Ayuso marca la línea al PP contra Yolanda Díaz: "¿37 horas y media?, ¡qué barbaridad, pudiendo trabajar 20 o 10 horas!"

Isabel Díaz Ayuso salió este jueves a marcar una línea clara sobre la reducción de la jornada laboral. Su postura, claramente en contra, contrasta con la todavía difusa que mantiene su partido a nivel nacional. Durante su respuesta a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, la presidenta madrileña abogó por que su gobierno siga trabajando por los comerciantes, por los autónomos, por la empresa familiar, que "son víctimas" de la formación de ultra izquierda.

Y es que la pasada semana la Comunidad de Madrid informó sobre el impacto que la reducción de jornada laboral iba a tener en comerciantes y hosteleros de la región, a los que supondrá un coste extra, según sus cálculos, de 2.635 millones de euros anuales. Ayuso, irónica, espetó a Bergerot: "¿37 horas y media? ¡Pero qué barbaridad, pudiendo trabajar 20 o 10 horas, como hacen ustedes!". Plantaba así la presidenta que si la medida impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tiene ningún efecto negativo en las empresas, tal y como sostiene Sumar, por qué contentarse con reducirla sólo a 37,5 horas semanales y no menos.

"Sobre la jornada laboral ya hay muchas empresas que tienen convenios de jornada laboral, que hablan con sus empleados y, dependiendo de las necesidades, teletrabajan más, trabajan unos días más, unos días menos...", señaló después Díaz Ayuso a preguntas de la prensa. "Yo estoy en contra de hacerlo como lo ha hecho la vicepresidenta, porque como se va hundiendo las encuestas necesita algún titular. Y entonces dice: ‘que invite la pequeña y la mediana empresa, la empresa familiar, a ver si de esta manera tengo algo que contar durante unos días’".

Esto, para Ayuso, es "profundamente tirano e insensato" puesto que cada empresa "es un mundo". "No es lo mismo una empresa de tres empleados que una empresa de 500 y, por tanto, siempre sacrificar el trabajo del autónomo, del tendero…".

La presidenta madrileña incidió también en que "cada vez somos menos competitivos" y que, "en un mercado global, se le está transmitiendo a los jóvenes que trabajar es malo". Esto es "un problema del primer mundo y, desde luego, se les está trasladando a los jóvenes un mensaje de falta de la verdad absoluta en un mundo completamente globalizado, y especialmente con potencias muchísimo más jóvenes y emergentes que van con un crecimiento exponencial tremendo en todos los sentidos".

La postura de la dirigente autonómica del PP contrasta con las dudas que despierta la de su partido a nivel nacional. El vicesecretario de los populares, Elías Bendodo, se expresó así este miércoles cuando fue preguntado por la prensa. "Queda todavía mucho camino por andar, pero sí les digo que estamos a favor de abrir el debate de la flexibilización de la jornada laboral para ayudar a la conciliación dentro de los acuerdos con empresarios y sindicatos y sin que menoscabe la capacidad productiva de nuestro país". ¿Se plantean entonces la abstención?, le preguntaron. Bendodo no quiso desvelar el sentido del voto que tendrá su grupo en el Congreso de los Diputados. "Me he extendido en la respuesta, así que coja usted el párrafo que quiera, pero yo me he explicado perfectamente", replicó el popular.

Salario mínimo

La presidenta madrileña también abordó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). "No se puede hacer así porque, cada vez que se toman medidas de brochazo gordo, el que paga es especialmente el que menos tiene, el empresario pequeñito, el autónomo. Cuando se toman las decisiones así, sin hablar con ellos, como ha ocurrido ahora, sin diálogo y sin haber creado un puesto de trabajo en tu vida, lo único que estás haciendo es arruinar. Y van a conseguir que la pequeña y la mediana empresa no pueda contratar, harta de burocracia, harta de impuestos, harta de imposiciones. Entonces, lo vamos a pagar todos, los demás también".

"Cuando le asestan un golpe a una gran empresa, a la mediana y a la pequeña, esto va en cascada. Por eso, en lugar de bajar impuestos, ayudar al que crea puestos de trabajo, facilitarle la vida al que levanta este país, que es el que da también oportunidades a los demás, vamos en sentido contrario para estar en los titulares tres días más. Me parece un profundo error hacerlo", zanjó.