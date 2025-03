"Hasta aquí hemos llegado": las graves acusaciones de Maroto provocan una crisis sin precedentes en Madrid

"Hasta aquí hemos llegado". Esta frase pronunciada este viernes por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, resume a la perfección hasta qué punto la escalada bélica entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el PSOE de Madrid, por un lado, y el Gobierno de la Comunidad, el Ayuntamiento de la capital y el PP que preside Isabel Díaz Ayuso, por otro, ha ido en aumento hasta posiciones nunca vistas hasta ahora.

No es un secreto la mala relación existente; de hecho, las relaciones institucionales entre Sol y la Delegación del Gobierno pendían de un hilo desde hacía tiempo. Pero la llegada de Óscar López a la secretaría general del PSM y los acontecimientos de las últimas horas han precipitado una situación insólita en la región capital de España.

Desde hacía meses, la izquierda había intensificado sus ataques contra la presidenta madrileña a cuenta de las personas mayores que murieron en las residencias de ancianos durante la pandemia, un asunto éste que no han dejado de explotar durante estos cinco años. Pero esta semana, cuando se cumple el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma, ha supuesto, en palabras del número dos de Ayuso, "la gota que colma el vaso de la indecencia".

Isabel Díaz Ayuso había decidido dar un giro en su estrategia y pasar también al ataque. Lo hizo el pasado miércoles en forma de dos vídeos y un comunicado contundentes. En la víspera de que RTVE emitiera el documental 7.291, que hace referencia a la cifra de fallecidos en las residencias madrileñas que esgrime la izquierda, la Comunidad de Madrid desmintió el número y aclaró que "el real fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara". "El que agita la izquierda y la ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo [Alberto Reyero, de Ciudadanos], que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz", señalaron. A él acusaron directamente de inventarse la existencia de un protocolo político que habría impedido el traslado de los mayores a los hospitales. "La falsedad nació de él. Nunca hubo protocolos firmados por políticos. Ni discriminación", afirmaron tajantes.

Precisamente, el propio Reyero admitió en una entrevista en Todo es mentira que se inventó el número de 7.291. "No deja de ser un símbolo de lo que nosotros consideramos que fueron muertes evitables. (…) Se puede decir que era un invento", reconoció el exconsejero de Ciudadanos.

En breve, ⁦@SerranoAlfonso⁩ participará en la tertulia de "La pandemia que paró el mundo", mientras os dejamos esta perla. Resulta que el 7291 era falso, no lo decimos nosotros, lo dice el que se lo inventó. pic.twitter.com/7Kn3piRwsx — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 13, 2025

Pero el ambiente, ya de por sí caldeado, alcanzó su punto de ebullición con la emisión de este documental por parte del ente público que se negó a reproducir los vídeos de la Comunidad de Madrid, tal y como se lo había solicitado por carta a su presidente, José Pablo López, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

Un día después la resaca que a algunos les dejó la cinta emitida tanto en La 2 como en el 24 Horas fue grande. Todo el aparato de la Moncloa se volcó en arremeter contra la presidenta. "Ayuso tiene que hacer dos cosas. La primera es pedir perdón y la segunda es abandonar su puesto. Porque creo que es absolutamente incompatible gobernar con esa falta de empatía con personas que pasaron por lo que pasaron", espetó Óscar López a primera hora de este viernes en una entrevista en RNE. La ministra Mónica García fue también otra de las primeras en pronunciarse. Lo hizo con el altavoz que le proporcionó TVE y en su tono habitual.

Mientras, Ayuso lamentó en Herrera en Cope esta "inversión de la verdad", que lo único que demuestra es la "poca humanidad" y la "obsesión sin cuartel" de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. La presidenta criticó el "despliegue sin precedentes" de la televisión pública y desveló que "muchas" de esas familias les han llamado y escrito para decir que ‘por favor, dejen de utilizar a mi abuela o a mi padre porque nosotros no estamos en esto porque fueron atendidos perfectamente con la mayor profesionalidad y humanidad en su residencia o en el hospital’".

"Creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer porque si yo me responsabilizo o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado, y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, ¿por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas, que pueden estar -es que ni lo saben siquiera- entre 120.000 a 130.000?", se preguntó. "¿Estamos a eso cinco años más tarde?", lamentó.

"Las personas mayores fueron asesinadas en las residencias"

Pero el delegado del Gobierno, Francisco Martín, está en eso desde hace tiempo y, el jueves, incrementando el número de ataques a través de las redes sociales, responsabilizó directamente a Ayuso de las muertes en las residencias.

Abocaron a 7.291 mayores a una muerte cruel e indigna. Hicieron de Madrid la región con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia. Cinco años de insultos a las víctimas. Cinco años sin dar explicaciones. Hoy se aplaudían en su miseria. Se retuercen para evitar lo único… pic.twitter.com/e30Hgic1hV — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) March 13, 2025

Más allá había ido la portavoz socialista en el Consistorio capitalino, llegando a acusar al gobierno regional de asesinar a los ancianos. "Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias", afirmó Reyes Maroto ante la prensa.

Esto tuvo tres consecuencias: el cese de toda relación institucional entre el PP de Madrid y Francisco Martín, a excepción de los contactos de carácter técnico con la Delegación; el anuncio de una querella por parte de la Comunidad de Madrid contra Maroto; y la ruptura de relaciones entre el gobierno de Almeida y el grupo municipal socialista.

