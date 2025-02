Ayuso planta cara a Bergerot, que acusa al PP de "inventarse" la inquiokupación y enviará una carta a Gabilondo

La presidenta de la Comunidad de Madrid defendió este jueves en la Asamblea sus políticas en materia de vivienda y su oposición a aplicar las recetas de la izquierda. Lo hizo después de que la portavoz socialista, Mar Espinar, le reprochara que no esté aplicando la legislación estatal.

"Pedro Sánchez, en seis años, ha construido cero viviendas de las 184.000 prometidas. Eso sí, ha habido pisos para las sobrinas de algunos ministros. (…) Yo no pienso cometer los errores que han arruinado a Cataluña, que han expulsado a la empresa, que han fomentado la okupación. El precio de la vivienda ha crecido enormemente en España entera por culpa de sus políticas. Sus leyes no funcionan y yo no pienso decirle a un vecino de Fuenlabrada lo que tiene que hacer con su vivienda porque es suya y la propiedad es sagrada", le replicó contundente la presidenta.

Isabel Díaz Ayuso apuntó que para que la situación mejore se necesita que los jóvenes tengan "empleos de calidad", "que ustedes no hagan caja con las rentas mínimas, como van a hacer a partir de ahora con sus impuestos" ni que en España impere "la ley de la selva".

En este punto, la presidenta se refirió al último informe sobre corrupción realizado por Transparencia Internacional y que arroja unas cifras sonrojantes para nuestro país: cae diez puestos y se sitúa por detrás de países como Botsuana, Ruanda o Arabia Saudí. "¿Saben que ha situado su Gobierno a España por detrás de Ruanda? Yo creo que el fiscal general del Estado en Ruanda no está imputado". "Entre los chicos de Marlaska, el equipo de Fortuny, los ministros que difaman como loros, que el día que no tienen argumentario se pegan entre ellos; los fiscales que se mandan notitas con cianuro, las chapuzas de Bolaños o el Constitucional, que es la alfombra de la Moncloa… están expulsando a la seguridad jurídica, la inversión, la vivienda y la empresa", advirtió.

Siguiendo esta línea y tirando de ironía, Ayuso añadió: "Pobre fiscal general, ay madre que ahora es víctima… pobrecillo. ¿Qué pasa, que le van a indultar también como a los condenados por los ERE de Andalucía o a los del golpe en Cataluña? Tirando los dos los móviles, borrándolo todo, Pedro Sánchez y el fiscal: ‘Ay no, tonto, bórralo tú primero; no, tú, venga, vamos a borrarlo’. ¿Qué habrá en esos móviles y que se deberán el uno al otro?".

"¡Qué vergüenza de Estado de derecho nos está dejando el presidente del Gobierno y sus equipos! Así que así nada puede funcionar. Sin Estado de derecho y sin respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes nada es posible. Señor Sánchez, saque sus manazas del Poder Judicial y de la separación de poderes y así todo funcionará: la vivienda, la empresa, el empleo y la prosperidad", concluyó la presidenta.

El "invento" de la inquiokupación

Después le tocó el turno a la portavoz de Más Madrid que, si bien centró los tiros de su intervención en la FP, acusó a los populares se haberse "inventado la inquiokupación para no hablar del problema real de las familias". "Qué fácil es hablar de okupas para no tener que hablar del problema del alquiler desde un ático sin pagar absolutamente nada", espetó Manuela Bergerot.

"Insultar a los afectados es decirle a los vecinos de Madrid que están sufriendo okupación e inquiokupación que son unos mentirosos, que se lo están inventando, eso sí que es faltar a la verdad e insultarles a ellos", le contestó Ayuso, que anunció que enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para trasladar el caso personal de varias víctimas de la inquiokupación en la región.

Casos de víctimas de la inquiokupación como Teresa, a la que Ayuso recibió recientemente en la Puerta del Sol. Esta mujer de 82 años ha pasado su vida en Fuenlabrada, donde regentaba un bar junto a su marido, Jose, desde 1984. Con las ganancias y su esfuerzo, decidieron comprar una segunda vivienda que desde el año 2000 destinaban al alquiler. En el año 2017 alquilaron su vivienda a una familia de origen peruano. Acordaron un alquiler de 700 euros mensuales. En seguida la familia pidió que rebajaran el alquiler y Teresa y su marido, de buena fe, les bajaron 100 euros el precio del alquiler. En el 2023 intentaron recuperar su casa y la familia dejó de pagarles la renta. Todo ese año y 2024 ha sido un verdadero infierno y la salud de Jose se agravó tanto por la ansiedad y los nervios que terminó muriendo. En junio de ese año, los okupas llegaron a pedirles una suma de dinero para abandonar su casa. Están a la espera de juicio.

La presidenta madrileña acusó a la bancada de la izquierda de no hacer "absolutamente nada más que decir que son bulos porque les carcome la ideología y la inhumanidad". "La mayoría de los okupas e inquiokupas no son vulnerables, algunos sí, por supuesto, (pero) la mayoría no lo son. Pero es que convierten en vulnerables a la pobre gente que no tiene la culpa y que es la que ha confiado en sus inquilinos y encima en algunas ocasiones riéndose de ellos".

Servicio 112 Ocupación

La Comunidad de Madrid cuenta con el servicio 112 Ocupación, integrado en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), dentro de la sede del 112, desde donde facilita el trabajo de las distintas fuerzas policiales que operan en la región, así como su cooperación con los efectivos de emergencias. Su utilidad radica en que ofrece una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada y unifica en una sola llamada todos los recursos de la Administración autonómica - servicios sociales, actuaciones judiciales y policiales-.

En un mes se han duplicado las llamadas a este teléfono (56 registradas en la primera semana de febrero frente a las 32 de la primera semana de enero. El servicio comenzó a funcionar el 23 de junio de 2022 y hasta el 3 de febrero de 2025 ha tenido un total de 3.826 llamadas.

Desde entonces, 219 ciudadanos han sido atendidos por este servicio alertando de una okupación en curso de su propiedad privada. Además, en 42 ocasiones los profesionales han podido evitar la okupación de una vivienda o desalojar la misma, tras recibir una llamada al teléfono del 112 Ocupación e iniciar el procedimiento.