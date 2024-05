La ministra de Sanidad, Mónica García, ha causado revuelo en los últimos días con sus declaraciones sobre la sanidad catalana, que considera su modelo frente al de la Comunidad de Madrid, y por los ataques contra la sanidad privada anunciando una ley para limitar la colaboración con la pública. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio ha participado la diputada del PP y vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del partido, Ester Muñoz, que ha analizado lo que dijo García y sus propuestas liberticidas.

"Mónica García es evidente que tiene un odio irrefrenable a Isabel Díaz Ayuso, todo lo que supone el éxito que tiene en Madrid y sus políticas", ha destacado Muñoz que cree que "no estamos ante una ministra de Sanidad estamos ante una activista y es algo que ella no ha entendido. No entiende que ya no es una activista y que puede decir cosas como decía antes sino que representa a todos".

El "modelo" de Mónica García

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP ha dado algunas cifras que desmienten que el modelo catalán sea mejor que el madrileño después de que Mónica García compare ambos y dijera que el suyo "es el de Cataluña". Ester Muñoz ha explicado que el de la región catalana "es un modelo que efectivamente tiene 138 días de espera para tener una cirugía; en el que casi 850.000 catalanes están esperando para ser operados; es el modelo mixto concertado en el que más dinero se invierte en la privada ya que el 23% de lo que destina Cataluña a la Sanidad lo invierte en la privada y que, por contra, es una de las que está por debajo de la media en PIB invertido en Sanidad".

Además, ha destacado que allí "faltan 1.600 médicos de Atención Primaria" y que es "una de la que menos paga a los profesionales". "¿Este es el modelo de Mónica García? Junto a este el modelo de Mónica García es el de Melilla, donde ella es competente en Sanidad, y llevan 9 meses en huelga y tienen de los profesionales peor pagados con peores condiciones". "Este es el modelo de Mónica García y por eso rabia contra Isabel Díaz Ayuso porque el modelo de Madrid es de éxito y el de ella es un fracaso", ha añadido.

Piensa Muñoz que "para ella por encima de los intereses generales de los ciudadanos está su ideología sectaria" porque "el modelo público-privado de colaboración ha sido positivo en España". En este sentido, ha recordado "lo que supuso en la pandemia" porque "gracias a que hubo esta colaboración muchísima gente pudo ser atendida cuando los servicios públicos estaban colapsados". La privada "ahora mismo está sirviendo también de drenante ante una Sanidad que tenemos totalmente colapsada por la falta de médicos y especialistas que, por cierto, es lo que debería ocupar el mayor tiempo de la ministra y no todos los anuncios flash que hace". "Hace anuncios que duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio", ha apuntado la diputada del PP.

Sobre esta cuestión ha dicho que "hace unos días nos anunciaba una ley de la que no sabemos nada que intenta atacar la colaboración público privada". Ha contado que "el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, reconocía en un foro sanitario que probablemente eso no se pueda llevar acabo". "¿Qué consiguen con estos tipos de anuncios aparte de poner nervioso a todo el mundo y de elevar el sectarismo de su Gobierno? Nada", ha dicho la responsable de Sanidad del PP que ha indicado que "ponen por encima de los intereses de los ciudadanos los intereses de ellos y de su ideología y eso es lo que no puede hacer un ministro". "Por eso creo que es una pésima ministra a pesar de que los ministros de Sanidad que hemos tenido en los últimos cinco años, que han sido seis, no han sido especialmente brillantes", ha señalado.

Las contradicciones de Mónica García

La diputada Ester Muñoz ha destacado que "la ministra es una contradicción constante" y que "lo vemos en todos los anuncios que hace y, después, se tiene que desdecir". Por ejemplo, fue una "contradicción" lo que hace "con la innovación o los medicamentos". "Primero anunciaron que iban a hacer una farmacia pública luego, gracias a Dios, rectificaron y siguen en la senda de una colaboración público-privada". ¡Qué importante es la innovación y la empresa privada para innovar, invertir y traer nuevos tratamientos!", ha apuntado.

"Está en contra de la sanidad privada, pero pone como ejemplo la sanidad catalana que es la que más invierte en sanidad privada. Ella en sí misma es una contradicción", ha dicho Ester Muñoz. Sobre Cataluña ha recordado que "los independentistas durante muchos años se han dedicado a destinar recursos de todos los ciudadanos que pagan con sus impuestos a los intereses propios de los independentistas" mientras "Castilla y León, que tiene muchísimos menos recursos de los que tiene Cataluña, tiene muchos mejores servicios sanitarios, educativos y de dependencia porque se dedican los recursos a lo que se tienen que dedicar".

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP ha indicado que "decir que en Cataluña hay un problema en la Sanidad porque no hay médicos que hablan en catalán es una auténtica falacia y es mentir y tapar una incompetencia de la Generalidad para salvar su cara frente a los ciudadanos". "La realidad es que en estos momentos en Cataluña faltan 1.600 médicos de Atención Primaria, faltan especialistas y se están cerrando quirófanos porque no hay médicos para atender y eso lo que tapa es la incompetencia de la Generalidad. Es evidente", ha reiterado.

La fuga de talentos de la España de Sánchez

La diputada del PP también ha asegurado que "tenemos una fuga de talento en todas las materias porque vivimos en un país con una presión fiscal mucho más alta que en otros países; porque no se hace atractivo el talento ni la innovación y porque tenemos un sistema en el que no se premia el talento ni la meritocracia, ni la capacidad sino que se ponen en valor otro tipo de cuestiones que la gente no valora". "Es evidente que cuando el PP llegue al Gobierno haremos atractivo que la gente se quede", ha anunciado.

Ester Muñoz ha dicho que "es una pena que con las buenas carreras que tenemos aquí" y que "tenemos un país maravilloso para vivir y que la gente quiere vivir aquí", pero "se tiene que ir y eso lo está provocando el Gobierno de España". "Es curioso porque de Cataluña y País Vasco cada vez se va más gente y eso debería hacer reflexionar a los independentistas las políticas que hacen", ha añadido. En este sentido, cree que "hay que tomar muchísimas medidas y una de ellas es ir de la mano de la innovación farmacéutica. No verles como un enemigo sino como un aliado y es evidente que en los años que tenemos por delante uno de los retos que tenemos es ese vamos a tener muchísima gente mayor con enfermedades crónicas. Gracias a la ciencia, la innovación, la tecnología y a Dios vivimos más años y va a requerir de inversiones por parte del Estado y ahí va a estar el PP".

El "dedo" de Mónica García

La vicesecretaria de Sanidad del PP ha dicho que ve "ciertos tics" que le preocupan "en el Gobierno de España". Piensa que el presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, "se ha dado cuenta de que la única forma que tiene de gobernar es haciendo del odio, la división y el enfrentamiento virtud".

"Ayer lo vimos con la candidata que manda a Europa, Teresa Ribera, lanzando insidias frente a la derecha diciendo que el atentado que vivió un presidente europeo es culpa de la derecha", ha indicado Ester Muñoz. A la diputada del PP esto le "preocupa" ya que hay "varios ministros e, incluso, el presidente del Gobierno se abonen a esta teoría de sembrar odio y enfrentamiento para poder mantenerse en el poder y ahí están todos en ese concierto. Mónica García todavía no ha sacado el dedo, pero no lo descarto".