La afirmación de Ayuso que desata una gran polémica: Lobato pide a Ferraz una querella contra la presidenta

Ocurrió durante la respuesta de la presidenta madrileña a la portavoz de Más Madrid durante la sesión de control de este jueves en la Asamblea. Manuela Bergerot, como viene siendo habitual, utilizó su intervención en la Cámara autonómica para arremeter ferozmente contra el gobierno de Israel, al que tachó de criminal y genocida.

Las palabras de la jefa de la oposición llegaban después también de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, coalición donde está integrada Más Madrid, se grabara un vídeo para defender al Estado palestino, pero yendo bastante más allá al utilizar el eslogan de Hamás "desde el río hasta el mar".

Ante todo ello, Isabel Díaz Ayuso denunció que lo que "pretenden" es que "las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA: tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando ustedes", les afeó tras el anuncio ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el reconocimiento por parte de España del Estado palestino.

El portavoz socialista, Juan Lobato, que ya se había mostrado muy molesto durante su rifirrafe parlamentario con la presidenta, convocó a la prensa en los pasillos de la Asamblea para anunciar que va a solicitar a su partido que interponga una querella contra Ayuso por estas palabras. "Ha acusado al PSOE de incitar a ETA a matar, directamente", aseguró Lobato. "Ya sabíamos que no había límites pero a mí esto me parece absolutamente repugnante".

Ahora, "tendrá que decidir el PSOE a nivel federal, pero yo soy partidario de responder a Ayuso con seriedad, con respeto y con querellas", afirmó. Para el socialista, "hay dos opciones: liarnos a leches todos, que es una opción, y otra opción (es) responder con seriedad, con respeto pero a la vez con querellas". "Y ya está y, oye, si hay cinco querellas y cuatro no (prosperan) pero una sí pues a lo mejor la democracia algo crece", señaló reconociendo el poco éxito que cosecha la izquierda cada vez que ha acudido a la Justicia contra la presidenta.

El socialista volvió a sacar a relucir en esa intervención ante la prensa al presidente de Argentina asegurando que Ayuso este jueves "ha hecho un ejercicio de mimetismo absoluto con Milei, creo que están exactamente al mismo nivel y la Comunidad de Madrid no se merece esto".

Cómo responder ante la peor Ayuso: seriedad, calma y querellas. Ya está bien. pic.twitter.com/uxCToUrBWD — Juan Lobato (@juanlobato_es) May 23, 2024

El PP quiso responderle a continuación. Lo hizo a través de su diputado Alfonso Serrano, mano derecha de la presidenta en el partido. "Es una polémica artificial", comenzó señalando Serrano. "Si cada vez que nos sintiéramos ofendidos por algo que ocurre en el Pleno de la Asamblea tuviéramos que ir a poner una querella, tendríamos colapsada la Justicia", apuntó.

Pero entrando al fondo de la cuestión, el dirigente popular explicó que la presidenta no mencionó al PSOE, ni siquiera se trató de una respuesta a los socialistas sino a Más Madrid y que esta afirmación recoge la postura de los populares sobre el movimiento realizado por Pedro Sánchez: reconocer en este momento al Estado palestino supone un premio al atentado de Hamás.

"No nos oponemos a la existencia de un Estado palestino pero no así, a la carrera, de manera unilateral como pretende Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, premiando a quien mata. En ningún momento la presidenta ha instado a nadie a matar. Lo que está condenando, como están condenando otros muchos países europeos, es que se premie el asesinato y el terrorismo". Pues esta decisión de Sánchez, afirmó, "es la respuesta a la mayor masacre contra el pueblo israelí desde el Holocausto".

Las democracias no pueden premiar a quienes matan. La decisión de Pedro Sánchez es la respuesta a la mayor masacre contra el pueblo israelí desde el Holocausto. ⁦@SerranoAlfonso⁩ pic.twitter.com/mWaOb5VVcz — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 23, 2024

Y "la presidenta no hablaba del PSOE sino de las democracias" y "era una respuesta a Más Madrid después de que Yolanda Díaz hiciera alusión a esa frase terrible de Hamás". Así, desde el PP, añadió Serrano, no entienden "por qué el señor Lobato y el PSOE se han dado por aludidos cuando en esta polémica el señor Lobato no pintaba una castaña".

Serrano subrayó también que la postura que siempre ha mantenido su partido, y que antes era extensiva también al resto de "demócratas", es que "al terrorismo no se le tenía que premiar, se le tenía que combatir". Pero "quienes a día de hoy tienen acuerdos o pactos con los herederos de ETA, como es Bildu, es el Partido Socialista". Así, "lo que estamos diciendo es que igual que en España no se debe premiar al terrorismo, lo que no puede ocurrir es que, después del terrible atentado de Hamás, el premio que obtengan sea el reconocimiento unilateral por parte del Gobierno de España".