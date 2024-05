El enfado de Ayuso con Lobato y su indignación con Mónica García: "Quieren reventar la sanidad de Madrid"

"Esta ley – dice Mónica García en una entrevista publicada este jueves en El Mundo sobre la futura norma que priorizará la gestión pública en la sanidad- lo que hace es poner coto a unos determinados modelos que no es el catalán y que tiene que ver con la desviación de dinero público destinado a salud hacia un lucro incesante. (…) Basamos todas nuestras iniciativas legislativas en la evidencia científica que nos dice que la privatización del sistema sanitario de manera burda y obscena ha redundado en una peor calidad de salud de los ciudadanos y en una muy buena salud para las arcas de determinados fondos. A eso le queremos poner coto. Queremos hacer ley del lema de la sanidad no se vende, la sanidad se defiende (...)".

Para la presidenta madrileña, tras estas palabras de la ministra de Sanidad, el objetivo de lo que se busca es ya claro: "Quieren reventar Madrid desde los 22 ministerios más la Presidencia del Gobierno. Por todos los frentes y sin descanso". Así lo manifestó primero en X, antes Twitter, donde señaló también la diferencia entre la región y Cataluña después de que García dejara claro en su respuesta que no es el modelo catalán (el más prolijo en cuanto a seguros privados se refiere) al que se pretende poner coto. "Días (de espera) para operarse: Madrid: 51; Cataluña: 138", recordó.

Días de espera para operarse: Madrid: 51.

Cataluña: 138. Quieren reventar Madrid desde los 22 ministerios más Presidencia del Gobierno. Por todos los frentes y sin descanso. pic.twitter.com/0Q6n0ZqkMU — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 16, 2024

Pero fue en su respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que introdujo en su pregunta la sanidad, cuando Isabel Díaz Ayuso se extendió y mostró su honda indignación por lo que considera un nuevo ataque del Gobierno de Pedro Sánchez contra la región. "Su modelo es un fracaso", le espetó Bergerot que sacó a relucir las listas de espera, "es poner trabas administrativas en el acceso a la sanidad y, además, pasar la factura a las personas más vulnerables", sostuvo.

"En los próximos meses se van a debatir en el Congreso de los Diputados dos iniciativas del Ministerio de Sanidad. La primera va a servir para sacar el lucro de la sanidad pública, para cerrar esa puerta que abrió a Aznar en 1997. Eso quiere decir que al Grupo Quirón se le va a acabar el chollo y que los madrileños vamos a dejar de pagar sus beneficios con nuestros impuestos", anunció. "La segunda va a servir para recuperar la universalidad del sistema", afirmó para pasar a insinuar a continuación que las urgencias dejan a inmigrantes irregulares sin atender.

"Señorías del Partido Popular, tienen que decidir si se suman al blindaje de lo público y de la universalidad o si van a tener que hacerlo por imperativo legal", avisó. "Defendemos que los centros de salud tengan médicas y enfermeras" porque "ustedes los expulsan", afirmó. La jefa de la oposición concluyó señalando que "en la sanidad se puede estar del lado del negocio o del lado de lo público".

Al Grupo Quirón se le va a acabar el chollo con el Ministerio de Sanidad. Ya basta de pagar sus beneficios con nuestros impuestos. pic.twitter.com/10J3dw4IBB — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) May 16, 2024

"Quieren reventar el sistema sanitario"

Ayuso entró de lleno en alguna de las cuestiones planteadas por la portavoz de Más Madrid. La primera, las facturas que asegura Bergerot que se les pasan a las "personas más vulnerables". "¿Qué facturas?", le preguntó la presidenta. "¿No les da vergüenza decir que en Madrid la gente tiene que pagar por ser atendido en las urgencias?, ¿pero no se les cae la cara de vergüenza? Tanta mentira tiene que llegar a pesar".

Después, las "médicas y enfermeras": "¿Las médicas y las enfermeras y los médicos y enfermeros no valen, van a tener que saber catalán para ser atendidos?", preguntó. "La Fundación Jiménez Díaz es la mejor valorada por sus pacientes", puso como ejemplo la jefa del Ejecutivo regional, que pasó a preguntar: "¿La van a desguazar, van a desguazar toda la colaboración público-privada que está funcionando en lugar de buscar médicos para toda España, que es el gran problema que tenemos en este país". Como tienen un "ministerio sin competencias", ¿(pretenden) desguazarlo todo?".

"Quieren reventar las listas de espera en Madrid, quieren reventar el sistema sanitario, cuando es el mismo en Asturias o en Cataluña, que es mucho más privatizado. El 70% de los hospitales en Cataluña son privados y también opera Quirón. ¿Los van a cerrar, van a tener valor? Claro que no porque tienen la cara de cemento", apuntó Ayuso que continuó con sus preguntas. "¿Por qué no dicen que en Navarra quieren suspender las pruebas a mayores de 50 para acabar con las listas de espera? ¿Por qué no dicen que están privatizando también en Asturias o en Canarias? Porque están a reventar, desde una ministra que solo está entendiendo esto desde el sindicalismo, todo lo que funciona en la Comunidad de Madrid". La presidenta subrayó que lo que quieren es "reventar toda la Comunidad de Madrid por envidia, sectarismo y política. Reconózcanlo".

