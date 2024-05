La izquierda cuela a Milei en una tensa sesión de la Asamblea y Ayuso coloca a la oposición frente al espejo

Fue la de este jueves en la Asamblea una sesión de control especialmente bronca. Todos los grupos de la oposición – desde Vox a Más Madrid- atacaron sin piedad a la presidenta madrileña. Y, cuando eso ocurre, Isabel Díaz Ayuso, lejos de achantarse, devuelve los golpes con más fuerza si cabe.

Comenzó Rocío Monasterio tratando de argumentar que Ayuso es socialista. "Desde que se ha subido al Maserati no da una a derechas", le espetó la portavoz de Vox sacando a colación el coche de su pareja, uno de los temas fetiches de Más Madrid. "El día que me vea subida a un coche así, le invito a algo, aunque no me apetezca mucho. Pero si hay alguien que se ha parecido hoy al socialismo es usted porque no ha dejado de mentir en sus tres minutos", le contestó la presidenta, que pasó después a cargar contra Vox por su evento de este fin de semana.

"¿Pretende ir de liberal cuando hace un evento con Le Pen que lo único que promueve es cerrar fronteras contra la agricultura y el campo español? Un evento con el equipo de Trump, que no digo los republicanos americanos, que al menos eran los del sueño americano y la inmigración que venía a buscarse la vida. Ustedes son esa parte que se ha adueñado del Partido Republicano y que gracias a sus aranceles hizo tanto daño a los productos gastronómicos españoles, el aceite, el vino. ¿Están también con eso?", le contestó a Monasterio.

Después le tocó el turno al portavoz socialista, que se mostró en esta ocasión muy molesto por los ataques que recibe de la jefa del Ejecutivo regional y que considera absolutamente injustificados. "Yo le hago propuestas y usted me llama Kennedy, telepredicador...", se quejó Juan Lobato, que sacó después a relucir al presidente de Argentina: "Esa no se la esperaba", se jactó. Ayuso "es del tipo de derecha de los de Milei y Trump", sentenció el portavoz del PSOE.

La presidenta se revolvió. "Si no se entera o no dice la verdad ni sobre el hospital donde ha nacido como para hacerlo con nuestra acción de gobierno", arrancó la presidenta, haciendo referencia al desliz de Lobato que afirmó que su nacimiento se produjo en el Hospital Niño Jesús, que nunca ha contado con maternidad, y más tarde rectificó.

La presidenta quiso poner un día más a la izquierda frente a su espejo, pero esta vez se regodeó empleando más minutos para ello. "Se ponen a llorar todo el tiempo con el ‘me gusta la fruta’ y luego resulta que ustedes me han llamado genocida, tarada mental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental, facha, nazi…, ahí entendí ‘Patxi’ - no se metan otra vez con la política vasca-. Ayuso, fascista, estás en nuestra lista, - no en la de la compra, creo-, piso ilegal con derecho a ser acosado. Indigno e indecente al señor Rajoy. Pedro Sánchez difamó a la mujer de Feijóo, a mi familia también desde el Congreso, en entrevistas y en por lo menos tres viajes internacionales".

Y "quien se opone a ustedes" está en la "fachosfera, siempre relacionando al presidente del PP con los nazis: ustedes, los del diálogo, el Partido Socialista". A Feijóo "le han llamado veleta, vago, mentiroso, ignorante. Y yo recuerdo a Sánchez en la tribuna del Congreso riéndose a carcajadas de Feijóo en su debate de investidura", rememoró también Ayuso, que en este punto imitó la actitud del presidente del Gobierno en aquella ocasión. "En horario infantil: ese día millones de niños lloraron en casa, daba miedo".

La presidenta sacó a relucir en este punto los ataques del ministro Óscar Puente a los medios de comunicación: "panfleto a El Mundo", a The Objetive "Ojete" o "fachosfera al Confidencial". Y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, "no responde a sus preguntas". Pero Lobato, "el señor que va de Kennedy, sí, no ha dejado de ofender a mi familia aquí cada vez que ha podido. Les pusieron lonas, camisetas, persecuciones, cámaras de televisión. Y usted decía que había ido a provocar a la Complutense" mientras la "ultraizquierda" organizó "un escrache por ir a recoger un título. Eso es usted. Mentira tras mentira".

