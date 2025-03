Ayuso marca distancias con Mazón: del debate migratorio a la gestión de la amenaza por inundaciones en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidió este jueves en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid112 (ASEM112), en Pozuelo de Alarcón, la reunión de coordinación con medio centenar de alcaldes de los municipios afectados por las lluvias de los últimos días de la región y les ofreció toda la ayuda del Ejecutivo autonómico para afrontar las consecuencias de las borrascas.

Desde el inicio de las lluvias el 6 de marzo, esta Agencia, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, y la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, han estado en permanente contacto con los ayuntamientos para atender sus necesidades y coordinar la respuesta ante las primeras urgencias.

"Estoy aquí para apoyar a las personas que están trabajando todos los días, y a los alcaldes, da igual el color político, podéis contar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como hemos hecho con la DANA de hace dos años, todo el apoyo y colaboración", indicó la presidenta a los regidores, a los que aseguró que se les respaldará con los planes de reconstrucción. "Cualquier cosa que preciséis del Gobierno, nos tenéis a vuestro lado", añadió Díaz Ayuso, para referirse, especialmente, a atenciones extraordinarias que se puedan requerir en casos concretos.

Poco antes, durante la inauguración de la exposición fotográfica Madrileños centenarios, la presidenta anunció que su Ejecutivo va a destinar 10 millones de euros en ayudas a municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por las borrascas de este mes de marzo. "Estamos hablando de unos 77 pueblos aproximadamente que han visto que con las crecidas de los ríos especialmente han tenido daños extraordinarios".

"Con esta línea de ayudas lo que queremos hacer es que puedan hacer frente a estos imprevistos", explicó Díaz Ayuso, que mandó, además, el cariño de la Comunidad de Madrid y el pésame "a otras personas que en otras zonas de España han perdido la vida o quienes han perdido sus propias casas a manos de esta borrasca".

Gracias al magnífico equipo de @112cmadrid por su trabajo al frente del mayor episodio de lluvias en décadas. Ponemos en marcha una línea de ayudas para los municipios más afectados y un sistema pionero para el drenaje urbano contra las inundaciones. pic.twitter.com/ijkwRwnA2O — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 20, 2025

De esta manera, la presidenta quiso escenificar la diferencia abismal que existe entre su forma de actuar y gestionar catástrofes naturales y la que tuvo Pedro Sánchez con la Comunidad Valenciana o Castilla- La Mancha. No se envió efectivos a tiempo, los recursos y ayudas se movilizaron tarde y el presidente no volvió a pisar las calles de los pueblos valencianos afectados desde que tuvo que salir escoltado de Paiporta. "El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida", espetó el presidente en aquella rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa cuatro días después de la catástrofe.

Pero Ayuso también marcó distancias con su compañero de partido, el presidente valenciano Carlos Mazón, desaparecido del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) hasta las 20:28 de la tarde, cuando ya había decenas de muertos por la riada que asoló Valencia. La jefa del Ejecutivo regional siempre ha evitado respaldar de forma expresa la gestión de Mazón y se ha limitado a enviar cuanto ayuda precisara tanto para los trabajos de rescate, primero, como para los de reconstrucción después.

Precisamente este jueves volvió a quedar en evidencia la distancia que separa ambos también en el debate migratorio. En respuesta a la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, Ayuso defendió una posición que, si bien deja patente su rechazo a la inmigración ilegal, también se aleja del enfoque que su homólogo valenciano ha pactado con la formación de Santiago Abascal para garantizar la estabilidad de su Ejecutivo. Moñino exhortó a la presidenta a que hiciera suyas las palabras de Mazón cuando afirmó que "no admitiremos más repartos de la inmigración ilegal, en ningún caso y bajo ningún chantaje". Ayuso no lo hizo. "He de cumplir con la ley, me guste o no me guste. Y los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley. No me puede hacer una pinza con Sánchez de esa manera tan injusta. Sí a la inmigración, no a la inmigración ilegal, descontrolada, ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números", zanjó.

Hasta 200.000 euros a cada ayuntamiento

Esta línea de subvenciones, financiada por el Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional (PIR), permitirá a cada ayuntamiento solicitar hasta 200.000 euros para trabajos de mantenimiento, conservación y reparación de las infraestructuras dañadas. La publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid está prevista para este próximo lunes y, desde ese momento, los consistorios disponen de un mes para aportar un informe descriptivo con los desperfectos, propuestas de actuación y estimación de costes.

Las obras tendrán que realizarse en un periodo máximo de 12 meses y el Ejecutivo autonómico anticipará el pago del 100% del importe aprobado, lo que facilita que las corporaciones municipales puedan actuar con celeridad o, en su caso, cubrir económicamente las tareas ya realizadas.