El ministerio sindicalista sin competencias, pretendiendo perjudicar a Madrid, va a reventar la sanidad de España entera. pic.twitter.com/msU4mGg1Gc — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 16, 2024

Sobre este asunto también habló después el portavoz de los populares. "La ministra Mónica García ha tenido una idea buenísima y la señora Manuela Bergerot ha venido aquí a hacerle el spot publicitario: el plan de Más Madrid es evitar la colaboración público-privada con una Ley de discriminación sanitaria acorde al sectarismo ideológico que llevó a Mónica García de la pancarta al Ministerio".

Carlos Díaz Pache afeó a la formación de ultra izquierda que "para solucionar la falta de médicos, ha decidido prohibir que los sanitarios de la privada puedan atender a pacientes de la pública y así en lugar de tener el doble de médicos, habrá la mitad". Para Pache el objetivo es claro: "Van a intentar es que Cataluña sí pueda seguir con ese modelo de colaboración, pero Madrid no".

La ley de discriminación sanitaria que prepara Mónica García pretende destrozar la sanidad pública de todos por puro sectarismo ideológico. pic.twitter.com/7AvvKba4H4 — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) May 16, 2024

"Solo estaban tristes Puigdemont, los independentistas y Ayuso"

Pero la presidenta mostró también un enfado notable este jueves con el portavoz socialista. Juan Lobato realizó una pregunta amplia – la calidad de vida en Madrid – para acabar introduciendo en su intervención todo tipo de cuestiones, incluso los resultados de las pasadas elecciones catalanas.

"Ya no gobierna Madrid, habla más en la Asamblea de Cataluña que de los madrileños", le dijo el portavoz del PSOE. "Y el domingo hablaron los catalanes – prosiguió Lobato- alto y claro: hablaron de convivencia, de futuro", pero Ayuso, según el socialista, "es la única no independentista que no se alegró del resultado del domingo. El domingo solo estaban tristes Puigdemont, los independentistas y Ayuso".

Lobato continuó. "En Cataluña ha ganado la política del respeto, de las propuestas, de la educación, de tender la mano. Yo, desde luego, estoy contento: es la política que defiendo y creo que es la que teníamos que hacer todos porque un insulto contestado con otro insulto son dos insultos; una propuesta para mejorar la vida de los madrileños, si se contestara con otra propuesta, serían dos propuesta", expuso. "¿Qué es mejor para la gente, los insultos o las propuestas?".

1 insulto contestado con otro insulto= 2 insultos. 1 propuesta + 1 propuesta= 2 propuestas para mejorar la vida de los madrileños. ¿Qué es más útil para la gente, insultar o proponer? pic.twitter.com/ckYqZijKxy — Juan Lobato (@juanlobato_es) May 16, 2024

Illa, "menos lobos"

"Es usted el típico de ‘deje insultar pedazo de...’ Es usted eso, sí señor, y además va de Kennedy, dando lecciones de moralina, todos los jueves viene a darme lecciones de cómo comportarme, pensar y hacer todo y luego usted bien que se arremanga para entrar hasta el fango, para desde lo personal tratar de destruirme. Ya hablaremos de esto, tenemos plenos para contar lo que está haciendo por la espalda", arrancó su contestación la presidenta, dejando en el aire la última cuestión.

"Me habla de Cataluña como el gran ejemplo, se ha hundido, si es que se han hundido, no es que ustedes hayan triunfado. La izquierda, en pura esencia, se ha hundido en Cataluña", subrayó Ayuso que contrapuso el modelo de Madrid, que mientras tanto ha empezado a "despegar". Y sobre (Salvador) Illa, dijo, "menos lobos" porque ha sacado "873.000 votos, ¿sabe cuántos tiene este grupo parlamentario? 1.600.000. Y a esto le dice usted que es porque no triunfa el progreso, la convivencia. ¿De verdad que nos va a dar lecciones?", le preguntó molesta.

La izquierda, en pura esencia, se ha hundido en Cataluña. Illa, menos lobos… 873.000 votos frente al 1,6 millones del PP en Madrid.@IdiazAyuso #PlenoAsamblea pic.twitter.com/Zyrkat3UUS — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 16, 2024

"Claro que hablamos de Cataluña, porque ustedes dan privilegios a los nacionalistas para comprarles", reivindicó. "¿Qué va a hacer con la amnistía? ¿Se pondrá con Puigdemont o se va a poner con Lambán?", le preguntó. "¿Qué va a hacer usted? ¿Van a permitir un referéndum vinculante, que es lo que viene después para Puigdemont? ¿Van a seguir dándoles competencias para fabricar un nuevo país?", continuó inquiriendo al líder de los socialistas madrileños.

"¿Va a poner usted cara de cemento y va a defender todo lo que está ocurriendo o va a tirar por la vía socialista del reparto equitativo de la miseria?", cuestionó también Ayuso. "Lo hacen allá donde gobiernan, siempre asfixiando a impuestos, siempre diciendo a la gente cómo tiene que vivir para con el dinero de todos, corromperse y utilizar el poder político para asfixiar al adversario, que es lo que hacen desde la Moncloa".