En una contundente carta, el secretario general de los populares madrileños indicó al delegado que sus palabras suponen "un punto de no retorno que no vamos a pasar por alto. Es la gota que colma el vaso de la indecencia humana y política". "Podía ser al menos valiente y no utilizar eufemismos como ‘abocar’ o ‘dejar morir’. Pero es usted demasiado cobarde, hasta para eso", le espetó Alfonso Serrano.

"Son incapaces de no salivar con un desgraciado fallecimiento. Lo hacen con los fallecidos en las residencias y lo hacen con los fallecidos en la DANA. Como lo hicieron con el 11M o las víctimas de violencia machista. Está en el ADN del PSOE; utilizar la muerte y la desgracia para cabalgar sobre ellas", escribió. "Usted es indigno del cargo que ostenta. Representa lo peor de la política y de la condición humana. Y entiendo que esas son características fundamentales para ser un peón, no olvide su papel, de Pedro Sánchez en Madrid. Su misión aquí carece de sentido institucional alguno. Es usted un Delegado del Gobierno contra Madrid. Ha superado usted incluso la irresponsabilidad y miseria moral de uno de sus antecesores que pidió a sus compañeros retorcer el drama de las residencias".

Querella contra Maroto y ruptura de Almeida

En paralelo, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional anunciaba la querella contra la portavoz socialista. "Ante dichas declaraciones en las que se nos imputa el asesinato de personas mayores en las residencias durante el covid, les anuncio que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están trabajando en las acciones legales oportunas que realizaremos ante el órgano judicial correspondiente". García Martín puntualizaba que "no vale todo en política y declaraciones como las realizadas por la portavoz del PSOE donde se nos atribuye un delito, no pueden quedar impunes".

El alcalde por su parte, rompía relaciones con el grupo municipal socialista. "Hasta aquí hemos llegado. No podemos permitir que el sanchismo y Reyes Maroto sigan haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal y sigan retorciendo el dolor de las víctimas", afirmó en una declaración. José Luis Martínez Almeida quiso dirigirse a los madrileños para decirles que es necesario poner un límite. "Esto es un delito", afirmó. "La política madrileña merece algo mejor que el espectáculo que están dando Pedro Sánchez y Reyes Maroto en esta ciudad".

Tras las declaraciones nauseabundas e indecentes de Reyes Maroto rompemos toda relación institucional con el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid. pic.twitter.com/H0geOyYW8E — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 14, 2025

Las consecuencias de este movimiento del Ayuntamiento de Madrid se traducen en que los socialistas sólo serán invitados a los actos que les correspondan como miembros de la corporación municipal. Asimismo, se corta la comunicación con su grupo municipal, únicamente se les atenderá a través de los instrumentos legales de control que tienen en Pleno y las Comisiones. Así, las reuniones que pidan los concejales a los miembros del gobierno no se celebrarán. Y esta ruptura afectará igualmente a las Juntas de Distrito.

Maroto se retracta

Tras el anuncio de la querella, la dirigente y exministra socialista acabó emitiendo un comunicado para retractarse de sus palabras. "Mi intención con las declaraciones que realicé ayer en alusión al documental ‘7.291’, sobre las personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid, de las cuales me retracto, no fueron las más adecuadas", dice Maroto en un escueto texto de dos párrafos. Un escrito que levantó numerosas críticas por su sintaxis.

No obstante, Maroto volvía a lanzar una acusación que niega no sólo el Gobierno de Ayuso, también la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología así como las sucesivas sentencias judiciales. "No fue mi intención, evidentemente, acusar a nadie de asesinato, sino destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado", afirma. "Las responsabilidades, en todo caso, corresponderán a la Justicia", concluye.

Fuentes de Alcaldía indicaron que, tras este comunicado, "nada ha cambiado". "Esta campaña contra Madrid no va a parar y los madrileños no se merecen este acoso del sanchismo, empeñado en retorcer el dolor de las víctimas".

A la presidenta el terremoto político le cogió en un viaje de trabajo en Londres. Desde allí valoró los dos movimientos, el de su partido y el de su Gobierno. "El nuevo delegado viene directamente desde la Moncloa como comisario, no viene para trabajar ni por la seguridad ni por los problemas de Madrid. Desde el primer día ha buscado la más absoluta confrontación con insultos. Pero ya cuando pasamos a otros escenarios donde nos acusa abiertamente, como están haciendo estos días, prácticamente de asesinatos, ya han pasado unos límites que son inasumibles y por eso pienso que es mejor que estas relaciones, por el momento, no puedan continuar".

"Han pasado todas las líneas. Lo hacen desde todos los estamentos. Lo han hecho desde Radio Televisión Española, lo están haciendo desde la Fiscalía General del Estado, lo están haciendo desde los ministerios, pero ya esto último creo que pasa ese límite", dijo sobre las palabras de Maroto. "La dirigente del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid nos ha acusado de asesinos. Eso significa que ha habido geriatras y que ha habido sanitarios, que en las residencias han asesinado porque nosotros no hemos podido ir uno a uno, hemos tenido que tener la colaboración de sanitarios, de personas que dieron su vida y se expusieron en los momentos más difíciles de la pandemia para salvar a las personas mayores por quienes se desviven", argumentó.

Así las cosas, Ayuso tachó de "gravísimo" este tipo de acusaciones. "Por eso, también vamos a acudir a la justicia para pedir amparo, ya no para nosotros, sino para esos profesionales que no tienen por qué seguir escuchando esos ataques".