya son 21" las veces que la Justicia ha archivado las causas abiertas contra Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno por la gestión de las residencias en pandemia.

Estos nuevos archivos coinciden, además, en el tiempo con la campaña que había impulsado Más Madrid, en pleno periodo electoral, y que consistía en colocar dos lonas gigantes en dos puntos de la capital con la cifra de fallecidos en estos centros durante lo peor del Covid-19, muertes que la formación de ultra izquierda achaca directamente a la gestión de la presidenta. No obstante, el partido se ha visto obligado a retirarlas definitivamente después de que la Junta Electoral Provincial desestimara este viernes su recurso. Los de Manuela Bergerot y Rita Maestre ven tras esta decisión la mano del PP, al que acusan de utilizar las instituciones con "fines partidistas".

Esta cifra "va a perseguir a Ayuso durante toda su carrera política", avisa reiteradamente Bergerot a la que poco importan las sucesivas sentencias judiciales. Todas ellas, además, comparten los mismos criterios que la presidenta ha expresado en más de una ocasión, esto es, que el traslado de los mayores a los hospitales en aquellas fechas no garantizaba su supervivencia. Esta afirmación provocó un sonado alboroto político por parte de la izquierda, entrando incluso de lleno el Gobierno de Pedro Sánchez en la polémica.

Pero la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto conocido el pasado febrero, fue incluso más allá y argumentó que "posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias en las que se encontraban" pues los hospitales se encontraban "colapsados". Un traslado a estos centros, en donde no existía "capacidad para albergar a todas las personas afectadas", podría haber "agravado" su situación.

En el auto conocido este jueves, y que tiene que ver con un fallecido en la residencia Adolfo Suárez, incide en esta cuestión al afirmar que "de haberse indicado la derivación e ingreso hospitalario es posible que el resultado hubiera sido el mismo a tenor de la alta tasa de mortalidad del Covid 19 en personas mayores con comorbilidades asociadas en las fechas que nos ocupan" y, por tanto, puede considerarse un "juicio temerario" considerar que "el traslado al hospital hubiera evitado el fallecimiento". Además, afea que "el recurrente obvia que la pandemia afectó no (sólo) a la Comunidad de Madrid sino a gran parte del planeta, con consecuencias muy similares en numerosos países, en las que todos los responsables de los servicios sanitarios tuvieron que afrontar una crisis de una gravedad no conocida hasta el momento".

Sin salir de España, la pandemia se cebó especialmente con los mayores, siendo las residencias uno de los lugares más afectados. Entre ellas destaca Aragón, que fue la que registró el porcentaje más alto de mayores de 65 años fallecidos por Covid-19. Le siguen La Rioja, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla La Mancha y Baleares. Después, por debajo de la media nacional, se sitúa Madrid, según los datos facilitados por el propio Ministerio de Sanidad.

Pero el foco está situado en la Comunidad de Madrid a raíz de que el exconsejero Alberto Reyero (Ciudadanos) denunciara la existencia de un protocolo de no derivación a los hospitales. Pero Ayuso lo niega. "Animo a investigar en qué comunidades autónomas sí hubo un protocolo que no existió en Madrid, que era un borrador que se filtró, que nunca se aplicó puesto que no ha habido ni un sólo gerente, un solo geriatra, un solo médico en alguna residencia de la Comunidad de Madrid que haya recibido una orden de ese tipo. Sí que la hubo en Aragón, os animo a verlo porque está publicado y son normales esos triajes. (Pero) no se llegó a aplicar aquí y se retuercen mis declaraciones cada vez que hablo", afirmó, por ejemplo, en una entrevista en la Cadena Cope.

Los magistrados también son claros cuando afirman, en relación a un caso concreto, que "no se trata de averiguar si las decisiones tomadas fueron las mejores o las que a posteriori podemos estimar que hubieran sido las mejores, sino si fue conforme a las reglas de la lex artis ad hoc o se actuó con el cuidado exigible, sin incurrir en una negligencia o impericia inexcusables para la persona situada en la posición de garante". Y hasta el momento, todas las instancias judiciales consideran que no se incurrió en ello.

Procedimientos judiciales

1) Denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, contra el que fuera consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero ---- Inadmisión a trámite.

2) Querella interpuesta por la Asociación en defensa de las pensiones públicas contra Escudero y el ya exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero ---- Desestimación.

3) Querella interpuesta por familiares de residentes contra la residencia Goya, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los entonces consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad ---- Archivo en firme.

4) Querella interpuesta por familiares de residentes contra la residencia Edalia Arturo Soria, la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad ---- Inadmisión en lo referente a los cargos políticos.

5) Querella interpuesta por familiares de residentes contra la residencia Adolfo Suárez la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad ---- Inadmisión en lo referente a los cargos político.

6) Querella interpuesta por familiares contra la residencia Parla y Vitalia contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad durante la pandemia ---- Archivo en firme.

7) Recurso ante el Tribunal Supremo contra la presidenta y los consejeros, también aforados ---- Archivo general.

8) Querella interpuesta por familiares de residentes contra la Residencia Domus VI Albufera y la mercantil Geriavi SAU, la presidenta y los consejeros. Se inadmitió en lo que tenía que ver con los cargos políticos.

9) Querella de un familiar de un residente en Orpea Meco contra la presidenta y los consejeros ---- Inadmisión total de la misma.

10) Querella interpuesta por un familiar de un fallecido en la residencia Jesús Nazareno y los Dolores contra la presidenta, consejeros, el director del centro y contra la asociación religiosa Hospital de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno y los Dolores ---- Se inadmitió contra los cargos políticos.

11) Querella contra la presidenta y los consejeros sobre la desprotección de los trabajadores de las residencias durante la primera ola ---- Inadmisión.

12) Denuncia de la Asociación Defensor del Paciente ---- La Fiscalía archiva la denuncia.

13) Denuncia contra la residencia Adolfo Suárez ---- Sobreseimiento provisional.

14) Querella contra la residencia Colmenar ---- Archivo en firme.

15) Denuncia contra la residencia Francisco de Vitoria ---- Archivo en firme.

16) Querella contra la residencia Manoteras ---- Archivo firme y desestimada en apelación.

17) Querella contra la residencia Reina Sofía ---- Archivo en firme.

18) Denuncia contra la residencia Francisco de Vitoria ---- Archivo firme.

19) Querella contra la residencia Gran Residencia ---- Archivo y desestimada en apelación.

20) El archivo en firme conocido este jueves por parte del Juzgado de Instrucción nº51 de Madrid en relación una denuncia interpuesta por varios familiares de un residente de la Residencia Monte Hermoso.

21) El sobreseimiento de la Audiencia Provincial, conocido también este jueves, en relación al recurso de apelación interpuesto por familiares de uno de los fallecidos en la residencia Adolfo Suárez.