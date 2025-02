Rita Maestre, al rescate de Reyes de Maroto: sus mensajes con Aldama no implican "ningún tipo de mala gestión"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha salido en defensa de Reyes Maroto tras las recientes acusaciones de José Luis Martínez-Almeida que exigían su dimisión por "mentir de forma compulsiva" sobre su relación con Víctor de Aldama. Aunque Maestre ha solicitado explicaciones al PSOE por la implicación del mayor comisionista en la trama Koldo, ha sostenido que no cree que los mensajes entre Maroto y Aldama impliquen "ningún tipo de mala gestión" por parte de la socialista.

"Creo que el PSOE tiene que dar explicaciones porque es una responsabilidad de la que tienen que hacerse cargo. Sin embargo, no creo que los mensajes que hemos conocido impliquen ningún tipo de mala gestión por parte de la señora Maroto", ha asegurado Maestre, que ha subrayado que lo "preocupante" de la situación es que Aldama haya logrado ese "nivel de penetración" en la estructura ministerial.

La portavoz de Más Madrid ha aprovechado su visita al edificio de la calle Tribulete 7 —en el barrio de Lavapiés—, para cargar contra el alcalde de la capital, que, en su opinión, se apunta "a un bombardeo con tal de no hablar de lo que importa" en su ciudad. Una ciudad, añade, "en la que hay 35 vecinos bajo amenaza de expulsión porque un primo de su exjefa quiere sacar 10 o 15 millones de euros en Tribulete 7", ha dicho, en referencia a Esperanza Aguirre.

Frente al edificio, Maestre ha denunciado su adquisición por parte de "un fondo buitre llamado Elix" y ha señalado que tanto Almeida como el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso son responsables al "poner la alfombra roja a la especulación que expulsa a los vecinos de los barrios". Según la portavoz de Más Madrid, este tipo de empresas "tienen un aliado fundamental en los gobiernos municipales y autonómicos, que defienden que la vivienda no es un derecho, sino un negocio".

Así, ha asegurado que desde Más Madrid "no vamos a permitir" que se haga negocio con la vida de la gente, y ha adelantado que volverán a proponer al Ayuntamiento la compra del inmueble, una medida que considera perfectamente posible, al igual que la aplicación de la Ley estatal de Vivienda tanto en la capital como en la región. "Donde ahora hay hoteles de lujo antes había vecinos viviendo en Chueca, Malasaña, Puerta del Ángel y Carabanchel", ha lamentado.

Cruce de declaraciones entre Maroto y Almeida

Reyes Maroto, a su vez, también se ha defendido de las palabras del alcalde, afirmando que está "hiperventilando". En línea con Maestre, la socialista ha denunciado que Almeida trata de desviar la atención con ataques que no son más que "cortinas de humo". "Que el rey del bulo pida responsabilidades cuando él no ha asumido ninguna responsabilidad por el caso mascarillas me parece lamentable", ha reprochado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

También ha subrayado que, frente al PP de Madrid —que se limita a "criticar, generar bulos y fango"— la verdadera alternativa para transformar la vida de los madrileños es su partido y ha expresado su deseo de "ser la candidata" socialista a la alcaldía de la capital. Del regidor, ha añadido que espera que "vuelva a ser alcalde de todos los madrileños", ya que lo que la ciudad realmente necesita es "sosiego, sensatez, trabajar todos los días por los madrileños y menos hipocresía e hiperventilación".

En respuesta, Almeida ha cuestionado que Maroto hable de "lealtad institucional" cuando en sus cinco años y medio como alcalde nunca ha logrado que el presidente del Gobierno le reciba. "El día que se lo diga, entonces ahí podremos hablar de lealtad institucional, mientras tanto que no haga juegos florales", ha contestado el edil entre risas, para añadir que ha llegado a la conclusión de que "piensan que son tontos los madrileños".

"Hay que decirle a Reyes Maroto que los resultados del PSOE en Madrid no son casualidad, es que si tú piensas que puedes engañar a los madrileños 24 horas 7 días a la semana, al final te responden en las urnas", ha aseverado, incrédulo de que sea "la persona que ha mentido de manera masiva, continuada y desaforada" la que llame a otro "rey del bulo". "Luego se preguntan que está pasando en Madrid: pues que estamos hartos de ellos y del sanchismo", ha sentenciado.