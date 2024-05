Las mejores fotos de un San Isidro marcado por el plantón de Rita Maestre y la mayoría absoluta de Almeida

21 / 24

También acudieron los portavoces socialistas en la Asamblea y el Ayuntamiento, Juan Lobato y Reyes Maroto. Lobato no ha estado en el Ayuntamiento (sí su portavoz adjunto) y ha acudido directamente a la Pradera. Sí acudió Maroto, que se ha mostrado crítica con Más Madrid: “Los portavoces tenemos que estar en todos los actos. Lamento que no esté Más Madrid, pero su motivo no forma parte del reconocimiento que se hace al compromiso de la Comunidad Judía con Madrid”.