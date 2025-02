Ayuso desvela que los mensajes que se intercambió con Sánchez por WhatsApp en pandemia se han borrado

La relación entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez a día de hoy es prácticamente inexistente. Pero no lo fue en el pasado, fundamentalmente "hasta la pandemia" y durante esos meses de incertidumbre. Fue ahí cuando la dirigente madrileña intercambió algunos WhatsApp con el presidente del Gobierno sobre "temas importantes, pero de poca enjundia", donde Ayuso le pedía que no cerrara Madrid, como al final acabó haciendo.

Esas "tres o cuatro" conversaciones que mantuvieron ahora han desaparecido del teléfono de la presidenta de la Comunidad de Madrid, según desveló este lunes ella misma durante un entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco.

"Qué no estará utilizando", se preguntó Ayuso, que vinculó este hecho con el borrado de mensajes del fiscal general del Estado. "Igual que han borrado todas las conversaciones del fiscal, del entorno del fiscal, de esos funcionarios que me querían mandar gotitas de cianuro, han robado ordenadores básicos donde había también causas contra la vicepresidenta del Gobierno y contra ministros por difamar a un particular", dijo en referencia a los robos que denunció en prensa hace unos días Guadalupe Sánchez, una de las abogadas de su pareja. "Bueno, pues todo desaparecido, se roba, se pierden pruebas", lanzó.

"Yo tengo conversaciones con el presidente – insisto, de poca importancia, eran de importancia para la pandemia pero no porque tuvieran ninguna salsa política- y han desaparecido. O sea, ¿qué programas informáticos no estarán utilizando desde la Moncloa para borrarlo?", se preguntó. "Lo que está denunciando es que hay un espionaje de su teléfono", cortó en este punto Ana Rosa. "No sé si del mío o de mucha gente que tenía conversaciones con él. No lo sé, yo solo sé que tenía un grupo, o sea, tenía un chat con él que no está, ha desaparecido, borrado", contestó la jefa del Ejecutivo regional que reveló también que ahora no aparece ninguna foto asociada al WhatsApp de Sánchez.

"Ya no sé si será el mismo (teléfono), si será otro... Yo lo que digo es que qué medios no estarán utilizando y, además, de que lo que ha pasado con el fiscal es la cara que se ve", pero "qué otras barbaridades no estarán cometiendo". A renglón seguido, y vinculándolo con la operación de Estado que se gestó para tratar de destruirla, añadió: "Han entrado luego operaciones entre agentes, no sé de qué niveles, por las que se roban ordenadores, se allanan viviendas, se destruyen pruebas y se persigue. Por tanto, yo no sé si tengo los teléfonos pinchados, imagino que al lado del muro norcoreano suyo le hará mucha gracia y les parecerá muy bien, pero eso es en lo que estamos en España".

Antes, la presidenta, como ya hiciera el pasado 21 de enero durante un desayuno informativo, dejó entrever que hay más cosas que están sucediendo a su alrededor y que aún no se conocen. "Todo lo que habéis visto del fiscal general y la operación de Estado que hay contra mí, es la cara visible de cómo se les ha ido de las manos. Pero hay muchísimo más, que está ocurriendo de manera soterrada, que algún día se contará todo lo que están haciendo".

"Es un Congreso del odio, de personas que han enloquecido"

Ayuso arrancó la entrevista enviando un saludo a los asesores de Moncloa que, según ella, estaban en esos momentos siguiendo atentamente la entrevista, fruto de esa obsesión con ella que se evidenció, una vez más, durante el Congreso del PSOE de Madrid celebrado este fin de semana.

El cónclave de los socialistas madrileños, que sirvió para coronar a Óscar López al frente del partido, arrancó con un vídeo que mezclaba imágenes de la presidenta con marchas neonazis y declaraciones de Milei, Musk, Bolsonaro, Meloni y Orbán.

"Es un congreso del odio, de personas que han enloquecido y que han decidido ni siquiera ocultar esas fobias con las que han estado trabajando contra nosotros, contra nuestro proyecto en los últimos cinco años medio", contestó Ayuso cuando fue preguntada por ello. "Cualquier ciudadano que se ponga en mi lugar, entenderá lo que puede significar que el presidente del Gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo, me quieren destruir", señaló la jefa del Ejecutivo regional acerca del discurso de Sánchez en el Congreso socialista.

"Como saben que por la vía judicial no pueden hacer nada, porque es que yo no me he llevado ni un boli de la EGB, como en las urnas no pueden hacer nada, lo que intentan es la destrucción personal, que se me quiten las ganas, y quieren hacer de todo el que me rodea - amigos, familia, (hasta) un embajador que me viene a ver como acaba de suceder hace pocas horas- esté muerto y acabado". Sánchez, dijo Ayuso, necesita que mi vida sea imposible y que yo un buen día diga ‘pues me voy, no puedo seguir porque esto no renta’. Intentan deshumanizarme, convertirme pues en una bestia negra".

No obstante, la presidenta está "tranquila" en tanto en cuanto no tiene nada turbio que pueda ser utilizado y, por tanto, "no" tiene "miedo". Pero "a mí lo que me preocupa es cuánto daño va a causar a Madrid todo esto. Porque el presidente ha decidido que le vaya mal a Madrid y a ver si entre el independentismo en Cataluña puede conseguir cinco votos para mantenerse".

Ayuso propone a Illa un debate en televisión

Así, propuso un debate público al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, para hablar "sin trampas" y que explique si el dinero que le va a dar el Gobierno a Cataluña sale de Madrid. "Al señor Illa le digo que venga a este plató, nos sentamos los dos y hablamos con tranquilidad sobre qué vamos hacer. (…) Le propongo a Illa que seamos transparentes y que hablemos como adultos y que le digamos a las claras a los españoles, y también a los madrileños y a los catalanes, qué pretenden hacer con el dinero de todos".

Ayuso quiere que el presidente catalán le diga "de dónde piensa" que sale el dinero. Ella, por su parte, le explicará "cómo nos financiamos nosotros en Madrid porque a ningún madrileño le regalan nada sino todo lo contrario. Madrid es la comunidad más solidaria de España, el 70% de la caja común la pagan los madrileños de su bolsillo, una comunidad solidaria que tiene hoy en día los mejores datos económicos, empresariales, de empleo estable".

No obstante, la dirigente autonómica subrayó que "Cataluña es España y el futuro de Cataluña a mí me importa como el de Madrid, como el del resto de las regiones y, es más, pienso que Cataluña y Madrid juntas seríamos imbatibles puesto que somos el 40% de la economía de España. Juntas en el mundo Madrid y Cataluña seríamos imbatibles". "Yo solo pido que el Gobierno nos deje en paz".