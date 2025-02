Fátima Matute: "Mónica García es una enferma de sectarismo que todavía está agarrando la pancarta"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha denunciado que el Gobierno central, y en particular el Ministerio de Sanidad está adoptando medidas que perjudican la gestión sanitaria de las comunidades autónomas. En una entrevista en esRadio, Matute ha sido especialmente crítica con el nuevo Estatuto Marco de Mónica García que, en su opinión, "está en una atalaya ideológica todavía agarrando la pancarta y no se ha dado cuenta que está gobernando para toda España".

"El nexo común de unión entre el Estatuto Marco y Muface es que quieren desguazar y destrozar la sanidad pública, que es nuestro mayor tesoro", ha afirmado Matute, señalando que la ministra "es una enferma de sectarismo" que actúa de manera "irracional" y "alejada de la realidad".

Al ser preguntada por Federico Jiménez Losantos sobre el texto propuesto por Mónica García, la consejera ha calificado como "la punta del iceberg" la restricción de la compatibilidad entre la sanidad pública y privada para los profesionales sanitarios, para insistir en que el problema de fondo es que se trata de un Estatuto "lesivo, regresivo y que lo único que hace es poner peor no solo a los médicos, sino a todas las categorías profesionales". Además, ha criticado que la reforma se haya planteado sin consenso con las comunidades autónomas ni con los profesionales del sector, lo que ha generado "fallos técnicos de bulto" que evidencian una "incoherencia absoluta que lo que manifiesta es que nunca ha trabajado en un hospital".

Matute ha denunciado también la falta de un Plan Nacional de Recursos Humanos en Sanidad que ayude a paliar la falta de médicos en España, especialmente en la atención primaria. "Hay hasta 50.000 profesionales sanitarios hispanoamericanos que tengamos nosotros censados con sus títulos sin homologar que podrían suplir las carencias en toda España", un escenario que de permitirse la consejera ha calificado de "maravilloso".

En esta línea, Matute ha criticado el bloqueo de Mónica García a la acreditación de seis unidades docentes en la Comunidad de Madrid, lo que supone "30 médicos menos al año". "Desconocemos el argumento de por qué lo hace, está puesta para atacar a la Comunidad de Madrid y a nuestra presidenta porque todavía no ha superado que la ganara por mayoría absoluta", ha añadido sobre la dirigente del Ministerio, donde ha dicho se necesita a "alguien útil y que no genere problemas, porque hasta ahora se están creando problemas donde no los hay".

La de Ayuso también ha vuelto a insistir en la tardanza de España respecto a otros países europeos en aprobar medicamentos esenciales. "En la Unión Europea marcan 128 días para la aprobación de un fármaco, nosotros tardamos 900.000 días o directamente no los ponemos a disposición de la gente", ha criticado, aportando que "de 25 fármacos prioritarios que salvan vidas y son la única opción, en España solo tenemos 16". Además, ha hecho especial énfasis en el caso del medicamento para la leucemia linfoblástica aguda infantil que Mónica García no ha incluido en los medicamentos financiados por el SNS para lamentar que "esté dando dinero a sindicatos y otras organizaciones, y no es capaz de financiar un fármaco que salva vidas en niños con un número de pacientes muy pequeñito".

En relación con el Plan de Salud Mental impulsado por el Gobierno, Matute ha asegurado que "no se han contado con los profesionales" y que se ha generado una "demonización" de ciertos tratamientos farmacológicos, lo que podría provocar más problemas que soluciones. Así, ha respondido a quienes la señalan como el principal obstáculo de este plan para decir que desde Madrid "no hemos bloqueado nada, hemos parado las cosas para que todos los profesionales que van a atender a estos pacientes estén conformes".

La consejera también ha alertado sobre la "frivolización" del la ministra al querer regular el cannabis medicinal, alertando sobre el riesgo de que sea "la puerta de entrada para otras cosas". "Te sorprende en esa incongruencia constante de todo su mandato que abogue por la frivolización del cannabis o que en el Ministerio siga estando el camello de cabecera para las prácticas sexuales seguras y, sin embargo, empiece a de-prescribir fármacos para la salud mental", ha señalado. Así, ha insistido en que la Comunidad de Madrid mantendrá una política firme en la protección de los más "vulnerables" y marcará una "línea roja" en cuestiones relacionadas con las drogas, la salud mental y las infecciones de transmisión sexual.