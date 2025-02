Ayuso recurrirá la quita de deuda: "Cada madrileño pagará casi 500 euros extra y cada catalán se ahorrará 410"

La Comunidad de Madrid cifra en 483 euros extra lo que pagará cada madrileño por la condonación de la deuda diseñada y pactada por el Gobierno central a la medida del independentismo catalán, mientras que cada catalán se ahorrará un total de 410 euros con la medida que centra este miércoles la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una cita donde el Gobierno madrileño se negará a negociar nada que implique "el pago de las deudas de quienes quieren romper España".

Al término del Consejo de Gobierno y poco antes de dicha reunión, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha confirmado así que Madrid rechazará de plano esta medida que, de aprobarse finalmente por el Congreso de los Diputados, será recurrida en los tribunales. "La deuda no ha desaparecido, sigue ahí, simplemente ha cambiado de manos, y al asumirla el Estado éste la socializará entre todos los españoles, que serán ahora los tenedores de las facturas impagadas de los derroches de los secesionistas", ha explicado durante su comparecencia.

"Para hacer los cálculos hemos tenido en cuenta los 83.000 millones que dicen que se va a condonar de la deuda de todas las regiones", ha aclarado la consejera. "De esos 83.000, hemos quitado los 8.664 millones que, en teoría, nos perdonan" y han visto "cuánto nuevo tenemos que asumir como deuda del Estado".

Albert ha expresado su indignación al constatar que, una vez estudiada la metodología empleada por el ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda, queda patente que "es un traje a medida para Cataluña". Además, ha remarcado que "como es una falacia que esta región esté infrafinanciada, se ha tenido que inventar dos tramos para para que así les cuadren los números y les salga la cantidad prometida a ERC". "Y lo han hecho primando el mayor endeudamiento y la mayor carga fiscal a sus ciudadanos, y penalizando a quienes menos endeudados estamos y a quienes menos impuestos exigimos a nuestros contribuyentes".

El hecho de favorecer el endeudamiento ha provocado, además, una situación "esperpéntica e intolerable: que la Comunidad de Madrid dejará de ser la región de régimen común con menos porcentaje de deuda, para ser la segunda por detrás de Asturias. Y en términos absolutos de ser la cuarta, -ha recalcado la consejera- pasará a ser ahora la tercera".

"Realmente es un engaño en toda regla". En este punto, Albert se ha detenido en el argumentario del que ha echado mano el Gobierno y el PSOE: "Nadie con sentido común rechazaría una rebaja de su hipoteca". La consejera ha desmontado este ejemplo. "Lo que pasa es que te ahorras 100 euros de tu hipoteca que, vaya, más o menos la podías pagar, pero resulta que del vecino del quinto [el derrochador] vas a pagar 1.500 más. Por menudo negocio hecho: 1.500 menos 100 que me quitan, 1.400. No me interesa", ha resumido.

Albert ha concluido avanzando la postura que defenderá la Comunidad de Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso no va a negociar nada que signifique que los madrileños, y el resto de los españoles, paguen las deudas a los independentistas catalanes que "han robado y dilapidado los recursos de sus ciudadanos con una impunidad y una desvergüenza sólo superada por quienes ahora les quieren blanquear, amnistiar y recompensar".

En este punto cabe recordar que con que una autonomía vote a favor en el seno del CPFF, la iniciativa saldrá adelante, hasta ser presentada en el Congreso de los Diputados, previsiblemente a finales de año. En ese momento necesitará mayoría absoluta, algo que hoy por hoy no es seguro pues Junts ya ha mostrado sus reticencias.

El ejemplo de la hipoteca

Para el PP de Madrid, y así lo ha expuesto de manera gráfica su secretario general, lo que Sánchez está proponiendo como condonación es como "si las fiestas del Tito Berni o el alquiler de pisos con señoritas de Aldama, que disfrutaron cargos del PSOE, las pagáramos entre todos".

Y volviendo al ejemplo de la hipoteca, Alfonso Serrano ha explicado que en realidad lo que están haciendo es perdonar parte de la hipoteca, "pero para que lo paguen tus padres, tus hermanos, tus familiares, tus amigos... Lo que no dicen es que esto es como si tus vecinos se hipotecaron y se endeudaron para hacer grandes obras y vivir a cuerpo de rey, como ha hecho Cataluña con su fiesta independentista, y ahora entre todos tenéis que pagar mientras tú en tu casa has ido ajustado por las reformas".

Lo que Sánchez está proponiendo como condonación es como si las fiestas del Tito Berni o el alquiler de pisos con señoritas de Aldama que disfrutaron cargos del PSOE, las pagáramos entre todos. @SerranoAlfonso pic.twitter.com/5VRNcJGX2w — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) February 26, 2025

"Lo que no dicen es que, mientras tú pagas religiosamente tus gastos y tu comunidad de vecinos, hay un moroso que os obliga a pagar todas sus deudas a través de una derrama en el edificio", ha añadido.

Y es que Madrid, ha recordado, es la región "menos endeudada de España, no ha tenido que recurrir a papá Estado para sus proyectos financieros". Sin embargo, "para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa y para pagar la fiesta independentista a cada madrileño nos va a costar casi 500 euros, incluidos aquellos que votaron al PSOE". Y ha advertido que desde el PP de Madrid no lo van a consentir.