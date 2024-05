La Asamblea abre expediente sancionador a Pablo Padilla, el diputado de Más Madrid que simuló disparar a Ayuso

La Mesa de la Asamblea ha acordado incoar procedimiento sancionador al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, por presunto incumplimiento del artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea después de que, emulando a Mónica García, hiciera el gesto de disparar con una pistola mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso contestaba a las preguntas planteadas en la última sesión de control de hace una semana.

Este proceso sancionador ha comenzado tras una denuncia registrada por el Grupo Parlamentario Vox en el que denuncia gestos "de especial gravedad, ya que supone un gesto de inequívoca incitación a la violencia, inadmisible en cualquier lugar, pero mucho más, si cabe, en el Parlamento autonómico".

La apertura del expediente, explica la Asamblea en un comunicado, se ha adoptado teniendo presente que el artículo 33.3 establece que son infracciones "atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este Reglamento". Además, el artículo 34.1b) dispone que, en este supuesto, podrá imponerse como sanción "la suspensión de alguno de los derechos de los diputados reconocidos en los artículos 15 a 21 de este Reglamento por un tiempo de 15 a 30 días".

Asimismo, la Mesa ha aprobado que se desarrolle conforme al procedimiento elaborado por los letrados de la Asamblea de Madrid y, aplicando el mismo, ha nombrado instructora a la diputada Mercedes Zarzalejos, la misma diputada que instruyó el voto irregular emitido por Rocío Monasterio, que será asistida por un letrado de la Cámara durante la tramitación del expediente.

La instructora ordenará la práctica de diligencias para determinar y comprobar los hechos y pruebas que puedan conducir a esclarecerlos, así como determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Además, formulará y notificará el correspondiente pliego de cargos, y expresará la infracción presuntamente cometida y las sanciones que se puedan imponer.

El procedimiento abreviado contempla un plazo de cinco días hábiles, prorrogable por igual plazo, a efectos de que el diputado pueda presentar alegaciones frente al pliego de cargos. En caso de que presenten alegaciones, habrá un periodo probatorio de un plazo de ocho días. Finalizado éste, el instructor formulará la propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, efectuará la calificación jurídica para determinar la infracción que se considere cometida y señalará las posibles responsabilidades del diputado, así como la propuesta de la sanción. La propuesta será debatida y votada en la Mesa que resolverá definitivamente.

"Estos gestos no se pueden permitir, no se pueden tolerar. Y tampoco se puede tolerar la actitud de su partido, de Más Madrid, que insiste en no pedir disculpas", afirmó el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea. "Conforme al reglamento, se tramitará este expediente y se determinará la sanción que corresponda, si tiene que ser así, como se ha hecho en otros casos en esta Asamblea", añadió Carlos Díaz Pache.

Pache, junto con el PP, ya pidió la pasada semana su dimisión. Padilla "no tiene más opción que pedir disculpas y dejar inmediatamente su acta". Y es que "que un diputado simule un disparo, una ejecución, mientras habla la presidenta en el Pleno de la Asamblea es completamente intolerable".

La presidenta, por su parte, delegó la decisión en la Asamblea. "Creo que tiene que ser una decisión del Legislativo, de la propia Cámara. Y poca más importancia le voy a dar por mi parte", que "sea lo que decida el presidente de la Asamblea", Enrique Ossorio. Para Ayuso, "lo mejor" fue la explicación que, después de lo sucedido, dio Más Madrid. Según la formación dirigida por Manuela Bergerot, a su diputado "le pudo la rabia" ante la "insensibilidad" de Ayuso por las muertes de niños en Israel.

Y es que según se excusó Padilla en redes sociales, su gesto no iba dirigido contra la jefa del Ejecutivo regional. "Lo que he hecho mientras Ayuso justificaba el genocidio es el gesto de los francotiradores de Israel asesinando a 14.000 niños. Mi gesto es una anécdota, lo de Netanyahu es un genocidio. Ojalá el PP se indignara con él la mitad que conmigo", escribió en X, antes Twitter.