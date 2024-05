La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves en Es la Mañana de Federico, de esRadio, que su Gobierno recurrirá la Ley de amnistía que hoy mismo se aprueba en el Congreso de los Diputados.

"Las comunidades del PP vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía", adelantó Ayuso, que detalló que la Comunidad de Madrid lo va a hacer "ya mismo". "Llevamos tiempo hablándolo, trabajándolo".

Lo harán "primero en defensa de la igualdad de todos los españoles", después "por la seguridad jurídica" y, "muy especialmente, por nuestro Estado de derecho" porque "nosotros, como representantes del Estado, no podemos permitir que se rompa", explicó la presidenta. Y es que "no podemos permitir que se cree un estado de privilegios para unos dirigentes ni tampoco que haya comunidades autónomas y dirigentes que no sean sometidos a la ley", además del "daño que hace a España entera". Por eso, "los presidentes autonómicos, bajo la iniciativa de (Alberto) Núñez Feijoo, vamos a dar esta batalla", expuso.

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican a Libertad Digital que sus "servicios jurídicos llevan trabajando en ello desde hace mucho tiempo". Pero se quería esperar a que la ley de amnistía fuera aprobada. Aún no hay una fecha exacta pero el recurso se presentará "de forma inmediata, lo antes posible", señalan.

Los pasos a seguir serán los siguientes: "Cuando se publique la ley en el BOE, llevaremos al Consejo de Gobierno el encargo a la Abogacía para que prepare el recurso y lo presentaremos". No obstante, aclaran que los recursos no se presentarán formalmente "hasta que no se planteen las primeras cuestiones prejudiciales ante el TJUE por parte de los tribunales españoles".

Ha sido un trabajo coordinado con el presidente del PP y con el resto de comunidades autónomas gobernadas por los populares, pero los recursos serán individuales, es decir, cada autonomía presentará el suyo, "nosotros el nuestro", añaden.

"Día nefasto para la democracia"

"Hoy es un día nefasto para la democracia española puesto que se aprueba la ley más corrupta desde hace décadas", lamentó Ayuso en esRadio. "No conocemos algo igual, una ley por la que pretenden olvidar todo lo que sucedió en Cataluña en esos meses y en esos días: la quema de calles, la agresión a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluidos los Mossos, el papel de los jueces, del Rey, la expulsión de empresas, la ruptura de la convivencia, y todo porque de manera totalitaria pretendían imponer una ilegal República".

En este punto, Ayuso advirtió de que lo que viene ahora será un referéndum. "Como nos toman por idiotas, pretenden hacer creer que esto es por la convivencia cuando tenemos testimonios de estas últimas horas, tanto de representantes de Esquerra como de Junts, asegurando que van a más: ahora encima pretenden seguir con el referéndum".

La presidenta recordó que "estas consultas deberían ser para toda España puesto que todo lo que sea del futuro de España lo tenemos que decidir entre todos". Pero no será así. "Nos lo venderán como siempre, con esa inversión de valores y de la verdad diciendo que esto es por la convivencia, así que es el mayor acto de corrupción política".

Ayuso recordó también que, hace unos meses, "todo el Gobierno de Sánchez decía que esto era una profunda ilegalidad". Una ilegalidad que "nos lo venderán como siempre, con esa inversión de valores y de la verdad". En este sentido, la presidenta señaló que "el poder mediático de la Moncloa, que actúa como un régimen, invierte valores y manipula las fechas y los hechos" como la imputación de Begoña Gómez por tráfico de influencias. "No nos habían contado que la mujer del presidente llevaba un mes imputada".

"Por una manipulación llega Sánchez a la Moncloa", recordó también Ayuso haciendo referencia a la sentencia del juez José Ricardo de Prada respecto al caso Gürtel. El argumento empleado por De Prada, y en el que se apoyó el presidente para su moción de censura a Mariano Rajoy, fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2020.