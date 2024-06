Rita Maestre quiere imponer una tasa turística de 3 euros en Madrid para "no llegar a los límites de Venecia"

Más Madrid propondrá en el Pleno de Cibeles, que se celebrará este martes, una tasa turística de 3 euros para dejar en la ciudad, dicen, 65 millones anuales y destinarlos a la construcción de vivienda pública, a la promoción de alquileres asequibles y a la rehabilitación.

Esos 65 millones serían el resultado de gravar con 3 euros los aproximadamente 20 millones de pernoctaciones que registra la ciudad. Lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acompañada por la portavoz en Hacienda, Sara Ladra. La jefa de la oposición ha remarcado que Más Madrid no forma parte de ese consenso que defiende que "cuanto más turismo mejor", modelo cuyas consecuencias se están viendo ahora "en Baleares o Canarias, donde la población está diciendo 'basta ya'".

Más Madrid insta en esta línea a poner coto a esas "20.000 viviendas que hay en la ciudad que hoy son hoteles ilegales" porque "es deseable no llegar a límites como los de Venecia porque el turismo es un sector fundamental pero tiene efectos negativos, como que la presión turística aumenta el precio de la vivienda".

"Queremos que llegue turismo pero de forma regulada y dejando parte de la recaudación que genera", ha señalado Maestre al apuntar a esta tasa, ya existente en 137 ciudades europeas, entre ellas Barcelona, Roma, París y Berlín o en autonomías como Baleares.

Preguntada por la medida anunciada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, -no renovar en 2028 ninguna de las 10.101 licencias que hay a día de hoy en la ciudad- , Maestre ha apuntado que "va en la línea del Ayuntamiento de Málaga, del PP", esto es, que las VUT deben contar con acceso independiente.

"Eso, quien lo propuso y está vigente pero no se cumple por José Luis Martínez-Almeida, fue la exalcaldesa Manuela Carmena con el Plan Especial de Hospedaje", ha remarcado la líder municipal de Más Madrid, que ha lamentado la "indefinición" de datos" en una ciudad "plagada de hoteles ilegales".

La portavoz socialista, Reyes Maroto, también ha sido preguntada en rueda de prensa por el anuncio de Collboni para matizar que aquí en Madrid no se dan las mismas circunstancias. "Barcelona tiene una ley autonómica que ampara esa decisión pero aquí la Comunidad tampoco aborda de forma rigurosa la situación", se ha lamentado.

Maroto ha cuestionado en este punto al alcalde Almeida, ahora por anunciar que la regulación definitiva de las VUT llegará pero en 2025, lo que denota su "incapacidad, que afecta a la convivencia y a la seguridad". Su anunciado plan viene cargado de medidas "insuficientes" porque "tras cinco año" de mandato "sólo se le ocurre suspender licencias, endurecer sanciones y un esfuerzo de apenas diez inspectores dentro de los 65 que hay".

En cuanto a la tasa turística planteada por Más Madrid, Matoro aboga por "una mirada más amplia". Después de definir el turismo como "una palanca del desarrollo económico pero también social y ambiental", la que fuera ministra de Turismo ha llamado a ponerse de acuerdo sobre el modelo.

"La tasa no evita que la gente venga, no es la solución. Si es para el control de flujos no va a ser exitosa. Tenemos que ir a un modelo donde la tasa forme parte de un debate más profundo relacionado con la desconcentración de esos flujos y la generación de talento para que la calidad sea el adjetivo que se use, no el de la cantidad, cuyo modelo está fracasado", ha expuesto.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo, ha enmarcado el anuncio de Collboni en el "caos" que se vive en Barcelona desde los mandatos de Ada Colau. "En Madrid las cosas funcionan mejor afortunadamente pero tenemos un problema con las viviendas de uso turístico", ha reconocido. "Por eso el Ayuntamiento ha tomado medidas para conocer su número, aumentar los inspectores y las sanciones, además de no dar más licencias hasta no tener todo el panorama general visto", ha resumido.