La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha despertado esta mañana con la noticia de la destitución del embajador en Corea, Guillermo Kirkpatrick de la Vega, que adelantó El Confidencial Digital. Este cese se produce después de que el diplomático se reuniera con ella el pasado 10 de enero, encuentro que, según El País, molestó en el Ministerio que dirige José Manuel Albares.

"Me ha sorprendido profundamente", señaló Isabel Díaz Ayuso este lunes a preguntas de los medios. La jefa del Ejecutivo regional explicó que la cita tuvo lugar después del viaje que ella realizó el pasado mes de noviembre a Corea del Sur. "El embajador, estando de paso en Madrid, quiso darnos respuesta de cómo había sido nuestro paso por Corea, simplemente saludar y ya está".

Ayuso reivindicó que Kirkpatrick de la Vega "es un gran profesional, que nunca ha hablado del Gobierno; él y yo nunca hemos hablado ni del presidente ni del ministro, ha actuado con total imparcialidad, yo no sé qué procedencia política tiene, yo no sé de su vida, solo sé que era un gran profesional que estaba realizando allí un excelente trabajo". En este sentido, aseveró que "es paradigmático que a un embajador en Corea del Sur le traten como harían los gobernantes de Corea del Norte, es algo que me llama poderosamente la atención y lo lamento".

Para la presidenta madrileña, quien pierde "es España y la carrera diplomática haciendo esto con todos los embajadores, que ya van varios la semana pasada, y cundir con el terror como aviso a navegantes. Me parece que es profundamente lamentable y triste para la carrera diplomática", y "no es eso lo que representa España ni dentro ni fuera de nuestras fronteras".

"Y qué pasaría si este embajador se hubiera visto, por ejemplo, con el presidente de Asturias, (Adrián) Barbón. ¿Le hubieran cesado? Eso yo creo que nos lo tenemos también que plantear", indicó Ayuso.

El ministro de Asuntos Exteriores previamente había anunciado una "revisión del despliegue en el exterior" tras dos semanas de solicitudes de plácet para cambiar embajadores antes de tiempo. El jefe de la diplomacia española protagonizó este lunes un desayuno informativo organizado por Europa Press en su primera aparición tras las sustituciones que se han solicitado de manera repentina en el servicio exterior.

Hace dos semanas, el equipo de Albares comunicó al embajador en Croacia, Juan González-Barba, su cese como representante de España en el país. Siguió a los cambios el de Alberto Antón, embajador en Bélgica, quien se había quedado dormido durante la conferencia de embajadores a principios de enero. Y este lunes se ha conocido la destitución de Kirkpatrick de la Vega.

Fuentes de Exteriores han explicado a El Mundo que "no se comentan plácets por usos diplomáticos. En cualquier caso, el relevo de un embajador es un proceso largo que puede tomar meses. La concesión de un plácet, tampoco supone automáticamente el relevo de un embajador. En el caso del embajador en Corea del Sur, es falso que esté cesado. Sigue en su puesto y no hay fecha para su relevo".

El ministro, durante el desayuno, afirmó que el embajador que deja de serlo "no se va a la calle como si esto fuera una empresa privada". "Viene a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y pasa a ser un colaborador mío en algo que es realmente importante que es el diseño de la política exterior".