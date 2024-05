El alcalde de Alpedrete rectifica y mantendrá a Paco Rabal y Asunción Balaguer en el callejero

El equipo de Gobierno de Alpedrete, formado por PP y Vox, ha decidido rectificar este lunes su decisión de retirar los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer a una plaza y a la casa de la cultura del municipio.

La decisión se produce después de que la presidenta interviniera de lleno y desautorizara públicamente a su alcalde, el popular Juan Rodríguez Alfaro. "Desde la Comunidad y el PP de Madrid estamos totalmente en contra" de esta decisión, informó Isabel Díaz Ayuso a través de X, antes Twitter. "En estos días le hemos pedido rectificación ante tamaño error". Y es que "ni censura, ni borrado ni sectarismo ideológico. La cultura tiene que ser libre y plural", añadió contundente.

En un comunicado enviado a última hora de este lunes, el Ejecutivo municipal explica que habían recogido "la voluntad de los vecinos" cuando tomaron la decisión de cambiar el nombre a estos enclaves del municipio. "Para ello, desde el máximo respeto a dos figuras ilustres de nuestro municipio, se pensó en trasladar el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer, al Teatro Municipal, carente de nombre hoy en día. Igualmente, se anunció la creación del Grupo de Teatro Asunción Balaguer, para cumplir un compromiso, abandonado por el anterior gobierno progresista desde 2016", afirma.

Relacionado Ayuso desautoriza a su alcalde en Alpedrete y le exige restituir el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer en el callejero

No obstante, el Gobierno municipal reconoce que "es evidente que no hemos sabido explicar la voluntad de este cambio" que, asegura, "en ningún momento pretendía menoscabar o despreciar el legado cultural de dos personas queridas, no solo por los vecinos de Alpedrete, sino del conjunto del país".

En la misma línea que Ayuso, el comunicado subraya que desde el Consistorio entienden la cultura "sobre la base de la libertad, la pluralidad y la diversidad". Y señala "que ninguna actuación se ha guiado, ni se guiará, por el sectarismo ideológico, tan propio de una izquierda, que entiende la cultura como un coto privado y que sólo homenajea y pone calles y plazas a personas que piensan como ellos", añade. "Este es un Gobierno que escucha, que atiende a sus vecinos y que está al pie de la calle. Por todo ello, quiero reiterar nuestro respeto y cariño a Paco Rabal y Asunción Balaguer y, en este sentido, la próxima Junta de Gobierno restituirá el nombre de la plaza y el centro cultural", concluye.

Los nombres de la Plaza de Paco Rabal y Casa de la Cultura Asunción Balaguer constaban desde 2001 y 2015, respectivamente, en el callejero de Alpedrete pero desde finales de abril, tras la decisión del Ayuntamiento gobernado por PP y Vox, estos emplazamientos pasaron a denominarse Plaza de España y Centro Cultural La Cantera.

Vecinos, rostros de la cultura y familiares se congregaron este fin de semana en el municipio para reclamar al Ayuntamiento que mantenga los nombres en el callejero pues ambos eran vecinos muy queridos de la localidad durante años. A las concentraciones acudieron los portavoces de la izquierda en la Asamblea, Manuela Bergerot y Juan Lobato, quienes aplaudieron este lunes las palabras de Ayuso.