Ayuso toma distancia del PP tras su apoyo al pacto con Junts y choca con Moreno: "Con los nacionalistas, nada"

Isabel Díaz Ayuso se caracteriza por no eludir ninguna cuestión, ni ante los suyos ni ante la opinión pública. Cuando quiere marcar postura lo hace aunque eso le lleve a diferenciarse del resto de barones de su partido político, marcando una línea propia. Ocurrió, por ejemplo, con las reuniones bilaterales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró en la Moncloa con los distintos dirigentes autonómicos. La presidenta madrileña rechazó el encuentro.

Y este viernes volvió a evidenciarlo. "¿Usted comparte las declaraciones del señor Tellado, diciendo que hay que entenderse con Vox sin ningún tipo de complejos?", le preguntaron en Valdemorillo, donde se encontraba clausurando la VI Ruta del Garbanzo. "Sí", contestó clara y concisa. Segunda cuestión: "¿Comparte las declaraciones del señor Moreno en las que dice que hay que entenderse con Junts, aunque no sea con el propio Puigdemont?". "Yo con el nacionalismo no iría ni a la vuelta de la esquina", replicó la presidenta. Corto y al pie. "Son los que están causando todo este destrozo institucional, económico, social; el independentismo y el nacionalismo son los cánceres que están carcomiendo la vida pública, las instituciones y la vida ordinaria de los españoles. Odian a España, viven de los españoles y sólo han venido para hacer daño", añadió mientras subrayaba: "Con todos esos, nada, lejos". Cristalino.

Hubo una tercera cuestión más sobre la que la presidenta no se había pronunciado aún públicamente. "¿Cree usted que el PP debe votar a favor del decreto (ómnibus), teniendo en cuenta que sigue incluyendo algunas cuestiones a las que se oponía su partido?". "No me gusta que el Gobierno secuestre la voluntad de los ciudadanos, a los que dice representar, con decretos donde lo mezcla todo. Pienso que un tema son las pensiones, otro las ayudas de la DANA. Son temas distintos", contestó la presidenta, calcando la respuesta que los suyos daban cuando se oponían de plano a aprobar el anterior texto que tampoco contó con el apoyo de Junts.

"Esta situación simplemente se produce porque tenemos el Gobierno más débil de la democracia, que está preso de los nacionalistas, con quienes yo no pactaría nunca más nada de nada. Con el nacionalismo ni a la vuelta de la esquina. El nacionalismo es el cáncer de España y es el que nos está trayendo estas situaciones", recalcó. Públicamente evitó en esta ocasión responder de manera explícita a la pregunta pero quien quiera entender, que entienda.

Durante el acto en Valdemorillo incidió en ello: "Nos duele ver cómo todos los días hay tanta gente que pelea, trabaja por sacar adelante sus familias, el campo, la alimentación y que lo hacen cumpliendo las normas, de una manera noble y siempre aportando. No entiendo por qué tenemos que tener al país siempre preso de minorías que no lo quieren y que lo único que quieren hacer es asfixiar a la clase media y al sector primario con más impuestos para hacer un negocio. Y por eso estamos totalmente en contra de lo que se está haciendo, de intentar contentar al que no lo va hacer".

Desde su equipo explican a Libertad Digital que la presidenta aún no ha tenido oportunidad de estudiar en detalle el decreto del Ejecutivo de Sánchez pactado con Junts y que será apoyado también por los populares en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, adelantan que "hay muchas cosas" que no les gusta.

Pérdida de 260 millones de euros mensuales

Una de ellas es la que tiene que ver con la financiación autonómica. Y es que este pacto con los de Puigdemont supondrá un duro golpe para las cuentas regionales al dejar fuera la actualización de esta financiación, por lo que las transferencias del Estado a las comunidades volverán en febrero a los niveles de 2023.

En el caso de la Comunidad de Madrid supondrá una pérdida de alrededor de 260 millones de euros mensuales, según informó este viernes la consejera madrileña del ramo. "No vamos a tener las actualizaciones del 2025 que nos suponen 135 millones de euros al mes necesarias para todos los servicios públicos que prestamos, como sanidad, educación o servicios sociales, y tampoco las de 2024, que son otros 126 millones más en la Comunidad de Madrid. Es decir, que más de 260 [millones de euros], que ya sabemos que nos corresponden, se nos van a posponer porque es una cuestión que se va a decidir cuando Junts lo decida bilateralmente con Sánchez", denunció Rocío Albert.

También la Comunidad Valenciana recibirá un duro golpe: 202 millones menos de los prometidos por parte del Estado con la reconstrucción tras la Dana como telón de fondo, según informó esta semana El Mundo. Las tensiones que ya arrastraba esta autonomía por la deuda que acumulaba se verán ahora agravadas. A las críticas se ha unido también el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha reclamado una actualización "de la forma más urgente posible" y el de Andalucía, un decreto específico. De forma parecida se ha manifestado asimismo Baleares. "No contemplamos en ningún caso que no se actualicen las entregas a cuenta. Sánchez tiene que encontrar la mayoría para hacerlo, puesto que estos anticipos corresponden a los impuestos que han pagado los ciudadanos a través del IRPF", señalan desde la Consejería de Hacienda.