10 / 10

"Hermandad con Argentina"

"No he visto al presidente de la Argentina insultar a España ni al Rey pero sí he visto a la mitad del Gobierno hacerlo, sí que lo he visto con otros gobernantes dictatoriales y populistas en América, sí que lo he visto con ellos", ha dicho Ayuso en un mitin que ha incluido cervezas con el rostro de Ayuso.