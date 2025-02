Ayuso vaticina manifestaciones y escraches en Madrid después del "aquelarre sanchista" que coronó a Óscar López

El Congreso del PSO-M de este fin de semana, que coronó a Óscar López como el nuevo secretario general de los socialistas madrileños, coleó, y mucho, este lunes. Y es que Isabel Díaz Ayuso fue la protagonista indiscutible desde los primeros compases del cónclave hasta su clausura. De hecho, arrancó con un polémico vídeo que mostraba imágenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid mezcladas con marchas llenas de saludos neonazis y declaraciones de Milei, Musk, Bolsonaro, Meloni y Orbán.

Ese congreso ha sido un "aquelarre sanchista contra Madrid", afirmó el portavoz parlamentario de los populares desde la Asamblea. "Hemos sido testigos del congreso del odio y del enloquecimiento colectivo por parte del PSOE-M", señaló Carlos Díaz Pache, que lamentó que no hayan sido capaces "de presentar ninguna propuesta para los madrileños más allá del hachazo fiscal". "Han decido que a Madrid le vaya mal para mantener a Pedro Sánchez un poquito más en el poder y contentar a sus socios" independentistas.

Pache resaltó este lunes en rueda de prensa que a quien han elegido los socialistas como líder no es otro que al que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez; y como número dos del partido, a Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López y la persona que trasladó a Juan Lobato el email con los datos reservados del novio de la presidenta madrileña para que los usara contra ella en la Asamblea. Ambos, afirmó Pache, "son las personas que le decían a Lobato que filtrara datos obtenidos ilegalmente para atacar" a Ayuso. Sánchez Acera, número dos del PSOE en Madrid ahora, es también "la que perdió las primarias contra Tomás Gómez, que, a su vez, perdió las elecciones contra Esperanza Aguirre", recordó el popular.

"La mafia del PSOE, con su centro de operaciones en las cloacas de la Moncloa, sigue trabajando a pleno rendimiento, está muy perdida y pendiente de la próxima parada, el Tribunal Supremo", opinó también. Y es que no se descarta que el juez del Alto Tribunal encargado de investigar al fiscal general del Estado y a alguno de sus más estrechos colaboradores, Ángel Luis Hurtado, llame a declarar a Sánchez Acera.

Para el portavoz del PP de Madrid, este nuevo equipo que compone la cúpula del PSOE-M "son retales del sanchismo. Y el sanchismo no es más que el proyecto de destrucción de Madrid para contentar a los nacionalistas y a sus socios para permanecer un poquito más en el poder. Vienen con el hachazo fiscal, con el ataque a Madrid por la energía, por el agua, por la falta de mantenimiento de los trenes, por la financiación y, por supuesto, con el ataque personal y despiadado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Según Pache, Óscar López "no tiene ni idea de lo que es Madrid, una región libre donde la gente viene a que le dejen en paz, a poner en marcha sus proyectos y vivir como quieren. No entienden a los madrileños y les irá en las próximas elecciones como les ha ido en cada una de las anteriores: mal", vaticinó.

"Un congreso del odio, de personas enloquecidas"

La presidenta madrileña, por su parte, también se refirió al congreso de los socialistas. Lo hizo primero en una entrevista concedida a El programa de Ana Rosa y a preguntas de la prensa, después. "Tenemos un presidente que está incapacitado para la política, que no tiene un proyecto para España, que vive de la confrontación de utilizar todos los poderes del Estado contra todo el que se le ponga por el medio, especialmente la Comunidad de Madrid", señaló Ayuso sobre la intervención de Sánchez en dicho cónclave. "Es un congreso del odio, de personas que han enloquecido y que han decidido ni siquiera ocultar esas fobias con las que han estado trabajando contra nosotros, contra nuestro proyecto en los últimos cinco años y medio", resumió. "Cualquier ciudadano que se ponga en mi lugar, entenderá lo que puede significar que el presidente del Gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo. Me quieren destruir", señaló la jefa del Ejecutivo regional en Telecinco.

"Como saben que por la vía judicial no pueden hacer nada, porque es que yo no me he llevado ni un boli de la EGB, como en las urnas no pueden hacer nada, lo que intentan es la destrucción personal, que se me quiten las ganas, y quieren que todo el que me rodea - amigos, familia, (hasta) un embajador que me viene a ver, como acaba de suceder hace pocas horas- esté muerto y acabado". Sánchez, dijo Ayuso, "necesita que mi vida sea imposible y que yo un buen día diga ‘pues me voy, no puedo seguir porque esto no renta’. Intentan deshumanizarme, convertirme pues en una bestia negra".

No obstante, la presidenta está "tranquila" en tanto en cuanto no tiene nada turbio que pueda ser utilizado y, por tanto, "no" tiene "miedo". Pero "a mí lo que me preocupa es cuánto daño va a causar a Madrid todo esto. Porque el presidente ha decidido que le vaya mal a Madrid y a ver si entre el independentismo en Cataluña puede conseguir cinco votos para mantenerse".

Mar Espinar, nueva portavoz del PSOE en la Asamblea

También se pronunció sobre la que será la nueva portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, que pasará a ocupar el puesto que con interinidad había ostentado Jesús Celada, cuando Lobato dimitió de sus cargos. "Ya llevamos tres portavoces en el último mes, así que le deseo la mayor suerte", dijo Ayuso. "Ya le digo que, cuando hablemos en la Asamblea, no me dedicaré a investigar a su familia, a su entorno, ni a despreciarla, ni a desprestigiarla en lo personal. Así que conmigo lo que hará, lo que tendrá que hacer es hablar de política, y yo creo que lo hará. No tengo a priori nada más que decir, solamente desearla éxitos y que podamos tener esos debates de altura, que creo que es lo necesario".

La jefa del Ejecutivo regional volvió también a desmarcarse de esos mensajes "apocalípticos" lanzados por los socialistas este fin de semana. "Yo creo que Madrid no está gobernada por la ultraderecha fascista. Creo que la inmensa mayoría, la mayoría absoluta de los ciudadanos, de izquierda a derecha, se ven representados por un gobierno que gestiona para todos, bajo un criterio liberal, de acuerdo, pero para todos".

Y opinó que Sánchez ha elegido a los líderes socialistas en Madrid [López, Sánchez Acera…] no porque sean capaces de ganar elecciones sino para "amarrar el poder" dentro del partido. "Si ese congreso hubiera sido para proponer a alguien que quiere gobernar Madrid, se lo hubieran trabajado un poquillo, no sé, hubieran hecho alguna propuesta. Lo único que se ha oído es que le van a meter la mano en los bolsillos a los madrileños para asfixiarle impuestos".

Asimismo, Ayuso vaticinó que "ahora que Madrid está tan tranquila, que todo funciona con estabilidad, que hay unos presupuestos, que hay un proyecto, empezarán a incendiar las calles, empezarán a llamar a las manifestaciones, hacer escraches. Esa es la situación porque ya les conozco, pero no proponen nada para Madrid".