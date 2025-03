Almeida no acudirá a la conciliación con Cerdán: "Nos vemos en los tribunales y cantaré todo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes que no acudirá al acto de conciliación propuesto por el PSOE y su secretario de Organización, Santos Cerdán, tras haber definido al partido como una "organización corrupta" el pasado octubre. En su lugar, reafirmándose en todas sus declaraciones, ha asegurado que está dispuesto a "cantarlo todo" en los tribunales.

"Por fin ha llegado el día que largamente he esperado durante meses, un día que había sido anunciado pero que no llegaba. Hoy ha sido el día en que he recibido la papeleta de conciliación por parte de Santos Cerdán y del PSOE pidiéndome que rectifique las afirmaciones que hice en el mes de octubre. Afirmaciones que, en mi opinión, se han visto reforzadas por lo que hemos sabido a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses", ha declarado el edil frente a los medios tras visitar la remodelación del hotel Palace junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Almeida ha afirmado que no tiene intención de retractarse y ha señalado que este proceso judicial es un intento de "intimidar y amordazar al adversario político". Así, ha criticado que se pretenda silenciar el debate sobre los casos que afectan al PSOE, mencionando "el caso Ábalos, el caso Koldo, el caso Aldama, el caso Cerdán y el caso Pedro Sánchez".

Además, ha puesto el foco en Santos Cerdán, del que ha dicho que "parece ser que tiene una serie de mensajes en el ámbito de la obra pública en mensajes desencriptados de Koldo". En este sentido, ha instado al socialista a ofrecer las "explicaciones oportunas del señor Aldama" sobre "si alguna vez habló con Koldo de obras públicas y en qué términos habló con Koldo de las obras públicas".

"Lamentablemente" Almeida no podrá asistir al acto debido a que ese mismo día, el 25 de marzo, tiene Pleno en el Ayuntamiento, a pesar de que le hubiese gustado acudir para "dejar sentadas algunas serie de situaciones", ha explicado.

No obstante, el popular ha asegurado que se verá en los tribunales con Santos Cerdán "porque no doy por supuesto esa conciliación ni voy a ejercer ninguna rectificación", a la vez que ha retado al socialista a que "cuente la verdad de todo lo que sabe", recordando que "en el Peugeot de Pedro Sánchez iban tres personas, aparte de Pedro Sánchez: Santos Cerdán, Koldo y Aldama". Según el alcalde, estos dos últimos "están imputados por delitos gravísimos". "¿Qué nos hace pensar que Cerdán no sabía nada de sus compinches?", ha cuestionado.

Almeida ha insistido en que este proceso no le hará retroceder en sus denuncias y ha reiterado su intención de seguir hablando de los escándalos de corrupción que, a su juicio, afectan al PSOE y al Gobierno. "Tengo unas enormes ganas de ratificarme en mis declaraciones, que tengo además ahora argumentos de autoridad y argumentos asentados en sede judicial a lo largo de los últimos meses para poder ratificarme", ha asegurado, para después retar al PSOE a ampliar la querella con "la ratificación que hoy hago de todo lo que dije".

"Contento" y "feliz", Almeida ha subrayado que "no van a conseguir que deje de hablar de cosas como que se han puesto pisos a prostitutas" y ha reiterado que en el juzgado expondrá todas sus acusaciones: "Voy a denunciar la corrupción galopante en el PSOE y en el Gobierno de España. Por fin voy a decir en un juzgado lo que pienso de Pedro Sánchez, del Gobierno de Pedro Sánchez y por supuesto de Santos Cerdán", ha concluido.