Cada vez que el actual PSOE dé lecciones de democracia mientras nos atacan y nos difaman les responderé lo mismo. pic.twitter.com/sI8yiKbsTR — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 23, 2024

"¿Le va a decir algo al señor Puente cuando nos llama locos, borrachos o insulta al presidente de Argentina?", le preguntó Ayuso al líder de los socialistas. "¿Y qué me dice de las manifestaciones que me organizan debajo del balcón de Sol? Con el megáfono me dicen siempre: ‘señora presidenta, con el máximo de los respetos, déjenos que le diga que no estamos de acuerdo con todas sus políticas, por favor, entre en razones’", añadió irónica la presidenta. "Así que cuando me dé lecciones, cada vez que me hable de la fruta, les diré que no es que me guste, es que me encanta".

No es nada habitual que Juan Lobato reaccione a los golpes dialécticos que recibe de la presidenta los jueves en la Asamblea. Pero esta vez lo hizo. Se puso en pie y pidió la palabra al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio. Lo hizo aludiendo al artículo 114.1. "Ha vuelto a referirse a mí con frases, expresiones, insultos y ataques que yo en mi vida he hecho", explicó entre el aplauso de los suyos. Pero Ossorio no se la dio: "El discurso de la presidenta ha entrado dentro del debate habitual que tenemos entre unos y otros" y "si le diera la palabra tendría que darla continuamente a todos los diputados; no procede, si se la diera, sería imposible", zanjó.

"Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA"

Después llegó la portavoz de Más Madrid, que confirmó punto por punto el discurso que acababa de realizar Ayuso. Arrancó Manuela Bergerot acusando a la jefa del Ejecutivo autonómico de sentir indiferencia por las víctimas de Gaza y volviendo a colocar a Javier Milei en el centro del debate en la Asamblea madrileña. "¿Por qué no ha valorado todavía las palabras del señor Milei después de cuatro días?", "¿por qué sigue callada ante un insulto a las instituciones democráticas que tuvo lugar en Madrid?". "Usted y Milei tienen varias cosas en común, comparten la misma indiferencia hacia las víctimas del genocidio del señor Netanyahu y la misma admiración hacía su gobierno criminal".

Ayuso tiene que dejar de hacer el ridículo colocándose siempre del lado de los genocidas. Que sea leal a su país y al programa de su propio partido: que apoye el reconocimiento de Palestina. pic.twitter.com/iDxnCf0ekJ — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) May 23, 2024

No hubo sorpresas y la presidenta mantuvo el mismo discurso que los líderes de su partido sobre el presidente Milei. "No han respetado al presidente argentino ni la voluntad del pueblo de la Argentina que le ha elegido libremente en las urnas, que es a lo que ustedes tienen urticaria porque han promovido el clientelismo, la inseguridad, la impunidad, el asalto a la instituciones, al Poder Judicial. (…) Son ustedes (con sus políticas) los que han provocado que Milei sea hoy el presidente, así que si él es tan malo, qué mal lo habrán hecho ustedes".

Pero la presidenta se extendió cuando replicó el discurso de la portavoz de Más Madrid sobre Israel. "Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA: tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma; tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando ustedes", le espetó. "Y hablan de la convivencia… ¿Ustedes, que quieren arrasar con el Estado de Israel? Ayer decía su vicepresidenta (Yolanda Díaz): ‘Desde el río hasta el mar’, que es un mensaje criminal, despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid. En Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos?", les preguntó.

El modelo de convivencia de la izquierda es el de premiar por matar, ocupar, arruinar y empobrecer, fomentar las drogas, señalar a periodistas y jueces, ya sea España, Argentina… pic.twitter.com/UuPDo5j6sV — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 23, 2024

Ayuso concluyó denunciado que en Más Madrid "blanquean el negocio de las drogas que solo arruinan familias y crea pobreza, llaman putos pijos a los jóvenes a los que les gusta el silencio y hacen listas de periodistas desde la inmunidad parlamentaria, fomentan la ocupación, que es un verdadero problema para la convivencia en tantos barrios, insultan y desprecian al Rey de todos (y) pretenden amordazar a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".