Las víctimas de la okupación denuncian la "falta de humanidad" de Óscar López y exigen una "rectificación" inmediata

Declaraciones "desafortunadas", "inapropiadas", que muestran su gran "desconocimiento" de la okupación y dejan patente su "falta de humanidad" y su "desprecio hacia las víctimas". Así resume la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) las declaraciones de Óscar López, en las que, con el fin de criticar las medidas anunciadas este jueves por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder del PSOE-M minimizaba esta lacra y llegaba a asegurar que la inquiokupación "afecta solo al 0,00000005%" de los madrileños. "Y puedo poner los ceros que haga falta", añadía con sorna el también ministro de Transformación Digital y Función Pública, para referirse a esta modalidad protagonizada por inquilinos que dejar de pagar y se niegan a abandonar una vivienda que no es suya.

A pesar de que López reducía el problema a "cifras ridículas a irreales", la PAO le recuerda que, en estos momentos, "la inquiokupación es la forma más extendida de okupación en España, suponiendo un 400% más de casos que los allanamientos y usurpaciones", y que, tal y como recogen las últimas encuestas, "el 80% de los ciudadanos consideran la okupación e inquiokupación un problema grave en materia de vivienda y exigen medidas urgentes para atajarlo".

"Más allá del gran desconocimiento sobre el problema, ha dejado patente su falta de humanidad ante las víctimas. ¿Cómo puede el señor López afirmar que la inquiokupación no es un problema si no ha tenido la decencia de reunirse con los afectados? La desesperación de las víctimas es real. Y por mucho que se empeñe, sus declaraciones no podrán tapar esta realidad", advierte la plataforma liderada por Ricardo Bravo, que insiste en que dicho "desprecio" merece una "rectificación".

A tenor de los casos que siguen recibiendo cada día, la PAO subraya que la inquiokupación es "un problema social que afecta a miles de ciudadanos" y que "quienes la sufren son víctimas de sus inquiokupas, pero también de un sistema judicial lento y poco eficaz que se une a una legislación laxa potenciada por el Gobierno, del que el señor López forma parte".

En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Ocupación contrapone las "inapropiadas declaraciones" del ministro y secretario general de los socialistas madrileños, con la "empatía y consideración" que mostraron sus antecesores en el cargo, Juan Lobato y Reyes Maroto, quienes, al menos sí tuvieron a bien recibirles y respetar su particular calvario.

Con todo, las víctimas rechazan rotundamente "la utilización de la okupación e inquiokupación como arma política y como estrategia para atacar a un rival político", en este caso por parte de un Óscar López que lo que pretendía era burlarse de la intención de Díaz Ayuso de denunciar ante el Defensor del Pueblo varios casos de inquiokupación registrados en la Comunidad de Madrid.

"Necesitamos soluciones inmediatas y exigimos que, más allá de las ideologías de cada partido, se planteen soluciones a nuestros problemas", dicen los afectados, que insisten en que su único objetivo es que haya "leyes justas que protejan tanto a los legítimos propietarios como a los inquilinos".