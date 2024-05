La Policía cree que el hombre que denunció que lo tiraron a las vías quería cobrar el seguro de su móvil de 1000 euros

Las imágenes de Metro de Madrid analizadas por los servicios de seguridad de la compañía y por la Policía han desmentido el supuesto robo con una brutal agresión denunciado por un hombre de 27 años. La supuesta víctima aseguró que un grupo de personas le rodeó en el andén de la estación de Pueblo Nuevo el pasado domingo a las 7 de la mañana y le quitó el reloj y el móvil. Posteriormente, dijo, lo tiraron a las vías.

Sin embargo, fuentes de la investigación no habrían hallado pruebas de que lo denunciado sea cierto. Agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional no han hallado incidente alguno en las imágenes de la estación de ese día ni en otros puntos de la red. Además, se han entrevistado con los vigilantes de seguridad de Pueblo Nuevo, que no advirtieron ningún incidente el domingo por la mañana.

Por tanto, sospechan que podría tratarse de una denuncia falsa con el objeto de cobrar el seguro de ese teléfono móvil. Se trataría de un iPhone 15 pro, cuyo valor en el mercado supera los mil euros.

El hombre de la denuncia, de nacionalidad argentina, no llamó a la Policía ni al 112 en el momento ni avisó a los agentes de seguridad. Sin embargo, sí se desplazó por su cuenta al Hospital de La Princesa, donde fue asistido. Allí recibió el correspondiente parte de lesiones que adjuntó en la denuncia de la sustracción presentada ante la Policía la misma tarde del domingo.